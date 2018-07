"Daydrinking" (2016) von Charline von Heyl © Abb.: Collection Zabludowicz, London, Courtesy of the artist and Petzel, New York/Charline von Heyl

Im Jahr 1982 zog eine junge Frau von der damaligen Bundeshauptstadt Bonn nach Hamburg, wo sie Großes vorhatte: Sie wollte Malerin werden und außerdem "reich und berühmt". Charline von Heyl, so heißt die Frau, fühlte sich auf Anhieb wohl in der Hansestadt. Sie freundete sich mit dem Pop-Theoretiker Diedrich Diederichsen an und ließ vermutlich auch sonst wenig aus, was die Szene zu bieten hatte.

Hamburg, sagt sie heute, sei ihre school of cool gewesen. Aus diesem Grund habe es sie damals keineswegs verunsichert, dass ihre Bewerbung für die Kunstakademie zunächst abgelehnt wurde. Sie habe das für einen "Fehler im Weltschema" gehalten und sei einfach trotzdem hingegangen. Und zwar so lange, bis man ihr Talent erkannte und ihr einen Studienplatz gab.

Inzwischen, 37 Jahre später, zählt Charline von Heyl zu den einflussreichsten abstrakten Malerinnen ihrer Generation. Ihre Bilder hängen im Guggenheim Museum in New York, in der Tate Modern in London und in anderen wichtigen Sammlungen. Sie ist aus ihrer Wahlheimat USA angereist, um sich persönlich um die Hängung ihrer Werke für ihre bisher größte Einzelausstellung Snake Eyes zu kümmern, die noch bis zum 23. September in den Deichtorhallen zu sehen ist.

Bei dieser Gelegenheit erzählt sie, die Hände lässig in die Taschen ihres locker sitzenden Hosenanzugs gesteckt, ein paar Anekdoten von früher. Die Malerin, Jahrgang 1960, weiß, was sie will. Das wird schnell deutlich. Sie hat auch ihre eigenen Vorstellungen, was die Dramaturgie der Schau angeht, die in Kooperation mit dem Hirshhorn Museum in Washington, D. C., und dem belgischen Museum Dhondt-Dhaenens konzipiert wurde.

Ihre Werke aufzuhängen sei für sie wie 3-D-Schach zu spielen, erklärt sie. Die luftige Anordnung der 60 meist großformatigen Bilder folge einem speziellen Rhythmus, wobei sich die Sujets gegenseitig aktivieren sollen.

Was sie damit meint, wird klar, sobald man die eigene und eigensinnige Welt betritt, die Charline von Heyl mit ihren Gemälden kreiert. Sie besteht vor allem aus Linien, Streifen, Rauten, Dreiecken und organischen Gebilden. Grafische und malerische Elemente gehen hier Hand in Hand und bilden komplexe Schichtungen, die intuitiv und rational zugleich wirken. Obwohl die Formate so angelegt sind, dass sie den gesamten visuellen Raum des Betrachters ausfüllen, wird der Blick nicht perspektivisch in die Bilder hineingezogen. Vielmehr wetteifern auf den Farbflächen Abstraktion und Gegenständlichkeit um Aufmerksamkeit.

Die irritierende Wirkung des Gemäldes Igitur von 2008 etwa beruht auf der Energie des geheimnisvollen, nach vorne springenden Mischwesens aus roter Farbe und dunklen Konturen. Ist es als Bedrohung gemeint oder als Feier des Lebens? Der Titel jedenfalls – und Titel sind bei Charline von Heyl immer sprechend – erinnert an das bekannte mittelalterliche Studentenlied Gaudeamus igitur.

Dann wäre da die Fragilität von Howl von 2015 mit zerberstenden rot-schwarzen Sternen – ist hier das ferne kosmische Heulen eines Allen Ginsberg zu vernehmen? Oder Killersmile von 2011. Das Gemälde wird von mehr oder weniger senkrechten grafischen Linien in Beige dominiert, die von einem waagrechten schwarzen Pfeil durchbrochen werden. Besser lassen sich Kühle und Durchsetzungskraft wohl kaum abstrakt darstellen.

