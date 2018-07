Die Meldung klang bizarr: Weil die Zollverwaltung für "mehr als 40 Prozent aller Bundeseinnahmen" geradestehe, müsse man Zollbeamten "ein Vorzugsrecht für Wohnraum" einräumen, so begründete der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs eine Kooperationsvereinbarung zwischen Stadtentwicklungsbehörde und Zollgewerkschaft. Ihre Mitglieder sollten bei der Vergabe von Sozialwohnungen zukünftig bevorzugt zum Zuge kommen können. Zöllner dürfen bei Wohnungsbesichtigungen zukünftig an der Schlange vorbeilaufen? Aber nicht nur die! Auf eine Kleine Anfrage der Linken antwortet der Senat, man strebe eine entsprechende Regelung für Polizeianwärter, Krankenhaus- und Pflegepersonal, für Mitarbeiter der Hochbahn, Anwärter der Steuerverwaltung und überhaupt für den Verwaltungsnachwuchs an, außerdem generell für Auszubildende und Studierende. Die Stadt brauche "Zöllner, Polizisten und Handwerker, die sich wegen der hohen Mieten vielfach gar nicht mehr in Hamburg bewerben", rechtfertigte Kahrs die Vereinbarung.

Wer wollte dem widersprechen? Aber die Stadt braucht auch Servicekräfte, sie braucht Personal bei der Müllabfuhr und in den Kitas, Supermarktkassierer und Fahrradkuriere. Sie braucht ein paar Künstler, und das Personal in den Bildungs- und Sozialeinrichtungen wird auch nicht so üppig bezahlt, dass die Wohnungssuche in dieser Stadt Spaß macht. Politiker, die in dieser Lage versprechen, einzelne Gruppen bevorzugen zu wollen, lösen das Problem nicht. Sie machen sich lediglich bei der jeweiligen Klientel beliebt.

Der Senat argumentiert, die Kooperationsvereinbarung ziele auf eine Belegung bestimmter Wohnbauvorhaben: Es geht um Wohnquartiere, die als Flüchtlingsunterkünfte entstanden sind und nun durch den Zuzug der entsprechenden Berufsgruppen "stabile, durchmischte Quartiere" werden sollen mit "heterogenen Bewohnerstrukturen". Aber Sozialwohnungen müssen allen offenstehen, die für ihren Bezug berechtigt sind.

Und Wohnungen für bestimmte Berufsgruppen? Das gab es mal, man nannte es "Werkswohnungen" – die meisten großen Firmen oder Staatsbetriebe haben sie an internationale Immobilieninvestoren verkauft. Neue, bezahlbare Werkswohnungen zu bauen: Das wäre ein sinnvoller Beitrag zur Lösung der Wohnungsnot. Die Bevorzugung einzelner Berufsgruppen ist es nicht.