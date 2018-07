Dass die russische Nationalmannschaft aus dieser WM ausschied, bemerkte ich zunächst nicht. Da saßen Fans mit glühenden Wangen und bejubelten ihre Spieler.

Es war vorbei. Die Fans ließen den Angreifer Artjom Dsjuba hochleben, der während eines Interviews in Tränen ausbrach. Auch das ist nun also möglich, stellte ich überrascht fest: dass es in Ordnung ist, wenn ein russischer Mann öffentlich flennt. Da war keine Wut, keine Verbitterung, wie damals bei der WM-Niederlage gegen Japan 2002, als ein Mob Jagd auf Asiaten machte. Einfach nur: aufrichtige Freude ohne Hintersinn. Ein guter Gastgeber weiß, wann er seinen Gästen die Bühne überlassen sollte. Als solcher zeigte sich Russland bei dieser WM, trotz einiger Entgleisungen wie der des Lipetzker Gouverneurs, der das Ausscheiden der Deutschen als Rache für die Weltkriege sah, oder der des Kremlsprechers, der den Sieg über Spanien mit dem über Hitler verglich.

In Russland werden große Events generalstabsmäßig geplant. Schon zwei Jahre vor der WM begann man, die Städte herauszuputzen, in denen gespielt werden würde. Löchrige Straßen wurden ausgebessert, Fernstraßen neu asphaltiert, Fußgängerwege zu Flaniermeilen ausgebaut. Fassaden neu gestrichen, Fahrradwege angelegt, Parks neu bepflanzt, Rad- und Tretrollerverleihe eröffnet. Straßennamen wurden ins Englische übersetzt, Personal zur Freundlichkeit erzogen, neue U-Bahnen auf die Schienen gebracht – mit Fernsehern an Bord! Bataillone von Müllmännern wurden losgeschickt und die Straßen mit Blumenrabatten und alten Linden verziert. In den Parks rollte man satten Rollrasen aus, einem Empfangsteppich gleich: Willkommen, freundlicher Ausländer!

Es sei doch schön, dass endlich die Städte komfortabler würden, merkte eine russische Freundin trocken an: "Aber mussten erst die Ausländer kommen, damit sich für uns Russen etwas bessert?" In den Staatssendern wurden rauf und runter ausländische Fans gezeigt, der Schnappatmung nahe: So toll hier! Hatte man sich ganz anders vorgestellt!

Jedes Land, das den Gastgeber für ein solches Großereignis gibt, will seine beste Seite zeigen. Also legt man den Weichzeichner über Schwachstellen, retuschiert Makel. In Russland aber geht es um mehr als das. Angeblich ist der Westen, den man gern als krisenzerfressen und verkommen darstellt, egal – aber von der Fixierung auf ihn kommt man nicht los. Wenn russische Städte dank eines der größten Modernisierungsprogramme der vergangenen Jahrzehnte auf Hochglanz gebracht wurden, dann auch, um sich den Westlern bei dieser WM zu präsentieren.

Wo heute oft eine Art naturwüchsiger Gegensatz zwischen Russland und dem Westen behauptet wird, war lange ein Verhältnis wechselseitiger Inspiration. Peter der Große öffnete das Tor nach Westen, er ließ Sankt Petersburg mithilfe europäischer Architekten bauen. Katharina, eine der mächtigsten Zarinnen, war Deutsche. Der Adel sprach Französisch. Dann ergriffen die Bolschewiki die Macht, auch sie zunächst keine Anti-Westler. Erst Stalin schirmte die Sowjetunion vom Westen ab und trat gleichzeitig in Konkurrenz, in den Jahrzehnten des Kalten Kriegs sichtbar im Wettstreit der nuklearen Supermächte. Ein Konflikt, der den Alltag überformte. Einer der vielen Witze darüber: "Frage an Radio Jerewan: Stimmt es, dass es in den USA Zwerge gibt? Die Antwort: Im Prinzip ja, aber die in Russland sind größer."

Als die Sowjetunion kollabierte, blieb zunächst nur der Westen als Anziehungspunkt, vor allem wegen seiner Freiheiten, seiner Möglichkeiten, seines Wohlstands. Aus dieser Zeit stammen russische Worte wie "Euro-Remont", was so viel bedeutet wie europäische Sanierung, die eine Wohnung mit Komfort wie im Westen versprach. Von der Bettwäsche bis zu den Steckdosen wurde alles mit dem Label "europäischer Standard" beworben, um Qualität auszudrücken. Vor dem ersten McDonald’s in Moskau, der 1990 nicht weit vom Kreml entfernt eröffnet wurde, harrten Hunderte Menschen aus. Gleichzeitig wurden Emigranten aus dem Osten im Westen oft herablassend behandelt, als seien ungebeten die armen, ungewollten Cousins aufgetaucht. Es war kein Spaß, in den Neunzigerjahren Russe zu sein. Wenn sich heute die Machthaber in Moskau über die westliche Arroganz erregen, dann rufen sie das Gefühl aus jener Zeit ab, in der man sich unterlegen fühlte.