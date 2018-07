"Dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt", sagt meine Mutter gern zu mir. Benjamin Franklin hat das auch einmal gesagt: "Three removals are as bad as a fire." Dabei ist der Staatsmann sein ganzes Leben lang herumgezogen. Meine Mutter hingegen hat Sachsen nie verlassen. Dennoch kommen beide, meine Mutter in ihrer sächsischen Kleinstadt und Franklin in Amerika, zu verschiedenen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen offenbar zu demselben Ergebnis.

Ich bin in meinem Leben bisher 17 Mal umgezogen. Von Stadt zu Stadt, Land zu Land, Wohnung zu Wohnung. Vielleicht sogar noch öfter, denn es kann gut sein, dass ich die eine oder andere Station vergessen habe. Aber nur ein einziges Mal hatte ich wirklich das Gefühl, abgebrannt zu sein. Und das war, als ich vom Osten in den Westen zog.

Zwei Millionen Ostdeutsche sind zwischen 1991 und 2003 nach Westdeutschland gezogen. Fast 1,4 Millionen von ihnen verließen das Land, in dem sie geboren wurden, bereits Anfang der Neunzigerjahre. Ich selbst wurde von einer der letzten, wie Demografen sagen, großen Wanderungswellen innerdeutscher Migration erfasst, als ich 1998 von Leipzig nach Frankfurt am Main zog. Um die Jahrtausendwende gingen vor allem junge, gut ausgebildete Ostdeutsche in den Westen, weil sie in ihren Heimatregionen keine Arbeit fanden. Der überwiegende Teil davon waren Frauen. Niemand sprach damals von struktureller Arbeitslosigkeit, so wie es die Bundeskanzlerin heute tut. Es gab noch keinen Ostbeauftragten, und auch eine Ostquote wurde nicht diskutiert. Im Gegenteil. Der Zerfall der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und mentalen Struktur Ostdeutschlands vollzog sich ohne jeglichen Begleitschutz.

Ostfrauen im Westen Ostfrauen im Westen Die große Mehrheit derer, die nach 1989 den Osten verließen, waren Frauen. In einigen Jahren lag die Zahl der weiblichen Abwanderer sogar doppelt so hoch wie die der männlichen (siehe Grafik). Was bewog sie zu gehen? Wie leicht fiel es ihnen anzukommen? Und haben sie die Republik verändert? In loser Folge erzählen Frauen auf diesen Seiten von ihrem Neuanfang im Westen.

Erst jetzt, fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, beginnt das Reden über Heimatverlust, Fremdheitsgefühle und Abwertungserfahrungen, die ganze Generationen Ostdeutscher bewältigen mussten. Dazu gehören auch die Erzählungen der vielen jungen Frauen, die den Osten damals verlassen haben. Ich war eine von ihnen.

Mein Umzug nach Frankfurt am Main hat mein Leben stärker verändert als der Mauerfall. Das hört sich seltsam an, nicht? Aber anders als viele meiner Mitschüler und Freunde blieb ich nach 1989/1990 zunächst bewusst im Osten. Ich wollte dem großen Umbruch, der alle und alles mit sich fortzureißen schien, keinen Zugriff auf mein Leben erlauben. Mein schon zu DDR-Zeiten gefasster Plan, in Leipzig Germanistik zu studieren, sollte Wirklichkeit werden. Keine der Verheißungen, von denen mir meine gen Westen ziehenden Freunde erzählten, fühlte sich so wahr an wie jene Vorstellung, die ich schon als Vierzehnjährige hatte. Als mir das Dorf, in dem ich aufwuchs, zu eng geworden war, stellte ich mir immer wieder vor, wie ich eines Tages zum Bahnhof gehen, in den Zug steigen und einem Leben, meinem Leben, in der Großstadt entgegenfahren würde. Und diese große Stadt hieß in meinem Kopf eben nicht München, Hamburg oder Karlsruhe, sondern Leipzig.

Leipzig erfüllte alle meine Erwartungen und war gleichzeitig der Ort einer großen Ernüchterung. Einst war Leipzig die große Verlagsstadt des Ostens gewesen, nun ging ein Verlag nach dem anderen zugrunde. Der Verleger Christoph Links hat diesen Prozess in seinem 2009 erschienenen Buch Das Schicksal der DDR-Verlage beschrieben: "Von den ehemals 78 staatlich lizensierten Verlagen der DDR existiert in eigenständiger Form heute nur noch ein Dutzend. (...) Die Zahl der in dieser Branche Beschäftigten ist bis 2007 auf unter ein Zehntel gefallen. Damit hat ein Umbruch stattgefunden, der noch gravierender ist als in vielen Bereichen der verarbeitenden Industrie." Nach dem Studium in Leipzig einen festen Job in einem Verlag zu bekommen, das war damals schlicht unmöglich. Deshalb musste ich 1998 gehen.

An meinen ersten Arbeitstag in Frankfurt am Main habe ich keinerlei Erinnerungen. Und je stärker ich versuche, diesen Tag, oder auch nur einen Moment dieses Tages, heraufzubeschwören, desto mehr entzieht er sich meinem Bemühen. Und so bleibt mir nur, das Gefühl zu beschreiben, das jener 1. Dezember 1998 in mir hinterlassen hat. Das große Frankfurter Verlagshaus, dessen Mitarbeiterin ich damals wurde, war ein Jahr nach der Bundesrepublik gegründet worden und hatte seither wahrhaft Geschichte geschrieben. Bald schon würde man das 50. Jubiläum seines Bestehens feiern. Ein Bestehen, das sich in jeder Äußerung, jedem Blick, jeder Bewegung meiner neuen Kollegen auszudrücken schien – und an dem ich teilzunehmen eingeladen wurde. Keiner von ihnen schien auch nur den geringsten Zweifel daran zu haben, dass es ihren Verlag auch in den nächsten 50 Jahren noch geben würde. Genau genommen hielten sie ihn wahrscheinlich für unsterblich.

Für mich dagegen war nichts mehr sicher. Ich hatte in den vergangenen zehn Jahren erlebt, wie meine Eltern sich ein völlig neues Leben aufbauen mussten, mein ehemaliger Schuldirektor als Stasimitarbeiter enttarnt wurde, fast die gesamte Professorenschaft der Leipziger Universität ausgetauscht worden war. Und auch die Bahnhofsstation meines Heimatdorfs, von der aus ich in meinen Träumen früher stets in die Fremde aufgebrochen war, gab es schon nicht mehr.