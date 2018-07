Es ist ein lauer Sommerabend nach einem heißen Tag. Draußen in der Leipziger Innenstadt geht die Gangart langsam vom Schlurfen ins Schlendern über, Flanieren in Flipflops – das geht einfach nicht, finde ich.

Drinnen im Hörsaal am Augustusplatz hat das Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig zu einer Podiumsdiskussion über das Thema "Heimat" geladen. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ist anwesend.

Auf dem Podium haben neben ihm Beate Binder, Professorin für Europäische Ethnologie und Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin, und Rudaba Badakhshi, Mitarbeiterin im Referat für Migration und Integration der Stadt Leipzig, Platz genommen. In den Stuhlreihen Gesichter unterschiedlichsten Alters, ganz hinten im Saal viel junges Publikum, einige Zuhörer stehen.

Vielleicht ist es nicht die schlechteste Idee, sich dem Begriff Heimat stehend anzunähern, lässt sich ein solch volatiles Konstrukt so am ehesten einfangen.

Denn leicht wird es nicht mit der Heimat. Schon bald zeigt sich an diesem Abend: Man wird nicht ganz beim eng korsettierten Thema bleiben können. So wissenschaftlich man den Begriff auch zu umreißen versucht, irgendwann muss man raus aus dem Spagat zwischen der angenehm diffusen emotionalen Gemengelage, die sich aus irgendetwas zusammenrührt wie "Futtern wie bei Muttern" und Kirchturmglocken.

Dass der aus Görlitz stammende Ministerpräsident seine Heimat ehrlichen Herzens liebt, wie er bald zu verstehen gibt, nimmt man ihm gerne ab. Auch dass er den Begriff nicht revanchistisch aufgeladen sehen möchte, glaubt man ihm. "Heimat kann nicht dazu dienen, andere zurückzuweisen", stellt er fest und: "Wir brauchen das alle, Heimat." Sätze, die ihm sicher viele gerne unterschrieben. Auch ich würde dies tun.

Kretschmer ist ungefähr in meinem Alter und hat eine ähnliche Schulsozialisation und DDR-Erfahrungen, ich bin nur allzu gern gewillt, Parallelitäten in der Wahrnehmung unserer Umwelt zu suchen. Doch so schön er über Heimat als "wichtige Form von Identität und Aufgehobenheit" spricht und sie als Antrieb dafür sieht, "sich für die Region zu engagieren", bin ich doch überrascht: Die regionale Sichtweise ist offenbar plötzlich wieder en vogue.

Dabei war Heimat jahrelang in unseren Breiten gar nicht im Rennen. Im Gegenteil, in den Jahren, als Michael Kretschmer und ich in den Neunzigern in Richtung Studium und Arbeitsmarkt gespült wurden, hieß das Zauberwort für junge Erwachsene nicht "Heimat", sondern "Flexibilität". Edel sei der Mensch, flexibel und gut – so das Credo fast jeder Stellenanzeige.