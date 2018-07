DIE ZEIT: Frau von Otter, Ihr Mann Benny Fredriksson hat vor vier Monaten Suizid begangen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie mit uns sprechen.

Anne Sofie von Otter: Nein, das ist es nicht. Es tut weh, die Wunde geht auf, wenn ich über seinen Tod und die Zeit davor rede. Aber es ist mir sehr wichtig. Ich will keine Artikel mehr lesen, in denen steht, Benny hätte dies oder das gemacht, ohne Gegenrede. Ich möchte einiges klarstellen, deshalb spreche ich mit Ihnen.

Von Otter: Was denken Sie über die #MeToo-Bewegung?

Anne Sofie von Otter: Anfangs haben wir mit Interesse alles über Harvey Weinstein gelesen, was er so gemacht hat in Hollywood in den Hotelzimmern mit seinem Bademantel. Bald taten sich auch die schwedischen Schauspielerinnen zusammen, und es gab lange Reportagen über die sexuellen Belästigungen, die sie erfahren hatten, teilweise vor langer Zeit. Vieles davon ist schlimm und inakzeptabel, aber man hatte auch das Gefühl, dass es um Leserklicks geht. Die pornografischen Untertöne waren jedenfalls nicht zu übersehen. Ganz ehrlich: Etliches kam mir so vor, als hätte man den Männern nur sagen müssen, hör auf damit und verschwinde.

ZEIT: Haben Sie selbst sexuelle Übergriffe erlebt?

Von Otter: Eben nicht!

ZEIT: Trotzdem haben Sie sich mit Tystnad Tagning solidarisiert, der schwedischen Antwort auf #MeToo.

Von Otter: Aus Solidarität, aus nichts anderem! Prompt hieß es ein paar Tage später, auch soundso viele Hundert Opernsängerinnen seien der Gewalt ausgesetzt gewesen. Wissen Sie, wenn in Schweden etwas passiert, man soll, sagen wir, lange Röcke tragen, dann geht das blitzschnell, dann tragen plötzlich alle lange Röcke. Oder alle schauen Game of Thrones, wie die Schafe. Was ist aus unserem selbstständigen, kritischen Denken geworden?

Der Fall Fredriksson Chronologie eines Versagens Am 17. März 2018 nahm sich der schwedische Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant und ehemalige Geschäftsführer des Stockholmer Kulturhuset Benny Fredriksson in Sydney das Leben. Dorthin hatte er seine Frau Anne Sofie von Otter auf einer Konzertreise begleitet. Fredriksson, eine komplexe Persönlichkeit, litt an Depressionen, seit er am 7. Dezember 2017 von seinem Amt zurückgetreten war. Der Grund dafür war eine von der Boulevardzeitung Aftonbladet im Dunstkreis der #MeToo-Bewegung ausgelöste Kampagne gegen ihn. Diese trug Züge einer Treibjagd und führte in Schweden nach dem Suizid des 58-Jährigen zu einer hitzigen Debatte über Presseethos und Rechtssicherheit und den Druck der sozialen Medien auf die veröffentlichte Meinung: Wie weit darf seriöser Journalismus gehen? Was liegt im Interesse der Öffentlichkeit, und was bedient bloß blanke Sensationsgier? Recherche Mitte Juni reise ich nach Schweden, spreche mit Theaterleuten, Schauspielern, Politikern und Journalisten. Der Tenor ist einhellig. "Der Fall Benny Fredriksson", sagt der Publizist Göran Rosenberg, "ist ein Symptom für die dramatischen Veränderungen unserer medialen Umwelt. Wir haben damit unsere Ethik getötet." Die Chronologie der Ereignisse zeigt, wie wenig der Fall Fredriksson letztlich mit #MeToo zu tun hatte – und wie schwer, ja nahezu unmöglich es ist, eine derart vergiftete Atmosphäre wieder zu klären. Herbst 2017 Mitte Juni reise ich nach Schweden, spreche mit Theaterleuten, Schauspielern, Politikern und Journalisten. Der Tenor ist einhellig. "Der Fall Benny Fredriksson", sagt der Publizist Göran Rosenberg, "ist ein Symptom für die dramatischen Veränderungen unserer medialen Umwelt. Wir haben damit unsere Ethik getötet." Die Chronologie der Ereignisse zeigt, wie wenig der Fall Fredriksson letztlich mit #MeToo zu tun hatte – und wie schwer, ja nahezu unmöglich es ist, eine derart vergiftete Atmosphäre wieder zu klären. 1. Dezember Im Kulturhuset Stadsteatern kursiert eine Hausmitteilung, wonach die Kritik am Arbeitsklima zukünftig ernster genommen werden soll. Beschwerden gab es öfter, vor allem zu Beginn von Fredrikssons 16-jähriger Intendanz. Schon damals wollen die Stadtoberen dem staatlichen Dramaten Theater die Stirn bieten, sie wollen Erfolge sehen und müssen sparen. Fredriksson gelingt dieser Hattrick. Der Druck ist hoch.

