DIE ZEIT: Was ist schlimmer: an der Supermarktkasse eine Packung Zigaretten zu kaufen oder eine Plastiktüte?

Stephan Grünewald: Im Fall der Zigaretten finden Sie jedenfalls mehr Gleichgesinnte. Außerdem haben Raucher bereits einen langen Prozess der Tabuisierung hinter sich. Bei Plastiktüten verlief alles weit eruptiver.

ZEIT: Warum ging das bei der Tüte so schnell?

Grünewald: Solche kollektiven Verhaltensänderungen setzen Bilder voraus, die ikonografische Wirkung haben und deswegen einen Bewusstseinswandel hervorrufen. Bei der Rinderseuche BSE waren das die torkelnden und sterbenden Kühe, bei den Tüten die verendenden Fische und Seevögel. Als ich kürzlich meinen Urlaub auf Kreta verbrachte, sah ich im Meer Hunderttausende Plastiktüten herumschwappen. In diesem Moment habe ich gespürt, dass da etwas Bedeutendes im Gange ist.

Stephan Grünewald, 58, ist Psychologe und leitet das Rheingold-Institut in Köln, das auf qualitative Marktforschung spezialisiert ist.

ZEIT: Ikonografische Bilder gibt es auf jeder Zigarettenpackung: Lungentumore, faulige Zähne, zerfressene Füße.

Grünewald: Der Raucher schultert sein Schicksal selbst. Es macht einen großen Unterschied, ob man vornehmlich sich selbst schädigt oder andere. Dann gerät man in eine Täterposition und bekommt das Gefühl, mitschuldig zu sein. Schuldig an der Verschmutzung der Meere, schuldig am Tod von Delfinen.

ZEIT: Könnte es nicht einfach daran gelegen haben, dass Supermärkte seit zwei Jahren entweder gar keine Plastiktüten mehr ausgeben – oder nur noch gegen Geld?

Ungeliebte Tüte Verbrauch von Plastiktüten pro Kopf in Deutschland Quelle: Geyer, "Production use and fate of all plastics ever made" 2017 GVM Lebreton et. al. "River plastic emissions to the world's oceans" 2017 © Jelka Lerche für DIE ZEIT

Grünewald: Der Preis hat das Bewusstsein auf die Kosten von Plastiktüten gelenkt. Damit meine ich aber nicht die materiellen, sondern die seelischen Kosten! Wir Verbraucher haben auf einmal die Achtlosigkeit und Bequemlichkeit in unserer Kultur erkannt. Lange sind wir einfach zum Händler gegangen, ohne daran zu denken, einen Einkaufskorb mitzunehmen. Es geht also nicht allein ums Geld. Der Preis verstärkt das Schuldgefühl und trägt so zur Verhaltensänderung bei.

ZEIT: Ist die Tüte ein taugliches Symbol für die negativen Seiten der Überflussgesellschaft?

Grünewald: Sie spiegelt viele aktuelle Probleme jedenfalls ziemlich gut wider. Denken Sie nur an die vielen ungenutzten Plastiktüten, die heute in Kellern, Schubladen und Schränken herumliegen. Viele Wohnungen sehen so aus wie die Ozeane.

ZEIT: Trotzdem stören wir uns zwar an Tüten, aber weniger an Joghurtbechern, Wasserflaschen und Gemüseverpackungen. Warum?

Grünewald: Durch Plastiktüten fällt vielen Menschen überhaupt erst auf, wie viel Kunststoff sie verwenden. Schon bei Möhren drohen dagegen echte Konflikte: Kaufe ich die konventionellen, die ich lose in meinen mitgebrachten Beutel legen kann? Oder wähle ich die Biomöhren in der Plastikschale? Hier muss ich mich zwischen biologischer Landwirtschaft und der Reduktion von Verpackungsmüll entscheiden. Das ist nicht so einfach. Tüten lassen sich viel leichter ersetzen.