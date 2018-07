Ich habe es mit Argumenten, Opferzahlen und emotionalen Apellen versucht. Mich mit Freunden und Familie gestritten, in Hausarbeit gestürzt und mitten in der Fanmeile protestiert. Doch mein WM-Boykott verfängt einfach nicht. Vielleicht muss ich selbst wie die Fifa und Putin denken, um ihnen etwas anhaben zu können. Was würden diese Musterschüler der Manipulation tun, um Menschen zu beeinflussen? Natürlich! Bestechung! Moneypulation! Gut, mit den Milliarden ist es bei mir eher übersichtlich, aber Pizza statt Putin, das sollte gehen.

Ich versende also einen Haufen SMS und erstelle eine Facebook-Veranstaltung: "Während die Welt auf Putins WM starrt, bombardieren russische Kampfflugzeuge Syrien. Liebt Fußball, boykottiert diese WM, esst Pizza – ich lade ein! Zwischen 20 und 22.30 Uhr, während des Russlandspiels gegen Kroatien." Brasilien – Belgien, Uruguay – Frankreich und England – Schweden wirkten wie unbesiegbare, bildschöne Fußiverheißungen. Russland – Kroatien hingegen scheint mir von allen Paarungen am ehesten verzichtbar. Stattfinden soll das Ganze in Ahmeds Lokal. Bei meinem fußballversessenen Dönerverkäufer, der vor vier Wochen völlig verständnislos auf meinen Anti-WM-Protestplan reagierte. Und mir entnervt eine nihilistische Rede über Realpolitik hielt, als er feststellte, dass ich wirklich verweigere und wir nicht wie gewohnt die Spiele jogilöwen können.

Pizza gegen Fußi – am Vorabend stehe ich etwas ehrfürchtig vor den beiden Urgewalten, die ich im Begriff bin, kollidieren zu lassen. Ich statte Ahmeds Laden vorsichtshalber einen Besuch ab. Sage Bescheid, dass morgen eine größere Menschenmenge kommen könnte. Ahmed ist nicht da, er guckt zu Hause Fußball. Sein Stellvertreter Samir spricht mit Vorliebe sein Brockenrussisch mit mir, das er als Touristenführer in Dubai aufgeschnappt hat. "Ne Problema." Ich gucke auf die Pizzapreise. Könnte etwas kostspielig werden das Ganze. Aber Putin musste sich seine bestechende Form ja auch hart verdienen.

Am nächsten Abend sind bei Anstoß genauso viele Pizzaprotestierer da, wie ich Milliarden habe. Ist ja erst acht, noch viel Zeit. David sollte auf jeden Fall kommen. Der wollte eigentlich schon am Anfang mitboykottieren, aber war dann zu schwach, zu fußiversessen. Mit dem Pizza-statt-Putin-Aussteigerprogramm schafft er es vielleicht. Außerdem wohnt David um die Ecke und ist pleite. Wer, wenn nicht er?

Im hinteren Teil des Lokals, einer Art Shishalounge, läuft das Spiel. Ich bitte Samir, es auszustellen. Ahmed himmelt zu Hause Kroatiens Luka Modrić an. Direkt gegenüber vom Dönerladen ist eine Bar, die ebenfalls die Partie überträgt. Gut besucht. Die werden sich wundern, wenn die Musik plötzlich hier drüben spielt! Zwanzig Minuten später ist es aber immer noch still auf meiner Seite. Na ja, war ja auch ein heißer Tag, da wollen die Leute vielleicht erst später essen.

Eine Fliege sitzt auf meiner Halloumipizza. Es wäre vernünftig, der Fliege einen Namen zu geben, wenn wir hier schon zu zweit gegen die ignorante Vergnügungssucht der Welt ankämpfen. Ich nenne sie Igor. Igor reibt nachdenklich seine Vorderbeine am fetten Käsestreifen: Sssssss. Will er mir etwa sagen, dass mein Boykott kindisch ist, weil ich über den bösen Putin blöke und die internationale Komplexität des Syrienkonflikts auf einen Akteur runterbreche?

Nein, Igor, es ist viel kindischer, all die Gräueltaten auszublenden und weiter trotzig ein Spiel von Mörders Gnaden zu gucken! Ein Spiel, Igor, ein gottverdammtes Spiel!

Igor macht kurz die Fliege, kommt aber nach einer kleinen Verdauungsrunde zurück: Sssssss.