Der Fall Fredriksson 5. Dezember In Aftonbladet erscheint der erste einer ganzen Reihe von Artikeln, die Fredriksson einen "brutalen Führungsstil" vorwerfen, der selbst sexuelle Übergriffe dulde. Federführend in der Sache ist Åsa Linderborg, die Feuilletonchefin des Blattes, die sich auf 40 anonyme Zeugen beruft. Für die ZEIT war Linderborg nicht zu erreichen, sämtliche E-Mails, SMS und Anrufe liefen ins Leere. Ihre Attacke gegen Fredriksson, darauf weist uns der schwedische Europapolitiker und Ex-Theatermacher Jasenko Selimović hin, habe auch eine persönliche Komponente: Dabei geht es um die Bearbeitung von Linderborgs Roman Mig äger ingen (Ich gehöre keinem) für die Theaterbühne, um Rechtefragen und das finale Zerwürfnis ihres Ehemanns, eines Regisseurs, mit Fredriksson. Wollte sich die Journalistin rächen? Ingela Lindh, die Chefin der Stadtverwaltung und Fredrikssons direkte Vorgesetzte (nachdem der Kulturstadtrat seinerseits wegen #MeToo-Vorwürfen Ende November aus dem Amt flog), eilt ins Kulturhaus. Man bespricht die Lage, sie bittet Fredriksson, das Ergebnis der Untersuchungskommission abzuwarten, die sie einsetzen werde. Die Situation ist chaotisch. Lindh gibt ein Radio-Interview und versichert Fredriksson ihrer Unterstützung. Sie erlebt einen Shitstorm. Dezember 6. 12.: Mit "Rücksicht auf die Zukunft des Theaters" und mit "gutem Gewissen" entscheidet sich Fredriksson, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. 7. 12.:Expressen, ebenfalls ein Boulevardblatt und die unmittelbare Aftonbladet -Konkurrenz, greift die Geschichte auf und fügt einige säftelnde Details hinzu. Auch Dagens Nyheter und Svenska Dagbladet, Schwedens große Tageszeitungen, ziehen nach. Eigene Recherchen stellen sie so gut wie keine an. Es dauert nicht lange, da trägt die Berichterstattung den Hashtag #MeToo. Ein Mitarbeiter des Theaters und der Gewerkschaftschef des Hauses äußern sich auf Twitter positiv über ihre Arbeit mit Fredriksson. Beide werden mit einem Shitstorm überzogen. Der Gewerkschaftschef tritt zurück. Vor Weihnachten: Der erfahrene Kulturmanager Sture Carlsson, 72, soll Fredrikssons Interimsnachfolger werden. Die beiden verabreden sich. Da Fredriksson Angst hat, auf die Straße zu gehen, fahren sie stundenlang im Auto durch Stockholm und reden. Januar/Februar Januar/Februar 2018: Die Untersuchungskommission befragt 135 Personen im Umkreis von Kulturhuset Stadsteatern. Fredriksson wird über die Ergebnisse auf dem Laufenden gehalten. Die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs stellen sich rasch als unhaltbar heraus, die Kritik am Führungsstil bleibt. "Manche sagten, er sei ein toller Chef, andere, er sei ein furchtbarer Chef", resümiert Ingela Lindh später. "So ist das eben." Viele halten Kontakt zu Fredriksson. Mal geht es ihm besser, mal schlechter. "Er war ein guter Schauspieler", sagt uns Sture Carlsson. Die Medien aber lassen nicht locker. Man veröffentlicht Fredrikssons Gehalt, zählt seine Urlaubstage und diskutiert die Höhe seiner Abfindung. Stars wie die Schauspielerin Helena af Sandeberg, die #tystnadtagning mit gegründet hatte, das schwedische #MeToo, trauen sich nicht, für Fredriksson öffentlich Partei zu ergreifen. Sie fühlen sich von der Pressekampagne "gekidnappt" und fürchten deren grellen Ton, der keine Nuancen zulässt. Ende Februar: Benny Fredriksson bricht mit seiner Frau zu einer Reise nach Fernost auf. März 17. 3.: Sydney, Fredriksson bringt sich um. 18. 3.: Die schwedische Medienlandschaft steht unter Schock. Viele Nachrufe preisen Fredrikssons Verdienste. Åsa Linderborg schreibt, so nennt sie das, den "schwersten Text ihres Lebens". Berufliche Konsequenzen zieht sie keine, auch von ihrer Vorgehensweise, einen Prominenten aufgrund anonymer Aussagen öffentlich anzuprangern, rückt sie nicht ab. In der Chefredaktion von Aftonbladet gibt es einen Wechsel, allerdings bereits Anfang März. 22. 3.: Der Abschlussbericht der Untersuchungskommission entlastet Fredriksson. Ende März: Einzelne Stimmen, etwa die des Politikers und Diplomaten Carl Tham, werfen der Stadtspitze Versagen im Umgang mit den Medien vor, Feigheit und Verantwortungslosigkeit. Im Blick auf die Wahlen im Herbst habe man Distanz zum Fall Fredriksson gesucht. April bis Juni Anfang April: Der Skandal um sexuellen Missbrauch und Korruption erschüttert die Schwedische Akademie und den Literaturnobelpreis. 2. 6.: In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Åsa Linderborg weist sie jede Schuld von sich: Suizidtragödien seien nie "monokausal" zu erklären – im Übrigen brächten sich "die wenigsten" derjenigen um, die Presseberichte als "belastend" oder gar als "Treibjagd" empfänden. 13. 7.: Anne Sofie von Otter ist zu einem Gespräch bereit, zunächst off the record. Wir treffen uns in ihrer Künstlergarderobe in der Bayerischen Staatsoper in München. Aus dem Treffen wird das Interview auf diesen beiden Seiten.

