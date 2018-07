Ende August erscheint ein neues Buch von Thilo Sarrazin, und es ist jetzt schon klar, dass es ein Bestseller wird. So weit nichts Neues. Alle vier bisher bei der Deutschen Verlags-Anstalt erschienenen Bücher des früheren Berliner Finanzsenators, Ex-Bundesbankers und SPD-Mitglieds waren Bestseller. Sein legendäres Untergangsbuch Deutschland schafft sich ab, das die Kanzlerin im Jahr 2010 als "dumm und nicht weiterführend" bezeichnete, ist bis heute eines der meistverkauften Sachbücher seit Gründung der Bundesrepublik.

Dennoch befürchtet der Autor für sein neues Werk Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht Gewinneinbußen aufgrund seines Verlagswechsels von der Deutschen Verlags-Anstalt (Random House) zum FinanzBuch Verlag (Bonnier). Der wurde nötig, weil die Deutsche Verlags-Anstalt das neue Buch in der vom Autor gewünschten Fassung nicht publizieren wollte. Die Uneinigkeit betraf, so Verlagschef Thomas Rathnow gegenüber der ZEIT, "die Qualitätsstandards von Argumentationen". Man konnte sich nicht auf eine Überarbeitung einigen, der Verlag gab dem Autor die Rechte zurück. Der zog vor Gericht und verlangt jetzt Schadensersatz in Höhe von 800.000 Euro, obwohl der zu erwartende Bestseller unverzüglich in einem anderen Konzernverlag auf den Markt kommt.

Welche Nachteile der Autor durch den Verlagswechsel erleidet, entscheidet das Gericht. Fest steht bisher einzig, dass dem beklagten Verlag das Qualitäts-Publishing deutliche Gewinneinbußen wert ist.