Charline von Heyl beherrscht die große Geste – und torpediert diese gleichzeitig mit querschießenden Ideen. Sie hat, anders lässt es sich nicht sagen, ganz offensichtlich Spaß am Vorgang des Malens an sich. Aber da ist noch mehr: Sie liebt es, sich selbst und den Betrachter Pinselstrich für Pinselstrich tiefer und tiefer in komplexe Bild- und Bedeutungsebenen zu verstricken. Das Verwirrspiel setzt sich bis in die Wahl der Malfarben fort. Sie benutzt fast ausschließlich Acrylfarbe, was einerseits die grafische Wirkung der Gemälde verstärkt. Andererseits mischt sie oft Kohlepulver hinein, sodass die Intensität des Pinselstrichs etwas Organisches und Dreckiges bekommt – als sei er mit klassischer Ölfarbe ausgeführt worden.

Unabhängigkeit von Konventionen aller Art ist das Bindeglied zur zweiten Ausstellung Without Boundaries, die zeitgleich in den Deichtorhallen zu sehen ist: eine Werkschau des wichtigsten dänischen Künstlers des 20. Jahrhunderts, Asger Jorn. Die Parallelität ist kein Zufall, im Gegenteil. Die kraftvolle, von mythischen Wesen bevölkerte Bildsprache Asger Jorns war für Charline von Heyl und andere Künstler ihrer Generation wegweisend. Aus ihrer persönlichen Sammlung stammt auch eine der Leihgaben: das leuchtende Farbspektakel Rodt Lys – Rotes Licht von 1960.

So lässt sich das Werk Asger Jorns, der 1914 auf Jütland geboren wurde und 1973 in Aarhus verstarb, aus einer ganz neuen Perspektive entdecken – der des "Künstler Künstlers". Der Däne war ein Intellektueller, er liebte die Theorie und tauschte sich Zeit seines Lebens mit führenden Denkern und Künstlern in ganz Europa aus. Auch die Politik war ihm wichtig, er engagierte sich als Widerstandskämpfer gegen die deutsche Besatzung und bezog gegen den kapitalistischen Funktionalismus Stellung. Zugleich aber, und das zeigt die Ausstellung besonders eindrücklich, vollbrachte Asger Jorns das Kunststück, die Themen, mit denen er sich beschäftigte, in gefühlsbetonte abstrakte Ölgemälde und Tonskulpturen zu verwandeln.

Das macht diese Doppelausstellung so spannend: Wo Charline von Heyl kühl kalkuliert, geht Asger Jorn radikal emotional zu Werke. Wo sie mit popkulturellen Zitaten spielt, sucht er den Kontakt mit dem Unterbewussten, dem Unsagbaren. So gesehen stellt sich die Frage: War Asger Jorn in gewisser Weise ein Vorläufer des "neuen Mannes", der heutzutage so händeringend gesucht wird? Will heißen: frei von Alpha-Männchen-Allüren, in Kontakt mit seinen Gefühlen, nachdenklich, selbstkritisch? Sieht ganz danach aus.

Beide Maler-Persönlichkeiten eint ihre unkonventionelle Haltung dem Leben gegenüber, für beide sind Leben und Politik untrennbar miteinander verbunden. Dazu kommt eine weitere elementare Gemeinsamkeit: Humor. Charline von Heyl und Asger Jorn haben ein Faible für alles Schräge, Witzige, Alberne. Sie können lachen – mit Vorliebe über sich selbst. Und das sieht man nun wirklich ganz selten auf bemalten Leinwänden. Ganz großes Kino.

Charline von Heyl: "Snake Eyes"; Asger Jorn: "Without Boundaries", beide Ausstellungen bis 23. September in der Halle für Aktuelle Kunst