Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen zahlreiche deutsche Kaufhäuser in Trümmern. Wenig deutete darauf hin, dass bald das goldene Zeitalter von Karstadt, Kaufhof und anderen anbrechen würde. Für den schnellen Wiederaufstieg der Kaufhäuser war nicht zuletzt die wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik der Fünfzigerjahre verantwortlich.

Die seit dem Kaiserreich bestehende Warenhaussteuer für große Einzelhandelsgeschäfte wurde in der Bundesrepublik nicht übernommen. Auch die Neugründungssperre für Kaufhäuser, die das Reichswirtschaftsministerium 1933 auf Drängen nationalsozialistischer Mittelstandsfunktionäre eingeführt hatte, überlebte nicht, denn Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard war ein entschiedener Verfechter einer freien Wettbewerbsordnung.

Im selbstständigen Mittelstand galt das Kaufhaus lange als Feindbild. Das verlor sich erst im Wirtschaftsboom der Fünfzigerjahre. In der Öffentlichkeit hatte sich das Image der Kaufhäuser da längst ins Positive gewendet. Während sie in der Vorkriegszeit wegen ihrer geschickten Warenpräsentation als Verführer zum verschwenderischen Konsum angeprangert wurden, galt der freie Zugang zur Ware nun als Vorteil für die kritische Kundschaft. Dank der empirischen Forschung des Frankfurter Wirtschaftshistorikers Ralf Banken lässt sich die Geschichte des Wiederaufstiegs und Niedergangs präzise nachvollziehen.

Für die uneingeschränkte gesellschaftliche Akzeptanz des Kaufhauses waren auch das Wirtschaftswunder und die damit einhergehenden stetig steigenden Konsumausgaben verantwortlich. 1954 widerriefen die Kaufhauskonzerne ihre erst zwei Jahre alte Selbstverpflichtung, nicht mehr Kaufhäuser zu betreiben, als sie vor dem Krieg im gesamten Reichsgebiet besessen hatten. In den verkehrsgünstigen Innenstadtlagen entstanden zahlreiche neue Bauten, die sich mit kaufwilligen Konsumenten füllten. Der Kaufhauskonzern Hertie, dessen Schwerpunkt zuvor im Osten Deutschlands lag, hatte beim Rennen um die besten Standorte mit den Traditionshäusern Karstadt und Kaufhof einen Startnachteil und investierte oft auch in 1b-Lagen.

Die wachsende Kaufkraft für nicht lebensnotwendige Konsumgüter floss vor allem den Kaufhäusern zu. Sie verdoppelten ihren Marktanteil von den Dreißigerjahren bis 1955 auf sieben Prozent aller Einzelhandelsumsätze. In den Fünfzigerjahren realisierten die vier großen Kaufhauskonzerne (Karstadt, Kaufhof, Hertie und Horten) ein jährliches Umsatzwachstum von über zehn Prozent und Umsatzrenditen von bis zu sechs Prozent. Das wäre heute rekordverdächtig.

Kaufhof und Karstadt Warenhaus AG Kaufhof und Karstadt waren einst erbitterte Rivalen, die glänzend verdienten. Lange her. Derzeit verhandeln die Eigentümer über eine Fusion, an deren Ende eine Deutsche Warenhaus AG mit rund 30.000 Beschäftigten stehen könnte. Der Bielefelder Wirtschaftshistoriker Christopher Kopper beschreibt, warum nicht nur das Internet die Krise der Warenhäuser verursachte, die einst den Wohlstand der BRD widerspiegelten.

In den Innenstädten der Großstädte und auch der Mittelstädte entwickelten sich die Kaufhäuser zu Publikumsmagneten, von denen der gesamte Einzelhandel profitierte. Kaufhäuser in Innenstadtlagen blieben mit dem Auto erreichbar, da Kaufhauskonzerne zu den Pionieren des Parkhausbaus gehörten. Entgegen einigen Bedenken benachteiligten Fußgängerzonen die Kaufhäuser nicht. Bereits 1955 errichtete Kaufhof auf dem Dach seines Aachener Hauses einen Kundenparkplatz und baute 1957 neben seinem Kölner Haus ein Parkhaus. Auch der in den 1960er-Jahren beginnende Bau von autofreundlich gelegenen Einkaufszentren in Stadtrandlage hätte ohne die Kaufhauskonzerne nur eingeschränkt funktionieren können. Kaufhäuser waren dort die anchor shops, die Kunden in die Einkaufszentren zogen.

Die deutschen Kaufhäuser erreichten ihren Zenit zu Beginn der Siebzigerjahre, als jede zehnte Mark der Einzelhandelsumsätze in ihre Kassen floss. Der Trend zum Universalkaufhaus kehrte sich erst ab 1974 um, als der Gesetzgeber die Preisbindung bei Markenartikeln (Preisbindung der zweiten Hand) verbot und so einen neuen Preiswettbewerb initiierte. Bis dahin hatte die Preisbindung auch die Kaufhauskonzerne vor Discountern und Fachmärkten geschützt. Kaufhof nutzte seine Häuser in bester Lage schon seit 1970, um auch Pauschalreisen des konzerneigenen Touristikunternehmens International Tourist Service (ITS) zu verkaufen. Eine ähnliche Diversifizierungsstrategie verfolgte Karstadt, das 1976 das angeschlagene Versandhaus Neckermann mitsamt der Touristiktochter NUR Touristik erwarb.