Es ist kein Wunder, dass William Shakespeare Engländer war und dass als Vorbild für die deutsche Fernsehserie Lindenstraße die britische Seifenoper Coronation Street diente. Großbritannien ist ein Land der Geschichtenerzähler, und diesen Sommer inszenieren Parlamentarier und Minister den Brexit als brandaktuellen Politthriller mit Theresa May in der Rolle der tragischen Heldin.

Erst kürzlich, mehr als zwei Jahre nach dem Volksentscheid, offenbarte die Premierministerin, was der Brexit ihrer Meinung nach überhaupt bedeuten könnte, wie also Großbritannien und die EU nach dem Austritt miteinander umgehen könnten. Mit ihrem Plan hatte May versucht, den tiefen Graben zwischen den Brexit-Fundamentalisten (die mit der EU so wenig wie möglich zu tun haben wollen) und den Brexit-Gegnern (die Großbritannien auch in Zukunft möglichst eng mit der EU verknüpft sehen wollen) zu überbrücken. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass weder die eine noch die andere Seite zufrieden war. Zwei führende Minister traten zurück, und die meisten Wähler glauben inzwischen, dass Theresa May mit ihrem Job überfordert ist.

Seit dem Wochenende herrscht noch mehr Verwirrung. Der neue für den Brexit zuständige Minister Dominic Raab stellt nun auch die bisher erreichten Verhandlungsergebnisse infrage. Sollte es bei der Frage eines neuen Handelsabkommens zwischen der EU und Großbritannien bis zum Jahresende keine Lösung geben, werde London die vereinbarten 45 Milliarden Euro Scheidungsgeld nicht bezahlen. "Solange die EU darauf besteht, uns auf Schritt und Tritt Knüppel zwischen die Beine zu schleudern und den Brexit so schwierig wie möglich zu machen, sehe ich keinen Grund, warum wir uns an die Zahlungsvereinbarung halten sollten", fauchte Raab im Sonntagsfernsehen.

Kein Handelsabkommen – bisher waren sich alle einig, dass dieses Szenario um jeden Preis verhindert werden müsse. Großbritanniens Außenhandel müsste sich über Nacht auf die Regeln der Welthandelsorganisation WTO umstellen. Etwa 2,5 Millionen Lkw überqueren jedes Jahr den Ärmelkanal zwischen Calais und Dover. Das wäre ein Stapel von 2,5 Millionen Ein- und Ausfuhrerklärungen, die zu bearbeiten wären. Der Vorsitzenden des Dachverbandes der britischen Industrie CBI, Carolyn Fairbairn, fällt nur ein Wort ein, das dieses Szenario beschreiben könnte: Armageddon. "In Großbritannien würden die Lichter ausgehen", sagt sie. Schlimmer noch, kranke Briten müssten womöglich auf wichtige Medikamente warten. Derzeit werden jeden Monat etwa 37 Millionen Packungen Medikamente von Europa nach Großbritannien verschickt. Wie fatal es wäre, wenn die von einem auf den anderen Tag im Zoll stecken bleiben würden, treibt die britische Pharmaindustrie bereits seit Jahren um. Der Konzern Astra Zeneca hat 45 Millionen Euro investiert, um dem Szenario "No Deal" mit all seinen Konsequenzen zu begegnen. Neue Lagerstätten wurden eingerichtet, um Medikamente auf Halde zu legen. Zusätzliche Kosten entstehen möglicherweise, wenn Großbritannien nicht länger unter der Aufsicht der Europäischen Arzneimittelagentur stünde und jeder Hustensaft ebenso wie jedes Krebsmedikament für den heimischen Markt neu geprüft, lizensiert und überwacht werden müsste.

Der Internationale Währungsfonds IWF hat ausgerechnet, dass die britische Wirtschaftsleistung in den ersten zehn Jahren nach dem Austritt um vier Prozent abnehmen würde. Das Bruttoinlandsprodukt der verbleibenden 27 EU-Länder würde um 1,5 Prozent niedriger ausfallen. Noch verheerender ist die Prognose für die deutsche Automobilwirtschaft, für die das Exportgeschäft nach Großbritannien äußerst wichtig ist. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte haben ausgerechnet, dass VW, BMW und Mercedes bei einem harten Brexit mit deutlich weniger verkauften Autos und dadurch mit Umsatzeinbußen von rund 12,4 Milliarden Euro rechnen müssten. 18.000 Arbeitsplätze bei den deutschen Autobauern wären direkt bedroht. Und aus Sicht der Autobauer mit Fabriken in Großbritannien könnte ein "No Deal" die gesamte Produktion lahmlegen, wenn ausgeklügelte und eng kalkulierte Lieferketten zerstört würden. Bevor jeder fertige BMW-Mini in der Fabrik in Oxford vom Band läuft, haben Einzelteile in der Vorfertigung den Ärmelkanal dreimal in beide Richtungen überquert.

Man kann es drehen und wenden: "No Deal" würde die wirtschaftliche Stabilität mindestens so stark erschüttern wie der Bankencrash 2008 und die darauf folgende globale Finanzkrise. Da liegt es nahe, Raabs Drohung als aufgeplusterte Verhandlungstaktik abzutun. Es wäre schlicht unverantwortlich von Theresa May, eher ein "No Deal"-Szenario in Kauf zu nehmen, als weitere Kompromisse einzugehen. Und die vereinbarten 45 Milliarden Euro nicht an die EU zu zahlen, die aus den Verpflichtungen der Mitgliedschaft entstanden sind, würde Großbritanniens Ruf an den internationalen Finanzmärkten ruinieren und den Wert britischer Staatsanleihen auf Talfahrt schicken.

Aber so zwingend logisch das auch erscheinen mag, die Realität ist eine andere. Tatsächlich befindet sich Dominic Raab mit seiner Drohung nämlich ausnahmsweise auf festem juristischen Terrain. "Die sogenannte Scheidungsvereinbarung ist ebenso Teil des angestrebten Brexit-Abkommens wie der Handelsvertrag", erklärt Catherine Barnard, die Europäisches Recht an der Universität Cambridge lehrt. "Wenn am Ende tatsächlich keine Einigung zur Regelung des Warenverkehrs erzielt werden kann, gelten die Verhandlungen als gescheitert, und die britische Seite ist von jeder Zahlungspflicht entbunden."

Wer hätte gedacht, dass Dominic Raab das Blatt wendet? Die Länder der EU-27 stehen ebenso in der Verantwortung, ein "No Deal"-Szenario zu verhindern. Erstmals seit Beginn der Brexit-Verhandlungen muss Brüssel Flexibilität zeigen und auf die Briten zugehen.