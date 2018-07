Verdammt verlockend ist dieser Begriff. Wer da alles mit ihm wirbt: eine Automarke ("Mut verändert alles"), eine Versicherung ("Mut heißt machen"), eine Firma für Mundhygiene ("Mut zur Lücke"), eine Kampagne für Alphabetisierung ("Nur Mut"), die Grünen ("Zukunft wird aus Mut gemacht") und sogar die AfD ("Mut zur Wahrheit"). Doch in der Verlockung liegt auch die Gefahr: Wenn schon politische Gegner ihre Wähler mit demselben Wort umgarnen – lässt sich dann noch eingrenzen, was Mut ist? Wir gehen der Frage in dieser ZEIT-Ausgabe nach und tun dies in neun Texten: Porträts, Reportagen und Essays.

Mut ist zunächst einmal eine Sache des Einzelnen. Jeder Mensch will mutig sein, zumindest einmal im Leben. Doch wer Courage zeigen möchte, muss zugleich seine Angst überwinden, auch die Angst vor dem Tod.

Das zeigen in dieser Ausgabe die Porträts dreier Menschen: Die Staatsanwältin Carla del Ponte entging nur knapp einem Sprengstoffanschlag, machte trotzdem weiter und wurde zur Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Rainer Giese verhandelte als Kriminalbeamter mit zwei Geiselnehmern. Er bot ihnen an: Nehmt mich und lasst die Geisel gehen. Die junge Russin Angela Nikolau balanciert halsbrecherisch auf Sendemasten und Hochhäusern, ohne Absicherung, aber stets mit ihrem Handy. Sie macht Fotos und stellt sie später auf Instagram. Ist das noch Kühnheit? Oder schon Wahnsinn?

Mut ist aber noch viel mehr. Er ist ein Instrument des Marketings, wie der Erfinder der Schnapsmarke "Kleiner Feigling" zeigt. Mut kann auch eine Methode des Erwachsenwerdens sein, wie das brutale Ritual eines südafrikanischen Stammes zeigt. Mut ist der Motor des Fortschritts, für den Wissenschaftler ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen. Mut kann ein unerreichbares Ziel sein, wenn etwa die eigene Familie streng religiös ist und ein junger Physiker es nicht wagt, seinen Unglauben zu offenbaren.

Und Mut ist eine gesellschaftliche Kraft: Wissenschaftler haben die Zeit, in der wir leben, lange als postheroisch bezeichnet, weil liberale Demokratien ihren Bürgern keinerlei Heroismus abverlangen. Aber stimmt dieser Befund noch? Hat die AfD das Heldentum nicht neu entdeckt, und sind ihre Anhänger nicht deutlich mutiger, als viele ihrer Gegner glauben? Auch das ist ein Ergebnis unserer Recherchen: Der Einzelne mag mutig sein, aber er bringt manchmal auch andere in Gefahr.