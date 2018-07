DIE ZEIT: In Hamburg gibt es mehr als 10.000 Polizisten, aber auf der Straße sieht man eher selten welche. Wo stecken die denn alle?

Ralf Martin Meyer: Wir befinden uns in einem Generationswechsel und wollen die Präsenz auf der Straße verbessern.

Andy Grote: Wir wollen, dass die Polizei sichtbarer wird. Die Stadt wächst. Je mehr Menschen die öffentlichen Räume nutzen, desto wichtiger ist, dass wir uns alle an Regeln halten. Und es muss erkennbar sein, dass sich die Polizei darum kümmert. Es darf nicht der Eindruck entstehen: Wenn ich mich an Regeln halte, bin ich die Ausnahme.

ZEIT: Was haben Sie vor?

Grote: Wir wollen kurzfristig 100 zusätzliche Angestellte im Polizeidienst einstellen. Sie sollen auf die acht Regional-Kommissariate verteilt werden und dort Teil der neuen Dienstgruppe "Lokale Präsenz" werden, zusammen mit den rund 250 Beamten der bisherigen Dienstgruppe "Operative Aufgaben".

ZEIT: Hundert Polizisten mehr auf den Straßen, reicht das?

Grote: Das ist eine ganze Menge. Die 100 Angestellten ergänzen die 500 Polizeibeamten, die wir bis 2021 zusätzlich auf die Straße bringen werden.

ZEIT: Woran kann man die neuen Angestellten erkennen?

Meyer: An ihrer Uniform, da wird auch Polizei draufstehen, aber sie werden etwas anders aussehen als der Beamte im Streifenwagen. Sie tragen zum Beispiel eine weiße Mütze und ein weißes statt eines nachtblauen Hemds.

Grote: Aber sie sollen erkennbar ein Teil der Polizei sein. Uns ist wichtig, dass beim Bürger ankommt: Die Polizei kümmert sich.

ZEIT: Worum genau sollen sich die neuen Polizisten kümmern?

Grote: In jedem Stadtteil gibt es Ärgerthemen, über die sich die Bürger beschweren. Mal sind es die Zweite-Reihe-Parker, die alle nerven, oder die Parker auf Gehwegen und Radwegen. Mal ist es ein Park, wo ständig alles vollgemüllt ist, oder auch wildes Urinieren. Das wollen wir besser im Griff haben. Dagegen kann die neue Dienstgruppe auch schwerpunktmäßig vorgehen, bei einer Aktionswoche gegen Zweite-Reihe-Parken zum Beispiel.

ZEIT: Die alltäglichen Ärgernisse also.

Meyer: Ja. Die Idee ist, sich um das zu kümmern, was die Leute wirklich ärgert.

Grote: Da haben wir bisher nicht die Kapazitäten, immer wirkungsvoll dagegen vorzugehen. Und wenn die Bürger wissen, dass ihnen wahrscheinlich nichts passiert, stellen sie ihr Auto auf den Radweg.

ZEIT: Werden die neuen Polizisten zu Fuß unterwegs sein?

Meyer: Die Kollegen sollen vor allem sichtbar und ansprechbar sein für die Bürger. Das heißt: Am besten sind sie zu Fuß unterwegs, aber Fahrradfahren ist auch okay!

ZEIT: Warum haben Sie sich für 100 neue Angestellte entschieden – und nicht gleich für 100 richtige Polizeibeamte?

Meyer: In den nächsten Jahren wird auch die Zahl der Polizeibeamten um 500 steigen, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Einstellungsoffensive und schon lange geplant. Aber Angestellte sind für das jetzige Ziel genau richtig, es geht ja um Ordnungsaufgaben, nicht um die Verfolgung von schweren Straftaten. Und sie stehen viel schneller zur Verfügung als ein Polizeibeamter, dessen Ausbildung drei Jahre dauert. Wir werden auf diese Weise sehr zügig noch mehr Personal auf der Straße haben. Die ersten 40 Angestellten sollen schon im ersten Halbjahr 2019 an den Kommissariaten sein.

ZEIT: Was ist der Unterschied zu Polizeibeamten?

Ralf Martin Meyer, 58, ist seit 2014 Polizeipräsident. Zuvor leitete er die Akademie der Polizei.

Meyer: Die Angestellten haben andere Aufgaben, die nicht so eingriffstief sind, und die Ausbildung ist mit zwölf Wochen plus Fortbildung relativ kurz.

Grote: Bei der Kriminalpolizei haben wir auch gerade Angestellte eingestellt, um die Ermittler schnell zu entlasten. Bestimmte Aufgaben, die wichtig sind, aber bei den Beamten rasch dritte oder vierte Priorität werden, verdienen es, von Angestellten mit Priorität eins wahrgenommen zu werden.

ZEIT: Erstaunlicherweise nimmt die Zahl der Straftaten in Hamburg seit Jahren ab. Trotzdem fühlen sich viele Bürger unsicher.

Meyer: Das stelle ich auch immer wieder fest. Wenn ich in Bürgerversammlungen erzählt habe, wie die Kriminalität zurückgeht, war die Resonanz nicht so, wie ich es erwartet hätte. Es ging dann genau um die Ärgerthemen. Das fing bei Falschparkern an, aber auch Verschmutzung und Graffiti im Stadtteil stören die Leute. Da war mir klar: Wir können uns nicht nur an Strafverfolgung und Gefahrenabwehr orientieren, sondern müssen auch überlegen, wie wir bei diesen Ordnungsstörungen agieren.

Andy Grote, 50, ist seit Anfang des Jahres 2016 Innensenator. Zuvor leitete er den Bezirk Mitte.

Grote: Die Lebensqualität entsteht nicht durch die Kriminalstatistik, sondern durch das persönliche Sicherheitsgefühl. Und das hängt stark davon ab, ob die Leute sehen, dass Polizei da ist und sich auch um die alltäglichen Dinge kümmert. Es ist ein Problem, wenn Einwohner auf St. Pauli sehen, wie einer in den Hauseingang pinkelt, und ein Polizeibeamter geht daran vorbei, weil er gerade eine andere Aufgabe hat. Das weiß der Bürger ja nicht und denkt: Das scheint ihm wohl egal zu sein, warum kümmert sich hier niemand? Das ist schlecht. Wir wollen signalisieren, dass wir uns um diese Dinge kümmern, an denen der Bürger auch festmacht, ob er sich wohl und sicher fühlt.