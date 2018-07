Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat herausgefunden, dass der Gehaltsabstand zwischen Topmanagern und Arbeitnehmern in den 30 Dax-Konzernen weiter gestiegen ist. Verglichen mit dem Durchschnittsgehalt in ihrem Unternehmen verdienten die Vorstandsmitglieder im vergangenen Jahr 71-mal so viel. 2005 hatte dieser Wert noch bei 42 gelegen. Frank Appel, Vorstandschef der Deutschen Post, erreicht mit dem 232-fachen Jahreseinkommen den Spitzenplatz in der aktuellen Rangliste.

Ist nun verwerflicher, dass das Gehalt des Postchefs so hoch ist – oder das seiner Angestellten so niedrig? Muss man berücksichtigen, dass es bei der Post viele eher einfache Jobs gibt, bei Unternehmern wie der Softwarefirma SAP hingegen viele Spezialisten arbeiten? Andererseits verdiente der dortige Chef Bill McDermott mit 21,1 Millionen Euro absolut gesehen mehr als doppelt so viel wie Appel.

Manager bekommen oft trotz schlechter Zahlen einen Bonus

Dass Manager viel verdienen, ist eine altbekannte Diagnose. Doch die Frage, wie viel zu viel ist, ist sehr schwer zu beantworten. Zahlenspiele helfen dabei nur bedingt weiter, weil sie lediglich einen Trend belegen, aber keine Lösung bieten. Was wäre dann ein gerechtes Gehalt: das 70-Fache? Das 32-Fache? Und warum soll es schlechter bezahlt werden, einen Konzern mit hunderttausend Briefträgern zu führen als mit hunderttausend Softwareexperten? Brauchen wir nicht eher eine feste Obergrenze? Die festzuschreiben würde in einer freien Gesellschaft, in der Gehälter verhandelt werden können, fremd wirken. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, Gehälterexzesse ohne Eingriffe in die Vertragsfreiheit zu begrenzen. Und natürlich gibt es gute Gründe, jene Argumente auseinanderzunehmen, mit denen solche Spitzengehälter traditionell gerechtfertigt werden.

Erstes Argument: die große Verantwortung! Manager tragen eine große Verantwortung, keine Frage. Als Bundeskanzlerin trägt Angela Merkel auch eine große Verantwortung, sie tut das aber für weit weniger Geld (etwa ein Dreißigstel des Postchefs). Manager sind ihren Angestellten und ihren Aktionären verpflichtet, die von ihnen geführten Unternehmen tragen zum Wohl ganzer Regionen bei. Es geht also in Ordnung, wenn sie an diesem Erfolg auch partizipieren. Problematisch ist das, weil sie auch dann partizipieren, wenn sie ihren Job schlecht machen. Liefern sie gute Zahlen, bekommen sie einen riesigen Bonus. Liefern sie schlechte Zahlen, bekommen sie einen kleinen Bonus. Liefern sie katastrophale Zahlen, übernehmen sie wirklich Verantwortung und gehen. In der Regel bringt das eine großzügige Abfindung mit sich.

Zweites Argument: Der Chef ist so gut! Kann schon sein. Ein Unternehmen zu führen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, und längst nicht jeder hat die Fähigkeiten dazu, den Willen und die Kondition. Vorstandsvorsitzende deutscher Unternehmen verdienen im Schnitt noch mal gut doppelt so viel wie einfache Vorstandsmitglieder. Wenn das Gehalt etwas mit Fähigkeiten zu tun hat, müsste es signifikante Unterschiede innerhalb des Führungsgremiums geben. Dagegen sprechen allerdings Beispiele wie Audi. Dessen Vorstandschef Rupert Stadler sitzt seit Mitte Juni in Untersuchungshaft, ein gewöhnliches Vorstandsmitglied hat seine Aufgabe kommissarisch übernommen. Doch obwohl Stadler derzeit die Geschäfte nicht führen kann, ist der Laden noch nicht zusammengebrochen. Was dafür spricht, dass es eben nicht so sehr auf Einzelne ankommt und das Personal an der Spitze durchaus ersetzbar ist.

Finanzämter hätten die Möglichkeit, die astronomische Bezahlung zu bremsen

Drittes Argument: In den USA bekommen die Chefs noch viel mehr! Auch das ist richtig. In Schweden bekommen sie allerdings sehr viel weniger, es kommt halt darauf an, welchen Referenzrahmen man sich sucht. Und geht es nicht um hohe Gehälter, sondern um das harte Durchgreifen der Justiz, verlieren die Vereinigten Staaten rasant an Attraktivität. Die Bereitschaft, dorthin zu reisen, ist für einige führende Manager von Volkswagen derzeit jedenfalls gering, unter anderem, weil dort wegen der Dieselaffäre Haftbefehle auf Vollstreckung warten. Zum Beispiel gegen den früheren Konzernchef Martin Winterkorn, der früher lange die Rangliste der bestbezahlten deutschen Manager anführte.

Es ist alles nicht so leicht mit den Vorstandsgehältern und den typischerweise in diesem Zusammenhang ausgetauschten Argumenten. Einigkeit besteht nur darin, dass Maß und Mitte wieder hergestellt werden müssten. Aber wie? Einen möglichen Ausweg hat der Bonner Rechtsanwalt Jan Schiffer schon vor Längerem aufgezeigt. Er kritisiert vor allem die Finanzämter. Die hätten nämlich schon heute die Möglichkeit, die ausufernde Bezahlung von Topmanagern zu bremsen. Und zwar dadurch, dass sie deren steuerliche Abzugsfähigkeit als Betriebsausgabe beschränken. Dann müssten Chefgehälter nämlich komplett aus den Gewinnen der Unternehmen gezahlt werden. Sie könnten nicht wie bisher teilweise dem Steuerzahler aufgebürdet werden. Allein das könnte eine dämpfende Wirkung haben, ohne die Verhandlungsfreiheit einzuschränken.

So werde das bereits gemacht, wenn Unternehmen ihren Chefs Flugzeuge oder Luxusautos zur privaten Nutzung überlassen, argumentiert Schiffer. Es mache aber keinen Unterschied, ob ein Manager einen Supersportwagen erhalte oder ein Supergehalt, für das er sich einen Supersportwagen kaufen könne. Also sollte man diese Fälle auch gleich behandeln.