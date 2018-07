An sich ist kaum erwähnenswert, wenn Restaurantgäste das Personal mit Handschlag begrüßen, ihm auf die Schulter klopfen oder abklatschen. In der HafenCity fällt das auf. Auch nach zehn Jahren und geschätzten fünfzig Lokaleröffnungen fehlt es dem neuen Stadtteil noch immer an "Wohnzimmern".

Das Bootshaus schickt sich an, eines zu werden. Es liegt gleich am Grasbrookhafen, an einem dieser Entdeckerplätze, deren Namen man immer verwechselt (in diesem Fall: Vasco da Gama). "Seit 2012" steht über der Tür, was stimmt, wenn man ein Jahr Schließzeit und einen kompletten Neuanfang im vergangenen Herbst einberechnet.

Der neue Geschäftsführer macht schon am Telefon Eindruck: "RestaurantBootshausHafenCityTristanMißnerEinenWunderschönenGutenTag" – er schafft das nicht nur in einem Atemzug, sondern klingt auch noch freundlich dabei. Wenn man dann vor ihm steht, vertieft sich dieser Eindruck. Ein flinker junger Mann, aber nicht hektisch, sondern einnehmend darum bemüht, dem Gast Ruhe zu verschaffen. Sehr willkommen nach einem stressigen Tag.

An diesem Abend ist das Wetter wunderschön und die Terrasse entsprechend voll. Das bedeutet: die nachrückenden Gäste nach drinnen lotsen, aber die Hoffnung wachhalten, der nächste freie Tisch in der Sonne werde ganz gewiss ihnen gehören. Doch auch drinnen ist es angenehm, ob im Hinterraum, der mit seiner gerippten Decke an den Bauch eines Wals erinnert, oder vorne an der Bar mit einem hölzernen Kronleuchter.

Die Speisekarte liest sich so unspektakulär, dass man dahinter Absicht vermuten könnte. Für Steaks, Burger und Ceviche kommt niemand von weit her oder auch nur vom Kreuzfahrtschiff. Aber wer auf die Details achtet, spürt doch die Ambition dahinter. Das Brot kommt warm; man kostet dazu zwei gute Olivenöle aus Kroatien. Die interessanten, teils sehr ungewöhnlichen Weine liefert der frühere Spitzen-Sommelier Hendrik Thoma.

Auch gekocht wird eine Nuance neben der üblichen Spur. Statt Caesar Salad bekommt man Gado Gado, eine kalte Variante des indonesischen Klassikers – hier mit mariniertem Rotkohl, Karotten, Gurken und frittierten Kartoffelspänen. Eine erfrischende Vorspeise trotz der unnötigen Cremigkeit der Erdnuss-Sauce.

Zum Hauptgang kommt erst mal das Messerbrett, man darf sein Steakmesser wählen: Laguiole oder Porsche, Olivenholz oder Stahl. Wie innig die Schärfe gepriesen wird, lässt fürs Fleisch Schlimmes befürchten. Es gibt dann aber ein sehr zartes Filet, auf den Punkt gebraten im Hightech-Holzkohlengrill. Die Beilage stiehlt ihm beinah die Schau: grüne Bohnen, wie man sie kennt, bis auf einige geröstete Haselnussstücke, die den Geschmack intensivieren und eine Brücke zum Fleisch schlagen. Wo das herkommt? "Wahrscheinlich Australien", sagt Küchenchef Maik Stellmann. Er vertraut seinem renommierten Lieferanten. Keine Auskunft nach Lehrbuch, aber sympathisch in Zeiten der Herkunftshochstapelei.

Man lernt seinerseits vertrauen, wenn man schmeckt, wie Stellmann einen schlichten Sauerbraten für den Mittagstisch macht: Im Fleisch noch ein rosa Schimmer. In der Sauce subtile Säure mit Rotwein und Trauben statt Essig und Rosine. An den Karotten ein Hauch Vanille. Mißner beschreibt den Stil so: "ehrlich runtergekocht, nix aus der Tüte".

Der Service trägt hier blaue Hemden, nicht blendendes Türkis, sondern mildes Business-Blau. Es entspannt, zu sehen, wie locker die vier Jungs füreinander einspringen, damit alles läuft. Noch um 22 Uhr ist es rappelvoll auf der Terrasse, auch das kein vertrauter Anblick in der HafenCity.

Das Abklatschen, die Umarmungen in Lokalen sind meist ein schlechtes Zeichen, das auf Klüngelei hindeutet. Hier sind sie offenbar mal ein gutes. Vor allem dann, wenn man schon beim zweiten Besuch selbst einen Handschlag bekommt.