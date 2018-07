Das ist ein großes Rätsel. Fest steht: Trumps Botschafter Grenell hält die Idee für gut und will vermitteln. Wie der Präsident die Sache sieht, weiß wahrscheinlich nur er selbst. Weil er sich bislang nicht geäußert hat, lassen sich über seine Motive nur Mutmaßungen anstellen. Trump hat vor allem ein Ziel: Er will, dass mehr Autos in den USA gebaut werden. Den US-Anbietern würde der Zollabbau aber nicht unbedingt helfen. Weil sich amerikanische Autos im Rest der Welt eher schlecht verkaufen, ist es unwahrscheinlich, dass die US-Hersteller ihre Exporte erheblich steigern könnten. Dafür hätten ausländische Konzerne mit ihren auch in den USA beliebten Modellen auf dem amerikanischen Markt ein leichteres Spiel.

Andererseits unterhalten deutsche Autofirmen wie BMW, Mercedes und Volkswagen große Betriebsstätten in den Vereinigten Staaten. In diesen Niederlassungen wird auch für den internationalen Markt produziert. In China verkauft BMW unter anderem Autos aus dem Werk in Spartanburg im Bundesstaat South Carolina. Eine Zollsenkung bei der Ausfuhr aus den Vereinigten Staaten könnte dazu führen, dass die deutschen Konzerne ihre für den Export bestimmten Autos verstärkt in den USA produzieren lassen. Das wäre dann ein Erfolg für Trump.

Hinzu kommt: Etwa 60 Prozent aller in den Vereinigten Staaten verkauften Autos sind nach amerikanischer Definition streng genommen keine Autos, sondern sogenannte light trucks, Monster der Landstraße wie der Ford F-Series oder der Chevrolet Silverado. Für diese Fahrzeuge gilt bislang ein Sonderzoll von 25 Prozent, was viele ausländische Anbieter abschreckt und dazu führt, dass der Markt von in den USA produzierten Modellen dominiert wird. In Berlin wird erwartet, dass Trump die Schutzzölle für diese light trucks nicht senken wird, sodass weite Teile der amerikanischen Autoindustrie weiter vor Wettbewerbern aus dem Ausland geschützt wäre.

Denkbar ist aber auch, dass Trump überhaupt nicht vorhat, amerikanische Zölle zu senken – und es ihm in Wahrheit darum geht, Europa zu spalten. Schon in der Diskussion über das geplante Industrieabkommen sind Deutschland und Frankreich aneinandergeraten, weil die Bundesregierung gern so bald wie möglich Verhandlungen aufgenommen hätte. Beim Thema Auto dürften die Differenzen noch deutlicher zutage treten. In Deutschland hängen fast zwei Millionen Jobs direkt oder indirekt an der Autoindustrie. Die Bereitschaft, auf Trump zuzugehen, ist deshalb in Deutschland höher als in Frankreich.