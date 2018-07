Viele Künstler schreiben, wenn sich die Lebenskurve neigt, ihre Memoiren. Otto Waalkes hat pünktlich zum 70. Geburtstag Kleinhirn an alle verfasst. Ein Bestseller – völlig zu Recht.

Erwartungsgemäß enthält fast jeder Satz einen Gag, erwartungsgemäß rekapituliert das Buch die Lebensstationen des in Emden geborenen Waalkes; von der Gründung der Schülerband The Rustlers in den Sechzigern, dem Studium der bildenden Künste in Hamburg, dem Umstieg ins Komödienfach Anfang der Siebziger, der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr, den Häuptlingen der Neuen Frankfurter Schule um die Satirezeitschrift Titanic, über den frühen Zenit 1985 (Otto – der Film ist einer der erfolgreichsten Kinofilme der Bundesrepublik) bis in die Gegenwart. Man erfährt, dass Otto Waalkes die Wintermonate in Florida verbringt, gelegentlich mit Steffi Graf Tennis spielt und nach zwei gescheiterten Ehen Single ist. Schnipsel aus der Privatsphäre, die ansonsten diskret verhüllt wird.

Das eigentliche Gewicht des Buches liegt an anderer Stelle. Es enthält eine Kulturgeschichte des bundesrepublikanischen Humors, mit der Waalkes, dieser Gigant des sinnfreien Blödelns, an jedem theaterwissenschaftlichen Institut eine Vorlesungsreihe bestreiten könnte. Er analysiert, was er von Heinz Erhardt oder Jerry Lewis lernte und weshalb er zum Antagonisten des politischen Kabaretts wurde. Er kennt sich in den dramaturgischen Feinheiten des Kasperletheaters und der Shakespeareschen Stücke aus. Ottos Autobiografie ist geistreich – tut aber so, als wäre sie es nicht. Es gibt Autoren, die mit Intellekt protzen, den sie nicht haben. Otto spielt seinen herunter. Er tut dies, weil sein geniales Lebenswerk darin besteht, aus der Gestalt eines Ostfriesen namens Otto Waalkes ein über die Bühne hoppelndes, in hoher Stimmlage kieksendes, Grimassen schneidendes Kind geschaffen zu haben, das zufälligerweise ein bisschen groß gewachsen ist und zufälligerweise nicht altert.

Kindlichkeit aber, die sich über sich selbst Gedanken macht, ist bekanntlich keine. Naivität, die ihre Betriebsanleitung zu erkennen gibt, ist auf der Stelle zunichte. Deswegen tritt Otto auch in Talkshows nicht als Herr Waalkes in Erscheinung, der die Kunstfigur Otto von sich abrückt, sondern als kieksender Otto. Deswegen betont er auf jeder zehnten Buchseite, an seiner Humorbegabung gäbe es nichts zu ergründen, keine rückseitige Melancholie, keine traurige Kindheitserfahrung. Er sei einfach ein Wunderkind des Frohsinns. Völlig okay, wir glauben es und loben die Autobiografie eines Künstlers, der im Herbst des Lebens angekommen ist und zufälligerweise ziemlich viel reflektiert.

Otto Waalkes: Kleinhirn an alle. Die große Ottobiografie; Heyne Verlag, München 2018; 416 S., 22,– €