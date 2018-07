Es geht bereits gegen Mitternacht, als in einer riesigen Montagehalle in Wiener Neustadt das letzte Liebesmahl in Angriff genommen wird. Die finale Untergangsszene in dem Epochendrama Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus ist ein weltentrückter Mulatschak aus Alkohol und Blut, aus Wienerlied und Granatendonner, bei dem die besoffenen Offiziere einer sterbenden Armee stieren Blicks in ihr Verderben torkeln. Zahlreiche Fackeln lodern in dem 30 Meter hohen Gebäude, ihre Flammen tauchen die Szene in ein gespenstisches Licht. Langsam brechen die Stimmen des eben noch grölenden Ensembles, die Sprache versagt vor dem Grauen, das naht. Leise schleicht der Weltuntergang in den Raum.

Vor über sechs Stunden ist hier der Erste Weltkrieg mit patriotischem Hurra ausgebrochen. Seitdem nähert sich Szene um Szene immer weiter dem Abgrund. Es ist die erste Probe vor Publikum dieser ebenso ehrgeizigen wie tollkühnen Produktion. Mit einem Funkgerät in der Hand umkreist der Regisseur, Schauspieler und Theaterunternehmer Paulus Manker seine Darsteller, schlüpft in kleine Rollen, kontrolliert konzentriert das Treiben, fügt immer wieder Notizen einer langen Liste hinzu. Es sind noch sieben Tage bis zur Premiere am 13. Juli. Für Manker steht viel auf dem Spiel – wie immer. Wenn sich der 60-jährige Bühnenberserker, der noch immer im Ruf steht, der böseste Bub der Theaterwelt zu sein, auf eines seiner Abenteuer einlässt, dann nimmt er stets das volle Risiko in Kauf – psychisch, künstlerisch, finanziell.

Diesmal müssen die zwölf – fast ausverkauften – Vorstellungen der Aufführungsserie dieser dramatischen Weltkriegscollage mit einem Budget von 450.000 Euro auskommen. Eines war ihm freilich von Anfang an bewusst: "Es wird wieder in Fremd- und Selbstausbeutung ausarten." Die Gagen sind bescheiden, vieles ist zusammengeschnorrt, der Spielort, die Kostüme, die Scheinwerfer. Subventionen gibt es keine. Lediglich Wiener Neustadt beteiligt sich mit dem lächerlichen Betrag von 728,75 Euro, wie Manker sarkastisch vorrechnet; die Stadt hat vorsorglich die Lustbarkeitsabgabe von ihrem Zuschuss einbehalten. Bei voller Halle könnte das mutige Unterfangen allerdings ausgeglichen bilanzieren. Ausverkauft oder Knast: Das war schon immer das Motto von Impresario Manker.

Mit der Kraus-Produktion in Wiener Neustadt steht der Vollblutschauspieler nun vor der größten Herausforderung seiner Karriere. Ursprünglich hatte der Dramatiker und Satiriker Kraus seine Szenenfolge, in der er den Weg einer bornierten und selbstmörderischen Gesellschaft in die Katastrophe nachzeichnet, einem "Marstheater" zugedacht. In seiner Gänze lasse es sich auf der Bühne nicht bewältigen – obwohl Manker das künftig auch noch wagen will.

Vorläufig beschränkt er sich aber auf ein Drittel des Textes und gestaltet daraus ein turbulentes Potpourri der Niedertracht. Die einzelnen szenischen Bausteine inszeniert Manker zu einem faszinierenden Raumtheater. Die Zuschauer mischen sich unter die Schauspieler, sie folgen ihnen von Szene zu Szene an die unterschiedlichen Schauplätze. Sie werden auf das Freigelände zu einem Schützengraben-Spiel gefahren und kehren, vorbei an Gottesmännern, die kriegslüsterne Predigten halten, zurück in die Halle. Parallel dazu gelangen in einem Nebentrakt simultan in einer Abfolge von Büros, Redaktionen, Wohnzimmern, Baderäumen und Krankenrevieren verschiedene Szenen zur Aufführung. Das Publikum pendelt hin und her, setzt sich, etwa bei der Sitzung eines völkischen Vereins, mit an den Tisch und kommt den Darstellern so nahe, wie sich Menschen im richtigen Leben nahekommen. Es ist Theater auf gleicher Augenhöhe, und bei den Massenszenen erhält der Zuschauer das Gefühl, er sei Teil des patriotischen Furors, der sich gerade zusammenrottet.

Diese erlebnisbetonte Methode, Manker nennt sie "Polydrama", entwickelte er vor 22 Jahren für seinen erfolgreichen Dauerbrenner Alma – A Show Biz ans Ende, den er nach einem Text des befreundeten Dramatikers Joshua Sobol zu einer begehbaren biografischen Revue ausgestaltete. Auf mehreren Zeitebenen und in unterschiedlichen Räumen werden dabei die Lebensgeschichte und die Liebestollereien der legendären Salonkaiserin Alma Mahler-Werfel erzählt, der die kreativen Genies ihrer Zeit verfallen waren. Manker selbst übernahm die Rolle eines im Liebeswahn rasenden Oskar Kokoschka, die ihm auf den Leib geschrieben schien.

Ursprünglich war der Publikumsmagnet im Auftrag der Wiener Festwochen aus der Taufe gehoben worden, im ehemaligen Sanatorium Purkersdorf, einem stilvoll vergammelten Jugendstilgebäude von Josef Hoffmann. Als diese Spielstätte nach sechs Jahren zu einer Seniorenresidenz umgebaut wurde, war Alma plötzlich obdachlos.

Manker beschloss, mit seiner heimatlosen Erfolgsproduktion auf Tournee zu gehen, und tingelte seitdem um die halbe Welt. Immer wieder wurde der Hit für die unterschiedlichen Spielorte neu adaptiert – für einen Palazzo in Venedig etwa, ein Kino im Belle-Epoque-Stil in Los Angeles, das Berliner Kronprinzenpalais, für ein Renaissance-Palais am Prager Hradschin oder für ein ehemaliges Gefängnis in Jerusalem, in das die britische Mandatsverwaltung einst jüdische Untergrundkämpfer gesperrt hatte. "Die Eroberung des Spielortes war immer eines der Hauptvergnügen", erzählt Manker. Die dramaturgischen Abläufe mussten stets an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden, die umfangreiche Dekoration zur Einrichtung der Räumlichkeiten, in denen die drei Alma-Darstellerinnen ihrer Leidenschaft frönten, in Containern angeliefert werden. Vor fünf Jahren wurde Manker mit seiner Alma dann in der Wiener Neustädter Industriehalle wieder heimisch, in der er nun auch Die letzten Tage der Menschheit zur Aufführung bringt.