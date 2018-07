Die Fronten sind klar. Hier die Turbokapitalisten, denen der Profit über alles geht, auch über eine intakte Landschaft. Dort die rot-grünen Bewahrer, die möglichst jede noch so lottrige Scheune, jeden Flecken Magerwiese schützen wollen.

Sechs Jahre lang steckte die parlamentarische Initiative Eder im Bundeshaus fest. Sechs Jahre lang diente ihre Forderung, das Natur- und Heimatschutzgesetz zu ändern, den bürgerlichen Parteien als Druckmittel gegenüber den Umweltverbänden. Allen voran in der Diskussion um die Energiestrategie, in der sie den Naturschützern einige Zugeständnisse abringen konnte: Wir sind für mehr Windräder, Wasserkraftwerke und Solaranlagen, wenn ihr die Projekte nicht mit Einsprachen hintertreibt – und auf einen Teil eurer Blockademacht verzichtet.

Vor gut einem Jahr wurde die Energiestrategie vom Volk angenommen und mit ihr der Landschaftsschutz gelockert. Doch SVP, FDP und CVP wollten mehr. Im März gab die Umweltkommission des Ständerats einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung – am vergangenen Montag endete diese. Der Entwurf sieht vor, dass künftig in den 162 Gebieten, die heute im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler erfasst sind, und den 1274 Ortschaften, die das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung aufführt, einfacher gebaut werden kann. Also nicht mehr nur, wenn ein nationales Interesse an einem Projekt besteht, sondern bereits, wenn ein kantonales Interesse vorliegt.

Es geht um Seilbahnen in geschützen Alpenlandschaften, die vereinfacht bewilligt werden könnten, um Pumpspeicherkraftwerke in Gebirgstälern, um Parkplätze in Weinbaugebieten oder um einen Touristen-Rummelplatz am Rheinfall. Die Wirtschaft gegen die Umweltverbände. Das Geld gegen die Natur.

Eine Dichotomie, die den Fragen, die sich in der Schweiz des 21. Jahrhunderts stellen, so ganz und gar nicht mehr entspricht.

Was Joachim Eder, FDP-Ständerat aus dem Kanton Zug, mit seiner Initiative genau anrichtet, das wusste er anfangs wohl selbst nicht. Eder war einfach genervt, dass bald gegen "jeden Betonklotz" eine Einsprache erhoben wird und dass die Gutachten der vom Bundesrat gewählten Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission derart einflussreich sind. Ihr Wort ist de facto Gesetz.

Nun mangelt es in der Schweiz nicht an neugebauten Betonklötzen. Das Land erlebte in den vergangenen zehn Jahren einen unglaublichen Bauboom. Ganz Stadtquartiere wurden neu errichtet, kleine Orte wuchsen zu Kleinstädten, strukturell blieben sie Dörfer. In den Spitzenjahren nahm die Bevölkerung in der gesamten Schweiz um jährlich 80.000 Menschen zu. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von St. Gallen.

Gleichzeitig tat sich in der Planung einiges. Das revidierte Raumplanungsgesetz wurde angenommen. Ebenso die Zweitwohnungsinitiative, die den Bau von Ferienwohnungen in Urlaubsregionen radikal drosseln wollte; umgesetzt wurde schließlich eine Soft-Version. Und im Februar 2014 erreichte die Masseneinwanderungsinitiative der SVP eine hauchdünne Volksmehrheit. Mit ihr entwickelte sich der Dichtestress vom biologischen Fachausdruck zum politischen Kampfbegriff.

So entspann sich eine ebenso breite Debatte über die Frage: Wie soll das Land künftig aussehen? Und wie lässt es sich in einer Zehn-Millionen-Schweiz angenehm leben?

Die politisch Konservativen, die in Umweltschutzfragen lange wie Vulgärmodernisten argumentierten, entdeckten plötzlich ihre heimatschützende Seite wieder. Aber auch die rot-grüne Schutzphalanx zeigte Risse, plötzlich war unklar, was nun wichtiger ist: mehr erneuerbare Energien oder eine intakte Landschaft und historisch korrekt bedeckte Ziegel-Altstadtdächer?

Wenn politische Lager aufbrechen, ergibt das Platz für ein neues Denken. Auch über die Frage, was eigentlich gebaute und landschaftliche Heimat bedeutet. Es geht nicht mehr allein um den Schutz des Bestehenden, sondern auch darum, das Neue, das kommt, zu formen. Heimat ist nicht mehr allein das geschützte Spritzenhäuschen, umgeben von großfenstrigen Investoren-Wohnblocks, der kunstvoll verzierte Brunnen auf dem Verkehrskreisel. Im Bauboom muss Heimat geschaffen werden. Es geht um das neu gestaltete Dorfzentrum in der Agglomerationsgemeinde, die renaturierte Flussmündung oder das sorgfältig entworfene Schulhaus, mit dem Potenzial zur Architekturikone.

Klar, vor den Abermilliarden Franken, die in der Schweiz in den Immobilienmarkt drängen, weil der Beton eine sichere Anlage ist, vor dieser Kraft muss die Umwelt nach wie vor geschützt werden. Aber anders als in den 1960er-Jahren, als die Schweiz ihr Bau- und Landschaftserbe im Fortschrittswahn gänzlich zu verlieren drohte, sind heute flexiblere Lösungen gefragt: Wer Innenstädte unter eine planerische Käseglocke stellt, verunmöglicht es in den Schweizer Städten dichter zu bauen. Wer die Energiewende schaffen will, muss mit umweltpolitischen Kompromissen leben.

Dazu braucht es vor allem eines: politischen Gestaltungswillen. Die parlamentarische Initiative Eder weckt diesen nicht. Sie entmachtet pauschal die Machtlosen und gibt den Mächtigen. Kommt sie durchs Parlament, werden die Umweltschutzverbände das Referendum ergreifen – zu Recht.