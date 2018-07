Stell dir vor, du bist irgendwo im Urlaub und plötzlich steht ein Kind vor dir, das aussieht wie du. Dein Zwilling, von dem du nichts wusstest. Klingt aufregend? Das dachte sich wohl auch der Schriftsteller Erich Kästner, als er vor rund 70 Jahren sein berühmtes Kinderbuch Das doppelte Lottchen schrieb. Darin passiert den Zwillingen Lotte und Luise genau das: Sie treffen sich im Ferienlager. Seitdem sind vermutlich viele Kinder mit der Hoffnung in den Urlaub gereist, über einen unbekannten Zwilling zu stolpern. Ich zum Beispiel. Ich habe nicht nur im Sommer, sondern eigentlich immer darüber nachgedacht, wie es wäre, einen Zwilling zu haben. Und das hatte einen Grund.

Ich muss ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein, als mir meine Mama diese Geschichte erzählte: Als sie erfuhr, dass sie schwanger war, ging sie zum Arzt. Der sah bei der ersten Untersuchung, dass da zwei Babys in ihrem Bauch waren. Beim nächsten Mal war nur noch eines da – ich. So etwas ist nicht ungewöhnlich, sagte der Arzt. Meine Mama machte sich also keine großen Gedanken darüber. Mir aber ging die Geschichte nicht mehr aus dem Kopf. Ich malte mir die wildesten Dinge aus. Was, wenn doch irgendwo in der Welt meine Zwillingsschwester noch lebte? (In meiner Vorstellung war es ein Mädchen.) Immer wieder träumte ich davon, wie ich meiner Schwester zufällig über den Weg laufe und wie gut wir uns verstehen würden.

Meine Mama versicherte mir, dass es keine verschollene Schwester gibt, und ich glaubte ihr. Trotzdem: Die Vorstellung von einem Menschen, der aussieht wie ich, der vielleicht sogar ähnlich denkt und fühlt, aber irgendwo in einem anderen Leben steckt, fand ich unglaublich spannend. Was könnte mein Zwilling dort sein? Und damit: Was hätte aus mir in einem anderen Leben werden können? Eine tolle Klavierspielerin vielleicht?

Solche Fragen finde ich noch heute spannend. Auch viele Wissenschaftler interessieren sich für das Leben von Zwillingen. Worin sind sie sich ähnlich, wo unterscheiden sie sich? Damit beschäftigt sich Frank Spinath. Seit mehr als 20 Jahren schaut er sich die Schulnoten, Hobbys und Talente, die Freunde und Partner von Geschwisterpaaren an. Gerade beobachtet er zusammen mit seinen Kollegen über zwölf Jahre hinweg das Leben von 4000 Zwillingspaaren in Deutschland. So wollen die Forscher herausfinden, warum manche Menschen im Leben zufrieden und erfolgreich sind und andere nicht.

Wenn Frank Spinath sich so gut auskennt, kann er mir vielleicht sagen, wie meine Zwillingsschwester wäre? "Nicht exakt", antwortet er, "aber vermutlich wären Sie sich in vielem sehr ähnlich, auch wenn Sie getrennt voneinander aufgewachsen wären." Zumindest wenn wir eineiige Zwillinge wären.

Bei denen geschieht vor der Geburt etwas Besonderes: Zunächst ist da – wie bei anderen Babys auch – nur eine Eizelle im Bauch der Mutter, befruchtet vom Spermium des Vaters. Doch dann teilt sich die Eizelle auf, sodass zwei Babys daraus entstehen. Weil sie anfangs eins waren, kommen diese Zwillinge mit denselben Genen zur Welt. Gene sind so etwas wie der Bauplan von Lebewesen. Ob ein Mensch etwa blaue oder grüne Augen hat, ist in den Genen festgelegt. Zwei Menschen mit gleichem Bauplan sind für Forscher extrem spannend. An ihnen können sie sehen, was bei uns Menschen durch die Gene bestimmt wird und was zum Beispiel Eltern und Freunde beeinflussen. Bekommen eineiige Zwillinge im Lauf ihres Lebens etwa dieselbe Krankheit, sind sie beide sehr schüchtern oder schlecht in Mathe, würden Forscher vermuten: Das steckt in ihren Genen.

Ob mein Zwilling und ich aus derselben Eizelle stammten? Meine Mama weiß es nicht. Doch meine erträumte Schwester und ich, wir sehen uns so ähnlich, wir müssen eineiig sein. Dann wären wir uns nicht bloß zum Verwechseln ähnlich, sagt Zwillingsforscher Spinath, wir würden vermutlich auch die gleiche Kleidung schön finden. Und es geht noch weiter: Frank Spinath schätzt, dass wir ähnlich gut in der Schule gewesen wären – daran könnten auch unterschiedliche Lehrer wenig ändern. Spinath glaubt sogar, dass meine erdachte Schwester einen ähnlichen Beruf haben könnte wie ich. "Sofern ihr keiner vorgeschrieben hat, was sie tun soll", sagt er. All das hätten Forscher in den letzten Jahren gezeigt.

Und was ist mit Klavier? "Haben Sie denn darin Talent?", fragt der Forscher. "Mittelmäßiges", sage ich. "Vor allem war ich immer zu faul zum Üben." Spinath vermutet, dass auch meine Schwester dann nicht die Fleißigste wäre. "Eine große Klavierspielerin wird man nur mit viel Talent und wenn man selbst Lust hat, täglich zu spielen." Es sei aber möglich, dass sie in einigen Dingen besser wäre als ich, wenn sie zum Beispiel früh eine Musikgruppe gefunden hätte, mit der sie gern zusammen probte. So könnte sie also heute vielleicht doch eine erfolgreiche Musikerin sein. Oder Spitzenfußballerin oder Ärztin oder ... ach nein, es gibt sie ja nicht. Schade eigentlich.