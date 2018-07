"Wir schaffen das!" An dieser Stelle müssen wir die Bundesregierung endlich anständig loben. Unermüdlich kämpft sie für mehr Anstand im zwischenmenschlichen Sektor, auch im Umgang der Parteien untereinander. Zwölfender-Sätze wie "Angela Merkel ist nur wegen mir Kanzlerin" landen künftig im Bonner Haus für Geschichte und werden dort anstandshalber zum Abschuss freigegeben. Aus Anstand hat die Bundesregierung auch das Baukindergeld eingeführt, damit Menschen, die auf der Nachtseite des Daseins geboren werden, nicht länger unter Brücken schlafen müssen, sondern ein anständiges Dach über dem Kopf bekommen. Auch das Flaschenpfand soll anständig erhöht werden; Flaschensammler sollen künftig mehr Freude am Leben haben. Mitglieder der Grünen loben das Vorhaben: "Es ist unanständig, wenn der Vorstandsvorsitzende der Post 232-mal mehr verdient als seine Mitarbeiter, während das Jahreseinkommen eines Flaschensammlers stagniert. Leistung muss sich wieder lohnen!"

Gerechterweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass keine Regierung der Welt, nicht einmal die deutsche, eine Vollversorgung der Bevölkerung mit Anstand sicherstellen kann. Hier muss die Zivilgesellschaft einspringen, oder wie der Volksmund sagt: "Wo der arme Staat nicht kann, muss der liebe Bürger ran!" Sehr anständig verhält sich diesbezüglich eine Schule in der schönen Stadt Passau. Die Erziehungsanstalt (Name der Redaktion bekannt) duldet keine Schüler mehr, die im Unterricht unanständig viel nackte Haut zeigen. Als hochgradig unanständig gelten Oberteile, deren Ausschnitt im Sichtbereich zu weit, oder Beinkleider, die untenrum messbar zu kurz sind. Die Anstandsprobe erfolgt allmorgendlich bei einer Inspektion. Sollte dem Rektor Unanständiges vor Augen kommen, müssen verhaltensauffällige Schüler als äußeres Zeichen ihrer inneren Bußfertigkeit die entblößten Körperteile mit weißen T-Shirts im XXXL-Format bedecken. Laut Rektor erreicht "die Anstandsquote bei uns Spitzenwerte".

Erwartungsgemäß lief das linksalternative Milieu Sturm und beklagte einen Angriff auf das Kindeswohl. "Sackleinen-T-Shirts? Das geht gar nicht!" Inzwischen hat sich die Schule mit ihren Kritikern ausgesöhnt, alle sind glücklich. Künftig wird die Anstandswäsche aus veganer Baumwolle ökofair produziert und kann anstandslos bei 30 Grad im Pflegeleichtprogramm nachhaltig keimfrei gereinigt werden. Bitte keine stark verschwitzten Herrensocken mitwaschen.

Finis

