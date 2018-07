Debattieren Sie mit!

Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem geredet, der politisch ganz anders denkt als Sie? Schon länger her? Keine Sorge, das geht anderen genauso. Wir neigen dazu, uns mit Menschen zu umgeben, die unsere Ansichten teilen. Standpunkte, die unseren eigenen Überzeugungen widersprechen, tun wir gerne als falsch ab oder ignorieren sie einfach. So weit, so menschlich.

Allerdings wird dieser Scheuklappen-Effekt zunehmend gefährlich. Wenn wir uns am Arbeitsplatz, in unserem Wohnviertel und auf Plattformen wie Facebook oder YouTube nur mit Menschen und Meinungen beschäftigen, die uns sehr ähnlich sind, entsteht das, was Wissenschaftler "Filterblasen" nennen. Für Überzeugungen, die außerhalb unserer eigenen Wahrnehmung existieren, sind wir nicht mehr empfänglich. Auch in Deutschland gibt es diese Tendenz – etwa wenn sich AfD-Anhänger und -Gegner unversöhnlich gegenüberstehen. Was tun?

Studien legen nahe, dass der intensive Dialog mit jemandem, der ganz andere Ansichten vertritt, ein Weg sein kann, um die Dinge noch einmal neu zu betrachten. Deshalb hat sich ZEIT ONLINE "Deutschland spricht" ausgedacht, eine Art Dating-Plattform für politischen Dialog. Am 23. September werden sich in ganz Deutschland Zehntausende Diskussionspaare mit möglichst unterschiedlichen Ansichten zum politischen Vier-Augen-Gespräch treffen. Zusammengebracht werden sie durch einen Algorithmus, der diejenigen Teilnehmer einander vermittelt, die politisch möglichst weit voneinander entfernt sind, dafür aber nah beieinander wohnen. Die Diskussionspartner können sich dann zu einem echten Gespräch verabreden, im Café etwa, im Biergarten oder zu einem Spaziergang.

Mehrere deutsche Medienhäuser beteiligen sich an der Aktion, darunter die ZEIT, der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung und SZ.de, tagesschau.de und tagesthemen (ARD Aktuell) und der Tagesspiegel. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft.

Übrigens: Bei "Deutschland spricht" kommt die Software "My Country Talks" zum Einsatz, die von ZEIT ONLINE gemeinsam mit internationalen Partnern konzipiert und zusammen mit Google umgesetzt wurde. Sie soll es Medienhäusern auf der ganzen Welt ermöglichen, politisch Andersdenkende in Eins-zu-eins-Gespräche zu vermitteln. Schon jetzt sind Veranstaltungen in der Schweiz, in Norwegen und Österreich geplant, und es gibt Anfragen aus mehr als 30 weiteren Regionen, von Alaska bis Australien. Bald debattieren also nicht nur die Deutschen, sondern Menschen auf der ganzen Welt.

Haben die #MeToo-Debatte und die Diskussion um sexuelle Belästigung etwas Positives bewirkt?

Sollte Fleisch stärker besteuert werden, um den Konsum zu reduzieren?

Sollten deutsche Innenstädte autofrei werden?

Können Muslime und Nichtmuslime in Deutschland gut zusammenleben?

Geht es den Deutschen heute schlechter als vor zehn Jahren?

Ist Donald Trump gut für die USA?

Hier können Sie sich für "Deutschland spricht" anmelden.