Selbstbildnis der Photographin d'Ora, 1929 (Atelier D'Ora, 1907-1957, Silbergelatineabzug, 12,8 x 17, 8 cm, ullstein bild collection) © Madam d'Ora – ullstein bild collection

Im Jahr 1922 elektrisierte ein Skandal ganz Wien: Die berüchtigte Berliner Ausdruckstänzerin Anita Berber präsentierte mit ihrem Partner im Varieté Apollo Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase: schlangengleiche Windungen, die an Kopulationsbewegungen erinnerten, dämonische Zuckungen, dramatisch hochgereckte Hände in der expressiven Gestik des Stummfilms dieser Zeit.

Und dazu viel nackte Haut – damals noch eine Seltenheit in der Tanzszene. Das Bürgertum schüttelte sich in scheinheiligem Ekel, die freizügigen Künstler wurden schließlich aus der Stadt getrieben.

Die Fotografin Dora Kallmus, die unter dem Namen Madame d’Ora bekannt wurde, hat Anita Berber in ihrer Wiener Zeit in der vollen Pracht ihrer inszenierten Lasterhaftigkeit mehrfach fotografiert. Bilder, die in zahlreichen Zeitschriften zu sehen waren und dazu beitrugen, die "Todesgöttin der Inflation" zu einer fast mythischen Figur zu erhöhen.

Elsie Altmann-Loos, 1922 (Atelier D'Ora, 1907–1957, Silbergelatineabzug) © Photoarchiv Setzer-Tschiedel/IMAGNO/picturedesk.com

Ikonen waren das Trademark der Madame d’Ora. Gewagte und provokante Fotos, die das chaotische Lebensgefühl der aufgewühlten Zwischenkriegszeit spiegelten, waren aber nur ein Nebenerwerbszweig der begehrten Fotografin. Kallmus, Tochter einer begüterten jüdischen Familie mit erstklassigen gesellschaftlichen Verbindungen, avancierte, sofort nachdem sie 1907 ein eigenes Ateliers eröffnet hatte, zur bevorzugten Porträtistin der Schönen, Reichen und Nobilitierten. Als sie in den Zwanzigerjahren dann nach Paris umsiedelte, wurde sie endgültig zum Star eines Gewerbes, das zu diesem Zeitpunkt erst einige Jahrzehnte alt war. Jetzt zeigt das Wiener Leopold-Museum unter dem Titel Machen Sie mich schön, Madame d’Ora die bislang umfangreichste Schau zu Leben und Werk einer der bedeutendsten Fotokünstlerinnen Österreichs. Von den mit Lust am schrägen Detail komponierten Porträts von Komtessen und Erzherzögen aus der Zeit der dahinschwindenden Habsburgermonarchie bis hin zu drastischen Bildern von Tierkadavern, welche die Fotografin nach dem Zweiten Weltkrieg in den Pariser Schlachthöfen von La Villette und in den Abattoirs de Vaugirard aufgenommen hatte. Sie war die Erste, die sich in diese verborgene Welt vorwagte und damit eine radikale Abkehr von der Bildsprache vollzog, die sie berühmt gemacht hatte.

Von den Star- und Modefotos aus dem Paris der Zwanzigerjahre, für die beispielsweise Josephine Baker posierte, war es ein weiter Weg bis zu den Stillleben mit Fleischfetzen oder den Reportageaufnahmen, die 1948 in österreichischen Flüchtlingscamps für Displaced Persons entstanden. Nun dominierten harte Kontraste und eine virtuose Schattendramaturgie. Die Weichzeichner-Ästhetik der frühen Jahre der Madame d’Ora hatte Dora Kallmus nach Vertreibung und Flucht vor den Nazis weit hinter sich gelassen.

Im Leben der Fotografin spiegeln sich geradezu exemplarisch Glanz und Tragik des 20. Jahrhunderts. Als Jüdin, die damals in Frankreich lebte, musste sie vor den Nazis, die das Land okkupierten, fliehen. Sie suchte Schutz im Süden des Landes und konnte im erzkatholischen Provinzstädtchen Lalouvesc untertauchen. Doch sie trug emotionale Blessuren davon. In den umfangreichen Tagebuchnotizen, die sie in dieser Zeit anfertigte, schrieb sie: "Die Wirklichkeit ist nicht das Leben, die Wirklichkeit ist der Tod."

