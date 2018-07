Alfred Dorfer © Peter Rigaud

In Österreich haben Schilder und Tafeln schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Wie erinnerlich der langwierige Streit um zweisprachige Ortstafeln. Oder jene Schildchen, die bei Diskussionen in die Kamera gehalten wurden, um mit irgendwelchen Zahlen das Gegenüber zu attackieren. Nun wurde diese schöne Tradition im Parlament fortgesetzt. Man stritt um den Zwölf-Stunden-Tag. Es bildeten sich zwei Taferlrunden. Im Abgeordnetenblock der Regierungsparteien wurden Schildchen hochgehalten, auf denen "Freiwilligkeit garantiert" oder "Es bleibt dabei" zu lesen stand. Die Sprachlosigkeit der Opposition manifestierte sich in Taferln, die lediglich durchgestrichene Zahlen zeigten, die an Tempolimits erinnerten. Vermutlich ein Hinweis auf die sinnlos gefährliche Hast, mit der das Gesetz durchgepeitscht wurde. Zuvor waren Pflastersteine, Grableuchten und unfreundliche Schilder vor den Wohnungen einiger Abgeordneter platziert worden. Damit beabsichtigte man wohl, gewisse Mandatare mit einer wenig subtilen Drohung einzuschüchtern. Bei den weitaus harmloseren aktionistischen Taferlklasslern im Hohen Haus handelt es sich keineswegs um einen Schildbürgerstreich, denn diese Aktion weist in die richtige Richtung. Wie oft schon hätte man sich gewünscht, dass Sitzungen nur aus stummen Schildern bestünden. Wie viel Imageverlust wäre der Republik erspart geblieben, hätten selbst gemalte Zettelchen die gefürchteten Reden ersetzt. Abgesehen von der Zeitersparnis, würde auch ein positiver Effekt für die Umwelt erzielt. Enorme Mengen an heißer Luft wären dem Land erspart geblieben und hätten das Klima nicht unnötig belastet. Ein Schild sagt eben mehr als tausend Worte.