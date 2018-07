Unter den Schweizer Diplomaten gibt es drei Typen. Typ A: Ihm sitzt man in der Botschaftsresidenz am Kaffeetischchen vis-à-vis und denkt sich, mehr als einen Reiseführer über seinen neusten Amtssitz hat der Mann nicht gelesen. Typ B: Leicht überrumpelt von der sanft jovialen und doch distanzierten Ferrero-Rocher-Freundlichkeit, merkt man: Das also ist mit niveauvollem Small Talk gemeint. Und es gibt Typ C: Der Diplomat, der einem das Gefühl vermittelt, ließe man ihn in der Weltpolitik nur machen, so wäre morgen Vormittag der Iran-Konflikt gelöst und der Brexit ausverhandelt.

Roberto Balzaretti ist ein Typ-C-Diplomat.

Der 53-Jährige ist der Schweizer Chefunterhändler. Seine Aufgabe lautet: Er soll in Brüssel mit der EU ein Rahmenabkommen verhandeln und so die bilateralen Verträge retten. Und: Er soll in Bern die Direktion für Europäische Angelegenheiten leiten.

Außenpolitik ist in der Schweiz immer auch Innenpolitik, besonders wenn es um Europa geht. Und sie ist in der seit einer gefühlten Ewigkeit geführten Diskussion über ein neues Vertragsdach: die Kunst der richtigen Kommunikation.

Hört man Roberto Balzaretti zu, verfolgt man seine Auftritte, seit er im Februar seinen neuen Posten im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) angetreten hat, so bleibt eigentlich nur eine Frage: Wem, wenn nicht diesem Mann, wird es gelingen, erfolgreich mit der Europäischen Union zu verhandeln?

Balzaretti ist eloquent, hat Durchschlagskraft. Er spricht nicht nur vier Sprachen, sondern macht in diesen auch Witze. Er war vier Jahre lang für die Schweiz als Botschafter in Brüssel, auch am 9. Februar 2014, als die Masseneinwanderungsinitiative der SVP angenommen wurde. Er musste erklären, beschwichtigen und immer wieder nach Bern berichten, wie eine Umsetzung des Verfassungsartikels 121a aussehen würde, mit der auch die EU leben könnte.

Der Eindruck, den Balzaretti macht, ist gewollt. Von ihm selber und von seinem Chef, Außenminister Ignazio Cassis.

Es heißt, aus Cassis spreche Balzaretti, wenn dieser seine europapolitische Strategie erklärt. Und es spreche auch der Chefunterhändler aus dem Bundesrat, wenn dieser die Gewerkschaften gegen sich aufbringe, in dem er in einem Radiointerview en passant sagt, die flankierenden Maßnahmen seien verhandelbar.

Innenpolitisch ging diese Provokation schief. Sie war inhaltlich zwar – vermutlich – so geplant, hatte aber schlechtes Timing. Cassis hat die Gewerkschaften nicht nur im Feld des politisch Rituellen provoziert, sondern sie tatsächlich maßlos verärgert. Gewerkschaftspräsident Paul Rechsteiner polterte: "Staatssekretär Balzaretti wird von unseren Steuergeldern bezahlt. Er sollte endlich die Position der Schweiz vertreten."

Außenpolitisch hingegen könnte der Coup aufgehen. Der gewerkschaftliche Furor diente in dieser Lesart dazu, dem Verhandlungspartner zu zeigen: Schaut mal, was passiert, wenn wir an den flankierenden Maßnahmen, wenn wir an der sogenannten Acht-Tage-Regel rütteln. Ihr wisst doch, ein allfälliges Rahmenabkommen muss bei uns in der Schweiz noch vors Volk. Und wenn wir die Linken und ihre Wählerschaft nicht auf unserer Seite haben, bringen wir eine solche Vorlage nie durch. Also kommt uns in dieser Frage entgegen, sonst wird das nichts.

Mit seinem forschen Auftreten erinnert Balzaretti an einen seiner Vorgänger: Staatssekretär Yves Rossier. Auch er versuchte mit der EU ein Abkommen zu verhandeln. Aber der diplomatische Quereinsteiger stieß innenpolitisch auf so heftigen Widerstand, dass er sich schließlich als Botschafter nach Moskau versetzen ließ. Bereits ein Jahr zuvor musste er sein Mandat als Chefunterhändler abgeben.