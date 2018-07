50 Bonuspunkte erhält, wer beim Scrabble alle sieben Buchstabensteine auf einen Streich ablegt, also einen "Bingo" schafft. Gut 1300 Teilnehmern des Scrabble-Sommers gelang ein solcher Coup in der Auftaktrunde etwa mit ANREGST, SARGTEN (von "einsargen") und TRAGENS. Der Lohn für diese hübschen Ideen lag je nach Platzierung zwischen 69 und 78 Punkten. 800 dieser Mitspieler fanden jedoch eine der beiden Lösungen, die sich schließlich Rang eins teilten: die Genitivformen GARTENS und GANTERS. Auf C7–C13 platziert brachten diese Wörter je 80 Punkte. Unter allen Einsendern der Topwörter fiel das Los auf Reinhard Kulick aus Bodenheim. Wir gratulieren ihm zum Wochenpreis, der Einladung zum ZEIT- Scrabble-Turnier! Mit seinem Vorschlag GARTENS geht es nun in die zweite Runde. Insgesamt gab es knapp 40 Möglichkeiten, das Bänkchen leer zu räumen, inklusive jener Züge, die einen bereits auf dem Spielfeld ausgelegten Buchstaben einschlossen. Besonders fein ersonnen waren da der SERGEANT und das INERTGAS.

Nun stehen Ihnen sieben neue Buchstaben zur Verfügung. Welches ist das "teuerste" Wort, das Sie damit bilden können?

Geben Sie es bitte bis zum Montag, 16. Juli 2018, 12 Uhr, über das folgende Formular ein.

Bitte füllen Sie die Eingabemaske vollständig aus, und vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer, damit wir Sie gleich verständigen können, falls Sie gewonnen haben!

Hinweis: Die Scrabble-Seite wird jeweils montags ab 12 Uhr (Eingabeformular verschwindet) und donnerstagmorgens (neue Scrabble-Runde mit Eingabeformular) aktualisiert.



Spielregeln: Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorgeschlagen wird, spielen wir nächste Woche weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 27. Auflage, verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem aktuellen Turnierreglement (www.scrabble-info.de). Über alle Gewinne entscheidet das Los, sie können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar (im Fall der Kreuzfahrt auch nicht auf eine andere Reise). Die Punkte aus den einzelnen Runden werden automatisch registriert und addiert, wenn Sie jedes Mal unter genau demselben Namen und derselben Anschrift teilnehmen. Pro Person und Woche wird nur eine Einsendung gewertet: die mit der höchsten Punktzahl.

Das sind unsere Preise:

Eine Karibik-Kreuzfahrt für zwei

mit "Mein Schiff 5" von TUI Cruises: Die 14-tägige Reise in einer Balkonkabine (und mit "Premium Alles Inklusive") beginnt und endet auf Barbados, unterwegs gibt es eine bunte Mischung aus tropischer Natur, quirligen Kolonialstädten und herrlichen Stränden auf Guadeloupe, Martinique, St. Lucia, Grenada, Bonaire, Curacao, Aruba und in der Dominikanischen Republik zu erleben. Eingeschlossen sind auch An- und Abreise. Termin 21. 1. bis 4. 2. 2019. Gewinnen kann, wer mindestens ein Mal die optimale Scrabble-Lösung findet.

30-mal je ein Duden-Buchpaket

Es enthält einen Rechtschreib-Duden in der aktuellen 27. Auflage sowie die Neuerscheinung Luftikus und Tausendsassa. Verliebt in 100 vergessene Wörter von K. Mahrenholtz und D. Parisi. Gewinnen kann am Ende der neun Wochen jede gültige Einsendung.

9-mal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 19. ZEIT-Scrabble-Turnier (14. bis 21. Oktober 2018 im Maritim Hotel Gelsenkirchen). Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn, Unterkunft mit Halbpension.

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens ein Mal eine gültige Lösung eingesandt haben, 20 Scrabble-Spiele aus dem Hause Mattel.