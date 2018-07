Das Wort, das die politische Stimmung jenseits aller Parteigrenzen in diesen Tagen vielleicht am besten beschreibt, hat den Vorteil, dass es sehr kurz ist: pur.

Denn pur wollen wirklich gerade alle sein. In der SPD geht das schon seit einigen Monaten so. Seitdem die Verantwortung die Genossen wieder in die Groko zwängte, reden die Funktionäre und Abgeordneten umso lauter davon, dass es bald, wirklich ganz bald, wieder "SPD pur" geben werde. In der CDU hat man gleich eine ganze Deutschlandreise geplant, auf der die Generalsekretärin in die Partei hineinhorchen soll, um zu bestimmen, was dann am Ende wirklich "100 Prozent CDU pur" ist. In der CSU ist man den anderen, wie so oft, bereits einen Schritt voraus. "Transitzentren sind CSU pur", erklärte Markus Söder in der vergangenen Woche.

Und vielleicht könnte man über all das ja sogar froh sein. Denn auf den ersten Blick verspricht der neue Purismus ja eine Art Gegenzauber zu sein, der es mit ein paar allgemein bekannten politischen Grundübeln aufnimmt: Volksparteien, die niemand mehr auseinanderhalten kann, Konsens als Selbstzweck, eine konturlose demokratische Mitte. Wenn sich alle ein bisschen mehr auf sich selbst besinnten, würde das auch dem Gegner zugutekommen.

Klingt einleuchtend. Aber die Sache ist nicht so einfach.

Als die SPD im letzten Jahr lange Zeit darüber nachdachte, was im 21. Jahrhundert "SPD pur" eigentlich bedeuten solle, stand am Ende eine wolkig-verschüchterte Idee von "Gerechtigkeit". Und es folgte ein Wahlkampf, der zwar niemanden erboste, aber auch niemanden elektrisierte.

Die CDU für ihren Teil bekämpfte in den vergangenen 70 Jahren jede Form von Purismus. Schließlich war sie stets das exakte Gegenteil: ein Partei gewordener Kompromiss. Erfolgreich wurde sie vor allen Dingen durch ihre Unschärfe.

Der CSU konnte man in den vergangenen vier Wochen dabei zusehen, wie ihre zunehmend verzweifelte Suche nach Differenz zur Schwesterpartei dazu führte, dass diese bürgerliche Partei die Sprache der extremen Rechten übernahm und den Multilateralismus für beendet erklärte. In den Umfragen rutschte sie dennoch von einem Tief zum nächsten.

Was die neuen Puristen verbindet, ist das Gefühl, dass der Mittelweg immer häufiger in eine Sackgasse führt. Oder direkt in den Abgrund. Man will sich nicht länger verbiegen, nicht mehr in der hundertsten Übereinkunft das eigene Profil bis zur Unkenntlichkeit verwässern. Insbesondere bei den eigentlich konsensliebenden Konservativen wächst eine Sehnsucht nach Abgrenzung, die umso befremdlicher wirkt, wenn sie, wie in den letzten Wochen, als offener Konflikt ausgetragen wird.

Eine Identität kann man nicht einmotten und bei Bedarf jederzeit wieder aus dem Schrank holen wie ein Kleidungsstück. Die Identität einer Partei ist das Ergebnis von Kämpfen und von immer wieder anstrengender Selbstbesinnung. Dabei gilt es, verschiedene Strömungen sowie Tradition und Gegenwart zusammenzubringen und auf zentrale Begriffe zu verdichten. Das ist in allen politischen Lagern ein unabschließbarer, kräftezehrender Prozess.

Und so liegt im neuen Purismus auch eine Gefahr: wenn es irgendwann nicht mehr um Besinnung auf das eigene, sondern um Unversöhnlichkeit gegenüber dem anderen geht. Wenn kurzfristige Orientierungen überhandnehmen und man verspricht, die "Dinge endlich zu lösen", notfalls auch gegen Widerstände "durchzukämpfen". Der große Wurf, die "Wende", wird dann zum Maßstab, hinter dem die Politik stets zurückbleiben muss – was die Verdrossenheit bei Wählern und Gewählten gleichermaßen verstärken kann.

Das Ergebnis eines solchen Purismus ist dann ein dauerndes Drängen auf "Klärung" und "Entscheidung", eine Bevorzugung der Wahrhaftigkeit gegenüber dem Ausgleich der Interessen.

Die Beschwörung des Puren kann am Ende zum Gegensatz des Kompromisses werden. Und was als gesunde Polarisierung erschien, befördert schließlich einen gefährlichen Dezisionismus.