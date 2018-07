Szene 1: Im Juli 2018 sitzen zwei Frauen (A und B, Anfang 30) in einem Café in einer Gegend, in der die Menschen aussehen wie sie und die gleichen Dinge tun wie sie.

Die beiden Frauen sind Akademikerinnen, dem Selbstverständnis nach liberal und aufgeklärt, und dazu gehört inzwischen immer häufiger, dass man in diesem Milieu eigentlich als allgemein akzeptiert geltende Ansichten ablehnt (Zugewinn an kulturellem Kapital, wirkt schick). Eine andere Frau betritt das Café (C, ebenfalls Anfang 30), aber jene Frau ist anders als A und B, sichtbar schlecht gelaunt. Sie sieht auch komplett anders aus als A und B (lange Kleider, schwarze Haare bis zu den Hüften, löchrige Schuhe). C geht vielleicht etwas zu schnell auf A und B zu. C bleibt mit verschränkten Armen vor A und B stehen und bittet um Geld. Beide schütteln energisch den Kopf, C macht eine Geste völliger Genervtheit und geht ohne ein Wort der Verabschiedung zum nächsten Tisch. A ruft ihr halblaut hinterher, dass sie sich bei der Laune nicht wundern müsse, wenn niemand ihr Geld gebe. A sucht Bestätigung im Gesicht von B, B nickt.

Szene 2: Ebenfalls im Juli 2018 sitzen mehrere Menschen bei einer Art Grillfest auf einer Terrasse. Selbes Milieu wie in Szene 1. Zwei Frauen (X und Y, Mitte vierzig) unterhalten sich über ihre Hunde. X gibt bekannt, dass sie regelmäßig Straßenhunde aus dem Süden Europas rette. X: "Mein Filou war vorher der Hund von Zigeuner-Kindern ..." Dazu Y augenverdrehend mit Alles-klar-Ausdruck im Gesicht: "Na toll." Y ist froh, dass sie diesen Kommentar anbringen konnte, sie rückt ein wenig näher an X heran. Es folgt ein Austausch über die Vorzüge selbst gekochter Hundenahrung. Die Frage betreffend, ob es legitim sei, Hunde fleischlos zu ernähren, ist man sich einig (auf keinen Fall).

Diese beiden auf den ersten Blick unspektakulären Szenen haben insofern etwas gemein, als sich die Beteiligten auf eine Weise verhalten, die in ihrem Milieu eigentlich nicht akzeptiert ist. Vielleicht tun sie es, weil es ihnen gefällt, dagegen zu sein, vielleicht sind sie ein bisschen froh, ihr Dagegensein zeigen zu können, denn richtig gut wird es natürlich erst, wenn "wir" dagegen sind. Sie tun dies in einer Zeit, in der immer wieder festgestellt wird, ihren Teilnehmern mangele es an Empathie. Eine Zeit, in der Vokabeln wie "Asyltourismus" (Shuttle-Service, Lager) gebraucht werden.

Man könnte fragen, ob die eben genannten Beispiele Ausdruck von Kälte oder gar Boshaftigkeit sind. Aber das trifft es nicht, wahrscheinlich sind sie eher das Ergebnis von Funktionsdenken (zum Beispiel: Die Bettlerin soll gehen, damit ich aus dieser unangenehmen Situation befreit werde; die "Zigeuner-Kinder" sind schlecht für meinen Filou; die Geflüchteten sind schlecht für Deutschland), das auf ein ziemlich aktives Ich-Interesse der Beteiligten trifft (zum Beispiel: Ich wage mich mit meiner Anti-Bettlerinnen-Haltung weit vor, deswegen vertrete ich sie umso offensiver, schließlich geht es darum, wie ich in dieser Situation dastehe). Das funktionsorientierte Denken und das aktive Ich-Interesse verunmöglichen dann jene Transferleistung (ups), bei der man sich vorstellt, was gerade im Kopf des anderen los ist (Empathie).

Frau A aus Szene 1 zum Beispiel scheint so mit sich und der Versicherung über die Richtigkeit ihres Verhaltens gegenüber Frau C beschäftigt (eine weitere Funktion, die sie in jenem Moment ausfüllt), dass sie keine Kapazitäten mehr dafür hat, sich zu überlegen, warum man als Bettlerin schlechte Laune bekommen könnte. Frau X und Frau Y machen sich keine Vorstellung von dem grotesken Nebeneinander ihrer Hundefürsorge und ihrer Abwertung der "Zigeuner-Kinder". Sie sind vor allem damit befasst, die zu sein, die sie von morgens bis abends eben sind und die sie weiter und ungestört sein wollen. Und dazu gehört ganz wesentlich die Sicherung der eigenen Grenzen (hier vertreten durch die Freiheit, sich abfällig über Sinti und Roma äußern zu können).

Viel mehr passiert wahrscheinlich auch in den Köpfen derjenigen nicht, die Sachen wie "Asyltourismus" sagen. Ein Problem muss gelöst werden (Funktion), das Gelingen dieser Absicht ist direkt mit dem Ich-Erfolg des Problemlösers verknüpft, dieser Ich-Erfolg steht über allem und verhindert die Frage, wie es dem Problem (den betroffenen Menschen) geht.