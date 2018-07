Auf der Suche nach dem Geheimnis menschlichen Mutes kann man viele Orte aufsuchen: Kletterhallen und Kriegsgebiete, Business-Coaches im Silicon Valley und Angstforscher an Eliteuniversitäten. Oder man fährt nach Eckernförde.

In der Kleinstadt an der Ostsee, mitten im Gewerbegebiet, schräg gegenüber von Burger King, steht ein zweistöckiges Gebäude, Backstein. Lkw-Parkplätze am Seiteneingang. Hier wird es gemischt, das Getränk, das Generationen von Teenagern dazu bewegte, auf Biertische zu springen oder unter Discokugeln aufs Ganze zu gehen. Das dafür sorgt, dass Millionen bei Junggesellenabschieden und Volksfesten alle Hemmungen verlieren: der Kleine Feigling.

Jeder kennt die daumengroßen Flaschen mit dem lila Schraubverschluss. Das Etikett, schwarz-grün, mit den weit aufgerissenen Comic-Augen, wurde hierzulande so berühmt wie kaum eine andere Alkoholmarke. Auf der Website der Firma ist gleich davon die Rede, dass der Kleine Feigling "den Spirituosenmarkt revolutionierte". Mit wem also ließe es sich besser über Mut sprechen, als mit jenem Mann, der mit Feigheit sein Geld verdient?

Im Backsteinbau wartet er nun also: Rüdiger Behn, 60 Jahre alt, Brille, norddeutscher Akzent – er war es, der 1992 den Kleinen Feigling erfand. Zusammen mit seinem Bruder Waldemar leitet er bis heute die Firma Behn, ein Familienunternehmen. Waldemar kümmert sich um den Getränkehandel, Rüdiger um die Spirituosen. In der Eingangshalle sind einige ausgestellt: Ein Regal mit dem Karamell-Likör Dooleys, ein Strandkorb mit einer Flasche Küstennebel. Auf kein Getränk aber ist man bei den Gebrüdern Behn so stolz wie auf den Kleinen Feigling. Überall im Gebäude blicken einen die großen Augen an, von Postern und Flaschen, Kugelschreibern und einem Kicker.

– Herr Behn, wie erfindet man ein Getränk, das Menschen mutig macht?

– Darüber habe ich nie nachgedacht.

– Wie bitte?

– Uns ging es immer nur um die Feige.

Wodka, gemischt mit Feigensaft – so lautet das Rezept des Kleinen Feiglings. In Österreich trinke man Feigen-Schnaps schon seit Ewigkeiten, erzählt Behn. Von ihm selbst stamme bloß die Idee, einen Likör draus zu machen und ihn in kleine Flaschen zu füllen. Selbst den Namen habe er lediglich übernommen: Feigling – wie die Feige. Die Tatsache, dass Alkohol mutiger macht, will Rüdiger Behn damals keinen Moment lang bedacht haben.

– Ach, kommen Sie, was sollen dann die ängstlichen Augen?

– Purer Zufall.

– Sie behaupten also, der Kleine Feigling habe nicht das Geringste mit Mut zu tun?

– Doch, aber nicht so, wie Sie denken.

Im Konferenzraum im zweiten Stock lehnt Rüdiger Behn sich im Bürostuhl zurück und beginnt eine Geschichte, die er schon oft erzählt haben muss – eine Geschichte über Mut. Doch die handelt keineswegs von Angetrunkenen, die durch vergorene Feigen zu halsbrecherischen Taten animiert werden. Sie handelt von der Erfindung eines mutigen Produkts. Und von einem Unternehmer, der etwas wagte.