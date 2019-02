Wenn in einer Glasschale Schimmelpilze wachsen, würden die meisten Menschen "Igitt!" rufen und den Sporen eilig mit einem Schwamm zu Leibe rücken. Nicht so der Arzt Alexander Fleming. Zum Glück! Weil er sich ein Schimmel-Schälchen genau anschaute, entdeckte er einen Stoff, der später einmal Millionen Menschen das Leben retten sollte.

Fleming suchte vor 90 Jahren nach Wirkstoffen, die Bakterien abtöten. Er wollte ein Mittel gegen die kleinen Erreger finden, die Menschen krank machen. Dafür hatte er extra Bakterien angezüchtet, mit denen er in flachen Glasschalen Versuche machte. Eine dieser Schalen räumte Fleming nicht weg, bevor er für zwei Wochen in den Urlaub fuhr. Es fing an, darin zu schimmeln. Als Fleming ins Labor zurückkehrte und die Sauerei untersuchte, staunte er: Um die Pilze herum wuchsen keine Bakterien mehr. Aus dieser Entdeckung wurde Penicillin – noch heute eines der wichtigsten Medikamente der Welt.

Wissenschaftler müssen genau und ordentlich arbeiten und ihre Labore sauber halten. Richtig. Aber wäre Fleming nicht ein wenig schlampig gewesen, hätte er sich brav an diese Regeln gehalten, wer weiß, ob und wann jemand das Medikament gefunden hätte. Manchmal entstehen bedeutende, beeindruckende oder neue Dinge, weil jemand nicht tut, was alle erwarten. Weil er neugierig ist oder sich etwas traut.

Warum wird Kunst im Museum ausgestellt, wenn sie auf der Straße viel mehr Menschen sehen und aufrütteln kann? Das fragte sich der Künstler Banksy und begann, seine Bilder überall in der Welt auf Wände und Häuser zu sprühen. Fremde Gebäude zu bemalen ist verboten, darum weiß bis heute auch niemand, wer Banksy ist. Seine Kunst aber hat viele Menschen begeistert und zum Nachdenken gebracht.

Und warum soll ein Mädchen nicht durch Büsche kriechen und Insekten sammeln – nur weil die Leute finden, es gehört sich nicht? Das fragte sich schon vor mehr als 350 Jahren ein neugieriges Kind, das bis heute viele Forscher und Künstler bewundern: Maria Sibylla Merian. Sie liebte Insekten, was damals viele Menschen abstoßend fanden. Sie glaubten, die Tierchen seien die Brut des Teufels, entstanden in fauligem Schlamm. Schmetterlinge hielt man gar für verzauberte Hexen. Die kleine Maria Sibylla aber war fasziniert von Käfern und Raupen. Selbst tote Vögel, in denen sich Maden eingenistet hatten, fand sie interessant. Als erwachsene Frau schrieb und zeichnete sie Bücher, die den Menschen neues Wissen brachten und die noch heute weltberühmt sind.

Fast so berühmt wie ein anderes Mädchen, das sich auch wenig darum schert, was sich so gehört. "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!", singt Pippi Langstrumpf – und begeistert damit seit mehr als 70 Jahren Kinder in unzähligen Ländern. Anfangs aber sorgte Pippi für reichlich Ärger. Astrid Lindgren, die sich das wilde Mädchen ausgedacht hatte, glaubte wohl selbst, dass ihre Pippi ziemlich ungewöhnlich war. Jedenfalls schrieb sie an den Verlag: "In der Hoffnung, dass Sie nicht das Jugendamt alarmieren."

Ungehorsame und freche Kinder, die mit dreckigen Schuhen ins Bett gehen – das war 1945 für viele ein Skandal. "Diese Pippi ist irre", fand ein Professor für Erziehung. Aber genau deswegen, weil Pippi nicht anständig und ordentlich war, hat sie vielen Kindern Mut gemacht. Und was sagte Astrid Lindgren, die übrigens selbst ein ziemlich eigensinniges Kind gewesen war? Wenn man denn unbedingt etwas von Pippi lernen wolle, dann dies: wie man Macht besitzen kann, ohne sie zu missbrauchen.