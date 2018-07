Es muss ganz schön anstrengend sein, unbedingt haben zu wollen, was die anderen haben, während man unbedingt sein will, wie die anderen nicht sind. Das Gefühl hat, wer in diesen Wochen auf die AfD blickt.

Auf ihrem Parteitag Ende Juni hat sie eine parteinahe Stiftung benannt, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, geführt von der früheren CDU-Abgeordneten Erika Steinbach. Wie die Thinktanks der anderen im Bundestag vertretenen Parteien wird auch sie künftig aus Steuergeldern finanziert: Rund 70 Millionen Euro sollen ihr jährlich zustehen.

Die AfD hat jahrelang über ein Stiftungsmodell gestritten, eine Handvoll Vereine hatte um die Anerkennung der Partei gebuhlt. Stärkster Konkurrent der Erasmus-Stiftung war die Gustav-Stresemann-Stiftung. Als die Enkel Stresemanns sich im April dieses Jahres gerichtlich dagegen wehrten, dass sich die AfD mit dem Namen ihres Großvaters schmückt, sprach sich die Parteiführung für die Erasmus-Stiftung aus.

Dass man sich in der AfD nun ausgerechnet dem Gelehrten Erasmus von Rotterdam verbunden fühlt, einem Humanisten, Europäer und Weltbürger, ist vor allem für die Humanisten, Europäer und Weltbürger dieses Landes schwer zu ertragen.

Dass die Stiftung nun aber Gelder aus dem Bundeshaushalt bekommt, ist nicht nur für viele Abgeordnete der anderen Fraktionen schwer ertragbar, sondern auch für einige AfDler selbst: Immerhin wettert die Partei seit Jahren gegen ebenjenes Stiftungssystem, spricht von verdeckter Parteienfinanzierung, schreibt in ihrem Grundsatzprogramm gar, die Parteien würden damit den Staat "ausbeuten".

Auf dem Parteitag einigte man sich daher auf einen (nicht widerspruchsfreien) Kompromiss: Um "Waffengleichheit" mit den anderen Parteien zu haben, wird die Erasmus-Stiftung als parteinah anerkannt. Zugleich bleibt aber die Abschaffung des Stiftungssystems das "politische Endziel" der AfD.

Insgesamt 581 Millionen Euro Fördermittel gingen im vergangenen Jahr an die Stiftungen der Bundestagsfraktionen. Die Gelder werden nach einem speziellen Schlüssel verteilt, der sich im Wesentlichen an der Fraktionsgröße der Parteien orientiert. Er wird jährlich in den Haushaltsberatungen neu verhandelt. Formlos – und meist in Hinterzimmern. Da es kein Stiftungsgesetz gibt, das den Startpunkt von Zuschüssen regelt, ist noch offen, wann die AfD-Stiftung ihre ersten Gelder bekommt. Die Linken mussten einst mehrere Jahre darauf warten.