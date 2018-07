Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Als Urlauber-Folgeerscheinung nicht immer geräuschneutral 12 Da Regierungssitz, dort mit gewissen Aussichten auf den Thron 15 Irgendwie der Redegabe nahe: Eine, an die andere gereiht, kann Sprache werden 16 Reichliche zwischen den Ohren deutet auf 18 waagerecht ohne ernste Aufgabe 17 Exemplarisch ... Spiel buchstabiert 18 Beweist alleweile besondere Denkgelenkigkeit 19 Auch ohne echte kommt die Medienroutine dem Sommerloch bei 20 In ganzer krautiger Länge vor Gesetze gesetzt, im entsprechenden Wesen 21 Zeit, den bretonischen Urlaubstag zu loben 22 Wo Mangel haftet, wird’s an dem nicht mangeln 23 Vorfall um Viertel nach Füllmaximum 25 Man entdecke mir den fürstlichen Satzanteil 26 Spezialist für Kies- und Kohlebearbeitung 27 Spitzenprodukte-Verwahrplatz 29 Im Namen von Hollywoods John: Comos Generator einst neuer Lehren 31 Nach Rot noch im Feld 32 In einstigen Zeiten des Abgrasens allerorten im Schwange 33 Steht im Mittelfeld der Rangliste der gebräuchlichen Artikel Europas 34 Griechischen Weines nämlicher Ausklang 35 Kulturbeurteilers Seufzer bei Betrachtung absteigenden Astes 40 Auch der Dienstbeflissenste träumte wohl schon davon, dass Scotty ihn ins Urlaubsparadies ... 41 Land langer Sommersonne, wie ebendort geheißen 42 Für mehr als zwei Augen gut, sofern Thema bei Kartentische 44 Herkunft der Worte, angeblich, die auf volle Zustimmung treffen 45 Hinweis zum Rund-um-Campus-Geschehen? Rotstiftakrobat!

Senkrecht:

1 Sein Haar wird gehandelt, als wär’s das Goldene Vlies 2 Ein Sattelfest, für seinen Sieger jedenfalls 3 Kurz: Sein Vorteil ist das 7 senkrecht ohne lange Anbahnung 4 Noch eher als Spitzname geeignet für das Beinaheheldenross mit 34 waagerecht im Herzen 5 Unvergruppt, rudelfern, geleitlos 6 Augenfreude in manchen Wechselfällen des Wetters 7 Geschehen in der heißen Phase der Vorfreude aufs Ausspannen in der Ferne 8 Findet seine Lauscher, für einige nostalgische Drehmomente 9 Am besten schnittfrisch aufzutischen, aus dem Garten oder vom Brunnen 10 Einladend für die Weile des Weilens fern von Büffelland und Ackerwelt 11 Der musikalische Anfang vom Ende im alten Norden 12 Gewichtigster Parameter für gelungene holidays 13 Mal geht es mehr um die Feierlichkeit selbst und mahl mehr darum 14 Klarer Fall von Urlaubsziel, mag man weder Alpenblick noch Badespaß missen 16 Schweden fragten ihn, den Spanier, auf Englisch, ob er die Trommeln höre 17 Wer’s wird, kann sich zurücklehnen; wer’s ist, ist’s leid 23 Tanzgelegenheit trifft Vogelsitzplatz: fliegt wegen des Gewichts raus 24 Wo das Glück der Erde auf dem Rücken liegt, da liegen die auf den Zungen 28 Herr des Südens, mit allem, was die Blüten der Liebe haben 30 Bekam von Mr. Wells eine Machine gebaut 31 Weltenbummler-Motto: Es darf alle paar Tage ein neues sein! 36 Der läuft, trotz seiner innigen Verbindung zum Wagemut, eher nicht Gefahr abzuheben 37 Bilden das Start-up innerhalb der Family-Company 38 Kleiner großer Beitrag zur Stabilität des Bildungsweges 39 Eigensinniger Akteur in uneigentlichen Übereignungsszenen 43 Teil künstlicher Küstenlinie oder des Kaum-zu-glauben!-Abspanns

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel auf der nächsten Seite das Lösungswort der Woche (27 waagerecht)! Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Kleidungsstücks (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus KAE, einer HOSE im Bild und BEL ergibt sich KAESEHOBEL.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss für die Folge 2 ist Dienstag, der 24. Juli 2018

Hinweis: Sie können über dieses Formular auch die Lösung der vorherigen Rätselfolge eingeben. Geben Sie bitte in jedem Fall die Nummer der Rätselfolge ein, da Ihre Lösung sonst nicht gewertet werden kann.

Und das sind unsere Preise:

1. Preis: Drei Nächte für zwei Personen im Sonnenalp Resort

Es geht in die Allgäuer Hochalpen: Wo bis 1919 ein Bauernhaus stand, befindet sich heute das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp in Ofterschwang. Zum 100. Jahrestag ließ die Gastgeberfamilie Fäßler das Haus umfangreich renovieren. Zu zweit wohnen Sie in einem der 218 Zimmer (inkl. Halbpension, exkl. Getränken) und genießen eine Spa-Behandlung

2. Preis: Rollei City Traveler Stativ und Rollei Actioncam 530

Perfekt für den Ausflug: Mit nur 799 Gramm und einem Packmaß von 39 cm passt das Carbon-Stativ in jeden Rucksack. Die Actioncam 530 mit 4K-Videoauflösung und dem Super-Weitwinkel-Objektiv nimmt im 170°-Bereich alles auf









3. bis 7. Preis: Je ein Reiseführer "Mecklenburg-Vorpommern"

Das Reisebuch von Sabine Becht und Sven Talaron aus dem Michael Müller Verlag enthält bewährte, aber auch unerwartete Tipps (Useriner See!) und eine herausnehmbare Faltkarte

