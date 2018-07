Ein wahrhaft historisches Schauspiel musste man vergangene Woche in Washington aus der Ferne fassungslos mit ansehen: Donald Trump traf in Helsinki Wladimir Putin – und der amerikanische Präsident war seinem russischen Gegenüber auf entwürdigende Weise unterlegen. Er desavouierte nach den Freunden und Verbündeten nun die eigenen staatlichen Organe, hofierte Putin, sprach wie üblich bizarre, verworrene Sätze. Nichts hätte deutlicher demonstrieren können, wie klug es von Putin war, Trump im Wahlkampf gegen Hillary Clinton zu unterstützen.

"Zuweilen wirkt Trump wirklich wie geistig umnachtet." So schreibt es Madeleine Albright in ihrem neuen Buch Faschismus. Eine Warnung . Da wusste die letzte Außenministerin des Demokraten Bill Clinton noch nichts von Trumps peinlichem Auftritt in Helsinki. Das parteiübergreifende Entsetzen in Washington rührt momentan vor allem daher, dass der verhängnisvolle Präsident nun auch diese systemrelevante Säule der amerikanischen Staatsräson erschütterte: zur Weltpolitik jederzeit fähig zu sein – was übrigens der Demokratie weltweit letztlich nützte. Gerade für Republikaner war das stets eine zentrale außenpolitische Tradition.

Die 81-jährige Albright sieht den Ernst der Lage: "Trump ist der erste antidemokratische Präsident in der neueren Geschichte der USA." Zwar halte das System ihn davon ab, wie andernorts den Weg in die Autokratie zu beschreiten. Aber: "Die Bewunderung für Autokraten ist tief in ihm verwurzelt." Er schwäche so das demokratische Immunsystem, und es bestehe die Gefahr, dass Politiker ihn weltweit kopierten. Ihr Buch ist eine Warnung, wie es im Untertitel heißt. Entstanden aus Diskussionen mit ihren Studenten an der Georgetown-Universität in Washington, will es historisches Anschauungsmaterial liefern, wie Wege in die Diktatur aussahen. Denn seit dem Ende des Kommunismus sei eine ganz neue Generation herangewachsen, der die totalitäre Erfahrung des 20. Jahrhunderts fehle.

1937 in Prag geboren, musste Marie Jana Korbelová zweimal fliehen, 1939 vor den Nazis, 1948 vor den Kommunisten, ihr Vater war Diplomat und wurde in Amerika Professor. Vor diesen persönlichen Erfahrungen, die sie oft einfließen lässt, führt Madeleine Albright auf unterhaltsame und intelligente Weise durch das 20. Jahrhundert. Anekdotengespickt zeigt sie auf, wie Diktatoren und Autokraten, von Mussolini bis hin zu Chávez, Erdoğan und Orbán, Demokratien unterminiert haben oder ganz zu Fall brachten. Sie differenziert und analysiert, aber legt sich ausdrücklich nicht auf einen streng wissenschaftlichen Faschismus-Begriff fest; Bewegung war jedenfalls stets wichtiger als Ideologie. Sie will die Sensibilitäten schärfen für Mechanismen und Charaktere, mit denen die Versuchung zur Unfreiheit erstarkt. Insofern ist das Buch auch ein Vermächtnis von Madeleine Albright, diesem Kind des 20. Jahrhunderts. Bleibt zu hoffen, dass viele neu daraus lernen, wie man mit den Erfahrungen jenes Jahrhunderts Demokratien bewahren kann.

Madeleine Albright: "Faschismus. Eine Warnung". Aus dem Englischen von Bernhard Jenricke und Thomas Wollermann; DuMont, Köln 2018; 320 S., 24,– €