ZEIT: Hat Ihr Mann vor dem #MeToo-Hype berufliche Krisen erlebt?

Von Otter: Als Leiter einer großen Kulturinstitution steht man oft unter Druck. Er war ein Gewissensmensch, er sagte immer, das Geld kommt vom Stockholmer Volk, es ist meine Schuldigkeit, mein Bestes zu geben. Aber natürlich musste er in seinem Job auch unpopuläre Entscheidungen fällen, vor allem wenn Engagements nicht verlängert wurden. Dann konnte es schrecklichen Ärger geben und Schreibereien in den Zeitungen. Das hat er alles überstanden. Er war total klar, er konnte sich sehr gut verteidigen.

ZEIT: Seine Zahlen waren gut.

Von Otter: Der Erfolg war für ihn eine Bedingung. Er hatte nicht nur tolle Ideen, sondern auch ein Geschäftshirn und ein unglaubliches Fingerspitzengefühl. Er war ein Mensch mit vielen Begabungen in viele Richtungen. Aber er war eben zu 99 Prozent mit seinem Arbeitsplatz beschäftigt. Das eine Prozent gehörte uns, der Familie, wir waren seine Sicherheit, sein Hafen, wohin er sich zurückziehen konnte und wo er sich wohlfühlte, Liebe gab und Liebe bekam.

ZEIT: Ein Prozent war Ihnen genug?

Von Otter: Das klingt jetzt vielleicht komisch: ja. Er hat sich sehr gekümmert. Er kam nie nach Hause und war schlecht gelaunt, er war immer fröhlich und liebevoll. Und wenn es etwas gab, war er da. Was er auch tat, er steckte voller Hingabe und Passion, schon als junger Mensch. Mit 13 oder 14 hat er das Theater für sich entdeckt, als 16-Jähriger fing er an, im Stadsteatern zu arbeiten.

ZEIT: Als Kartenabreißer.

Von Otter: Er hat dieses Haus so geliebt, vielleicht zu sehr. Heute denke ich, und das hat er auch selbst so gesagt, er hätte nicht zurücktreten dürfen, zumindest nicht so schnell. Das ging ja so (schnippt mit den Fingern) . Aber dieser Herbst, die ganze Zeit vor dem 5. Dezember ...