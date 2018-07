In seiner ersten Woche als stern-Chefredakteur stieg Christian Krug hinab in die tiefsten Niederungen des Verlagshauses Gruner + Jahr (G + J) am Baumwall. Sein Ziel lag ganz unten im Keller, Raum CG702. Neonröhren, graue Aktenregale: Archivtristesse auf 25 Quadratmetern. Neben der Stahltür am Eingang steht ein zwei Meter hoher Panzerschrank. Krug hatte neuerdings den Schlüssel zu dem sagenumwobenen Safe, den er nur in Anwesenheit einer Verlagsjustiziarin öffnen durfte. Als er das tat, sah er erstmals die Fälschung des Jahrhunderts im Original: die Hitler-Tagebücher.