Vor dieser Katastrophenzeit hatte ihre Wirklichkeit vor allem in der Dokumentation der schönen Dinge des Lebens und der Jeunesse dorée unterschiedlicher Epochen bestanden. Wobei sie sich jedoch nie mit den jeweiligen Darstellungskonventionen zufriedengab. Ihre Adelssprösslinge erscheinen zwar im schweren Brokat des Kaiserreiches, wirken aber durch modische Extravaganzen häufig so überinszeniert, dass die Bilder karikaturhafte Züge bekommen. Dora Kallmus verzichtete auf Standards der Studiofotografie, die zu Beginn des Jahrhunderts üblich waren, auf Säulen, Troddeln und gemalte Prospekte. Stattdessen setzte sie auf die Lebendigkeit spontaner Situationen: "Sie schaffte es, ihren Kunden die Befangenheit zu nehmen", erklärt Ausstellungskuratorin Monika Faber. "Sie dekorierte ihre Modelle mit Hüten, Pelzen und Tüchern und riss sie so aus deren Alltag heraus." Manchmal habe Madame d’Ora den hochmögenden Damen dadurch sogar Glamour verpasst, den diese im wirklichen Leben gar nicht besaßen – beispielsweise Arthur Schnitzlers Ehefrau Olga, deren Ausstrahlung eher bieder in Erinnerung ist.

Maurice Chevalier, um 1927 (Atelier D'Ora, 1907–1957, Silbergelatineabzug, 22,5 x 14,5 cm) © Photoinstitut Bonartes, Wien

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Spielregeln auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten neu definiert. "Die Erzherzöge waren vorbei", sagt Kuratorin Faber, "nun öffnete sich ihr eine neue Welt: Theater, Varieté, Film." Und auch in dieser Welt reüssierte Madame d’Ora. Vor allem als sie ihr Atelier nach Paris verlegte und für das bedeutende Branchenblatt L’officiel de la couture Modeaufnahmen herstellte. Der "Mann mit Sex-Appeal", der nun als neuer Typus auf der Bildfläche erschien, wurde exemplarisch durch den Sänger und Schauspieler Maurice Chevalier verkörpert, den Dora Kallmus auch als älteren Mann noch in berührenden Bildern porträtierte. Die "neue Frau" wiederum emanzipierte sich vom tragisch-leidenden Wesen der Ibsen-Epoche, das lange als Leitbild gewirkt hatte, und schminkte sich unter der Bubikopf-Frisur einen Hauch von Lasterhaftigkeit ins Gesicht. "Alle wollten pervers und dämonisch sein, wie Schwestern von Lulu", schrieb der Journalist Alexander Schilling im Jahr 1928: "Selchermeister und Haarkünstler wünschten nun, dass der Photograph einen Nietzscheanischen Übermenschen an ihnen entdecke."

Abgetrennter Kalbskopf in einem Pariser Schlachthaus, um 1954 (Atelier D'Ora, 1907–1957, Silbergelatineabzug, 31,7 x 24,5 cm) © Nachlass Madame d'Ora/Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Dora Kallmus war nicht die einzige Fotografin in der internationalen Modeszene, aber sie konnte lange Zeit eine herausragende Stellung behaupten. Und das habe damit zu tun, meint Monika Faber, dass ihre Bilder eine Ausstrahlung hatten, die weit über die traditionelle Society-Fotografie hinausreichte. "So wie später die Arbeiten von Helmut Newton oder heute von Jürgen Teller. Wenn die nur an die Klamotten denken würden, die sie fotografieren, dann wären auch die Klamotten langweilig."

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Kerze der Fotografin schon ziemlich weit heruntergebrannt, wenn auch noch nicht gänzlich erloschen. Statt für bedeutende Modehäuser und Couturiers arbeitete Madame d’Ora, nun schon fast 70-jährig, für den steinreichen Ballett-Impresario Marquis de Cuevas aus Chile, der sich und seine Entourage mit dekadenten Festen in Szene setzte. Die wirklich bedeutenden Werke der Spätphase sind aber jene Schlachthausfotos, die in Paris und Umgebung entstanden und auch die Mittel der Farbfotografie einsetzten, um unterschiedliche Graduierungen der Farbe Rot herauszuarbeiten: abgeschlagene Tierköpfe, tote Augen, blutige Organe, Innereien, die wie Netze aufgespannt sind. Schon in ihren Tagebüchern hatte Dora Kallmus das Schicksal der Juden mit jenem von Schlachttieren verglichen. "Diese Art der Fotografie kann man also durchaus als Versuch sehen, den Horror des Holocaust mit künstlerischen Mitteln zu bewältigen", meint Co-Kuratorin Magdalena Vukovic.

So vollendet sich also ein Werk, das in den Metropolen der Leichtsinns begann und dann in die Dunkelkammern eines barbarischen Zeitalters führte. Dora Kallmus starb im Jahr 1963 in geistiger Umnachtung. Davor hatte sie noch geschrieben: "Je höher die Kunst steht, umso mehr braucht sie Zerstörung in uns. Denn echte Kunst ist: Wahnsinn."

Die Ausstellung "Machen Sie mich schön, Madame d’Ora" ist im Wiener Leopold-Museum vom 13.7. bis zum 29.10.2018 geöffnet. Der umfangreiche Katalog ist im Verlag Christian Brandstätter erschienen.