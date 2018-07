In der ersten Klasse ist Eisverkaufen recht einfach, weil die Fahrgäste dort an den Service am Platz gewöhnt sind. In der zweiten Klasse muss ich mir mehr Mühe geben. Wenn ich den Wagen betrete, nenne ich ein paar Sorten und gehe langsam weiter. Dann spiele ich meine Erfahrung als Eisverkäufer im ICE aus: Ich suche Augenkontakt, um zu schauen, ob irgendjemand zögert. Das heißt: Es gibt Interesse. Dann spreche ich sie noch mal direkt an. Manche Fahrgäste schmunzeln, wenn ich sie beim Überlegen ertappt habe.

Roland Greiser 38, arbeitet seit 13 Jahren als Eisverkäufer bei der Bahn.

Nur 18 Minuten habe ich Zeit, um Eis zu verkaufen – so lange dauert meine feste Strecke von Göttingen nach Kassel. Wir Verkäufer fahren nämlich immer dieselbe Route. Bin ich angekommen, steige ich in den Zug, der dieselbe Strecke zurückfährt, und verkaufe weiter. Bei jeder Rückkehr an den Göttinger Bahnhof fülle ich die Eisbox in unserem Lager wieder auf. Danach steige ich in den nächsten ICE nach Kassel. Und immer so weiter, bis um acht Uhr abends meine Schicht endet. Manchmal arbeite ich bis zu 80 Stunden im Monat. Nur so viel: Ich verdiene über dem Mindestlohn. Und Trinkgeld bekomme ich auch.

Humor ist die wichtigste Eigenschaft als Eisverkäufer bei der Bahn. Die Fahrgäste merken, wenn der Verkäufer keinen Spaß hat. Kürzlich wollte ein Geschäftsreisender für sich und seine beiden zögernden Mitreisenden eine Runde ausgeben. Da habe ich gefragt: "Wie viele Reihen darf ich denn zurückgehen, wer bekommt alles ein Eis von Ihnen?" Im Sommer gibt es Kunden, die schon um Viertel nach zehn morgens ein Eis bestellen. An solchen Tagen fällt mir die Arbeit leicht. Bei Regen und 15 Grad ist es schon eher eine Herausforderung, mit einem Lächeln durch den gesamten Zug zu laufen. Denn je kälter es ist, desto weniger Eis werde ich los. Deswegen verkaufe ich im Winter Brezeln.

Eine Zugfahrt ist immer voller Überraschungen. Ist mal wieder ein Baum auf eine Hochleitung gefallen und hat der ICE eine Stunde Verspätung, sind die Fahrgäste manchmal unversöhnlich. Auch wenn ich nicht dafür verantwortlich bin, werde ich oft gefragt: "Wann kommt mein Anschlusszug, wo ist die Toilette, können Sie mir mit dem Koffer helfen?" Das geht von meiner Verkaufszeit ab, aber auch diese Aufgaben übernehme ich, das gehört dazu. Weil im Kino ja manchmal auch Eiskonfekt verkauft wird, höre ich hin und wieder den Spruch: "Fängt der Film gleich an?" Dann sage ich immer: "Ja." Denn ich finde, Bahnfahren ist großes Kino.