Sehr witzig, Igor. Menschen verzichten zum ersten Mal seit Evolutionsgedenken auf Gratispizza – eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Ich gönne euch allen ein 120-minütiges 0 : 0 ohne Torschuss.

Drüben in der Bar Jubel, Russland führt offenbar. Scheiß David, extra für dich einen Laden ausgesucht, der auch veganen Fraß hat, und dann glotzt du lieber irgendwo. Wieder Jubel, Kroatien gleicht aus. Samir schaut abwechselnd zu den Teigbergen, die er nach meiner Ankündigung vorbereitet hat. Und nach hinten zum Fußi-Fernseher, den er natürlich doch nicht ausgeschaltet hat. Eine sehr gepflegte Frau, vielleicht Ende dreißig, kommt auf mich zu. Ja, hier bin ich, Mr. Protestpizza, willkommen! "Entschuldigung, kennen Sie den Weg zur Kochstraße?"

In der Halbzeit dreht die Bar gegenüber den Ton ab. So hört man nicht, was Markus Söder von der CSU in den Tagesthemen von sich gibt. Ob er gerade versichert, dass Jesus es auch stabilitätsfördernd fände, wenn Menschenmassen im Mittelmeer ertrinken? Dann schnell wieder zurück zur Halbzeitanalyse.

Weißt du, Igor, vielleicht schauen viele Menschen Putins Spiele, obwohl es ihnen alles andere als egal ist, was an Unmenschlichkeit in der Welt vor sich geht.

Ssssss?

Kinder in Käfigen, rechte Populisten an der Macht, seltsame Atombombengipfel – das macht den Menschen Angst. Und Fußi beruhigt. Rituale dämpfen die Vorstöße der Zeit. Ich glaube, ich blickte in den Wochen ohne Fußball auch ängstlicher auf die Welt. "Du wirst alleine bleiben", hatte Ahmed zum WM-Start vor drei Wochen genau hier prophezeit. Und recht behalten. Wer sich gegen den Fußi stellt, zerschellt jämmerlich. Igor hat offenbar keinen Appetit mehr auf Käse und migriert zur Tomate. Wobei ich meine, einen Anflug schadenfrohen Spotts in den 3000 Augenwinkeln zu erkennen.

Du kannst dir deine Besserwisserei sparen, mein Schönster.

Sssssss.

Auch wenn ich keine gesellschaftliche Resonanz erzeugen konnte, hat mir das Boykottieren etwas gebracht.

Sss, sss!

Ja, lach nur. Aber dadurch, dass ich mich in einer so schweren Sache beherrschen konnte – ganz allein –, bin ich auch in anderen Bereichen meines Lebens disziplinierter geworden. Ich esse weniger Fleisch, mache mehr Sport und hänge kaum noch auf Facebook rum. Ich gehe jetzt aufrechter und halte den Kopf oben. Danke, Putin, Danke, Assad.

Russland fliegt raus. Ich sollte mich freuen, tue ich aber nicht. Putin hat den Sport und die WM dank euer aller Hilfe instrumentalisiert und gewonnen. Danke, Weltgemeinschaft.

Dmitrij Kapitelman wurde 1986 in Kiew geboren und kam mit acht Jahren nach Deutschland. Als er mit zwölf das WM-Finale Brasilien gegen Frankreich verschlief, weinte er bitterlich. Für den SV Grün-Weiß Miltitz schoss er drei Tore. zur Autorenseite

Kroatiens Verteidiger Domagoj Vida ist nach dem Spiel siegestrunken in einem Video zu sehen, in dem er "Slawa Ukraine" ruft, "Ehre der Ukraine". Eine Losung aus dem lang zurückliegenden Unabhängigkeitskampf des Landes, die im Krieg mit Russland wieder aufgetaucht ist. Dafür wird Vida von der Fifa verwarnt. Aber warum? Wenn es keinen Krieg mit Russland in der Ukraine gibt, wie die Fifa suggeriert, dann war das auch keine politische Aussage.

Bleibt eigentlich nur noch das Finale. Mein Glaube an Vernunft und Solidaritätsbereitschaft dieser Gesellschaft ist angeschlagen. Gehen wir nach Hause, Igor. Deine Fliegenfrau macht sich bestimmt schon Sorgen.

Sssss.

Selbstverständlich schaue ich nächste Saison Fußi. Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Drecksturnier vorbei ist. Die erste Runde für den DFB-Pokal ist schon ausgelost, oder? 1. FC Köln gegen BFC Dynamo, sagst du, Igor? Nehm ich!