Seine Leute hatten Horst Seehofer schon vor Monaten vor einem Fiasko gewarnt. Genutzt hat das wenig. Am vergangenen Dienstag sitzt der Innenminister in Berlin vor der Presse und erklärt das Tohuwabohu, das er mit seinem "Masterplan Migration" ausgelöst und mit dem er die Regierung fast zum Einsturz gebracht hat, zum Normalvorgang. Frei nach dem Motto: Ein bisschen Streit gehört zur Politik. Ob er etwas anders machen würde?, wird Seehofer gefragt. "Mit Sicherheit nicht", antwortet er und lässt in einer Wolke der Leutseligkeit alle Kritik untergehen. Er müsse seinen "eigenen Weg" gehen, sagt der Minister, "sonst drehe ich mich schneller als ein Ventilator".

Aber genau das hat er gemacht, sich in rasendem Tempo gedreht, seit er im März das Amt des Innenministers antrat. Seinen politischen Kehrtwenden kann man kaum noch folgen.

Fachleute aus dem eigenen Haus hätten Seehofer schon Anfang April vorhergesagt, sein Plan, Asylbewerber an der deutschen Grenze im nationalen Alleingang abzuweisen, werde Europa weiter spalten und die große Koalition vor eine Zerreißprobe stellen. So erzählt es ein hoher Beamter aus dem Innenministerium. Mit einem halben Dutzend Mitarbeitern hat die ZEIT gesprochen – unter der Zusicherung ihrer Anonymität. Sie sind erfahrene Beamte und denken in der Flüchtlingspolitik ähnlich konservativ wie ihr Chef.

Als die Staatssekretäre, so heißt es, intern die ersten Eckpunkte des Masterplans vorstellten, ermahnte ein Rechtsberater den Minister, bei Zurückweisungen von Asylbewerbern unbedingt auf die Kooperation mit den Erstaufnahmestaaten zu achten. Das werde sehr schwierig, so der Berater, denn selbst auf rechte Staatschefs, mit denen Seehofer gut kann, wie etwa den Ungarn Viktor Orbán oder den Österreicher Sebastian Kurz, sei kein Verlass.

Doch Seehofer schlug die Warnungen in den Wind. Und muss jetzt schmerzliche Lektionen verkraften. Wo immer er mit seiner Forderung auftaucht, Asylbewerber, die an der deutschen Grenze kontrolliert werden und bereits in einem anderen Land einen Schutzantrag gestellt haben, in das Erstaufnahmeland oder nach Österreich zurückzuschicken, stößt er auf Widerstände. Erst drohte ihm die Kanzlerin offen mit der Richtlinienkompetenz und indirekt mit dem Rauswurf. Dann drückte sie ihm die fast unmögliche Aufgabe auf, mit den betreffenden Staaten Rückführungsverträge zu vereinbaren. Und schließlich musste Seehofer am eigenen Leib erfahren, wovor ihn seine Berater gewarnt hatten: dass Europas Rechtspopulisten immer nur an einen denken – sich selbst.

Kaum drang sein Plan an den Wiener Ballhausplatz, war es vorbei mit der Solidarität. Hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zuvor noch begeistert von einer neuen "Achse der Gutwilligen" gesprochen, teilte er Seehofer nun kühl mit, er sei nicht bereit, "Verträge zulasten Österreichs abzuschließen". Sein Land werde ebenfalls keinen einzigen Migranten zurücknehmen, verkündete Italiens Innenminister Matteo Salvini. "Im Gegenteil, wir wollen ein paar abgeben." Und zu Besuch in Berlin sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, Solidarität bedeute für ihn nicht, den Deutschen Asylbewerber abzunehmen, sondern sie mit 8000 ungarischen Grenzsoldaten vor einer neuen Flüchtlingswelle zu schützen.

Auf einmal sieht sich Seehofer einer Riege von Gegnern gegenüber, die bis vor Kurzem noch gemeinsam mit ihm gegen Merkels Flüchtlingspolitik zu Felde zogen. Doch schon seine Beamten hatten ihm prophezeit, es gebe keine Internationale der nationalen Egoisten. Sie erklärten ihrem Minister außerdem, dass die Bundespolizei an der Grenze zu Österreich pro Tag kaum mehr als zwei bis fünf bereits in einem anderen Land registrierte Asylbewerber aufgreifen würde. Lohnte sich deswegen der Streit mit den Nachbarn? Angesichts dieser kleinen Zahl, warnte ein Mitarbeiter Seehofers, könne man nicht von einem nationalen Notstand sprechen. Er befürchtete, das Thema Zurückweisungen würde die politischen Erfolge des Ministeriums überdecken und vergessen lassen, dass inzwischen weit weniger Flüchtlinge nach Europa und nach Deutschland kämen.