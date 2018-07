Man kann sagen, dass Horst Hanschke ein turbulentes Jahr hinter sich hat. Hanschke, Chef der Agrargenossenschaft Jänschwalde in Brandenburg, hat es 2017 zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, weil er Opfer einer besonderen Form der Grenzkriminalität wurde: Ihm wurden Kühe gestohlen. 57 Jungrinder, hochwertigste Zuchttiere, in einer einzigen Nacht aus dem Stall gelockt und per Lkw abtransportiert – ohne dass es eine heiße Spur gegeben hätte. "Das kann niemand ersetzen", sagte Hanschke damals in der ZEIT. Hanschkes Fall war der größte in einer ganzen Serie spektakulärer Herdendiebstähle: 111 Rinder verschwanden 2017 in Brandenburg, 180 im Jahr 2016. Immer gingen die Täter nach der gleichen Methode vor, kamen nachts, fuhren zu möglichst abgelegenen Ställen, trieben die Tiere auf die Ladefläche – und verschwanden. Brandenburgs Landeskriminalamt richtete eine eigene Ermittlungseinheit ein, die Soko Koppel. Brandenburgs SPD-Innenminister erklärte die Jagd nach den Bullendieben sogar zur Chefsache; die CDU forderte eine Schleierfahndung, ganz Brandenburg schien zeitweise dem Rinderwahnsinn verfallen. Danach hörte man lange nichts.

Und jetzt, plötzlich, meldet die Polizei: Sämtliche großen Viehdiebstähle, die es seit 2016 in Brandenburg und Sachsen gegeben hat, seien auf einen Schlag aufgeklärt. Denn sie alle seien mutmaßlich von derselben polnischen Bande verübt worden. Und: Einige der gestohlenen Tiere seien sogar wieder aufgetaucht, auf einem polnischen Schlachthof. Also leider tot.

Wenn auch kein Tier gerettet werden konnte, ist Torsten Herbst stolz auf den Kuh-Coup. Herbst ist Sprecher der Brandenburger Polizei, er sagt: Zwar könne er keine Details verraten, weil die Kollegen in Polen noch ermittelten in der Hoffnung, der Tätergruppe "weitere Taten zuordnen zu können".

Aber der Fahndungserfolg sei auf die inzwischen hervorragende Kooperation deutscher und polnischer Ermittler zurückzuführen. Man habe Reifenspuren ausgewertet und Fahrtrouten, habe Parallelen zu anderen Fällen gezogen, habe die Öffentlichkeit um Hilfe ersucht, sich immer wieder abgesprochen, und, ja, ganz einfach: "Man muss akribisch alle Informationen zusammentragen, und schwupps, irgendwann taucht der entscheidende Schnipsel auf", sagt Herbst. Was genau der Schnipsel war?

Dürfe man leider nicht verraten.

Um es gleich vorwegzunehmen: Auch wenn die mutmaßlichen Täter aufgeflogen sind – die 57 Jungrinder, die Horst Hanschke und der Jänschwalder Agrargenossenschaft gestohlen wurden, sind im polnischen Schlachthaus nicht gefunden worden. Ob sie noch leben? Hanschke weiß es nicht, aber er sagt: Würde er sie zurückbekommen, wüsste er eigentlich gar nicht, was er mit den Tieren noch anfangen sollte. "Einstallen könnten wir sie nicht mehr, weil wir uns damit alle möglichen Krankheiten einschleppen würden." Und überhaupt könne er die Kühe nicht mehr gebrauchen: Die Versicherung habe den Schaden längst reguliert; seine Zucht habe den einmaligen Verlust, anders als er erwartet hatte, verkraftet. "Wir haben keine Tiere zugekauft", sagt Hanschke, "sondern gleichen das durch verstärkte Nachzucht wieder aus. Wir verwenden seit 20 Jahren nur selbst gezüchtete Tiere." Das ist echter Bauernstolz.

Viel wichtiger sei ihm, sagt Hanschke, wenn der Bande für die Zukunft wirklich das Handwerk gelegt sei. Wobei er sich keine Illusion macht, dass nicht auch andere auf die Idee kommen könnten, Rinder zu stehlen. Weshalb sein Hof inzwischen videoüberwacht ist, mit direkter Leitung zur Polizei. Man habe sogar kurz darüber nachgedacht, auf dem Gelände der Agrargenossenschaft wieder Nachtwächter einzusetzen – wie schon zu DDR-Zeiten –, das dann aber verworfen, aus Kostengründen.

Hanschke geht jetzt in Rente. Er könnte also wieder ruhig schlafen, stille Nächte genießen, die allenfalls mal von einem Muhen gestört würden. Wenn er sich nicht doch noch ab und zu fragen würde, wo seine gestohlenen Kühe wohl gelandet sind. Ob sie vielleicht doch noch leben? Ein Metzger, glaubt er, könne nichts mit ihnen anfangen. "Das waren junge Milchrinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gestohlen wurden, um geschlachtet zu werden." Die Tiere seien nicht ausgewachsen, ihr Fleisch sei praktisch ungenießbar – und lasse sich vor allem nicht wirtschaftlich verarbeiten. Die Diebe hätten das mit Sicherheit geahnt: "Das waren Fachleute; die wussten genau, was sie taten." Schließlich seien sie damals in der Tatnacht erst ins Sozialgebäude des Stalls eingebrochen, um sich die Arbeitskleidung der Mitarbeiter anzuziehen. An die waren die Rinder gewohnt, weshalb sie bereitwillig auf den Lkw stiegen. Sebastian Scholze vom Landesbauernverband sagte schon damals im Gespräch mit der ZEIT: Die Diebe seien so organisiert vorgegangen, "da haben selbst erfahrene Landwirte mit den Ohren geschlackert".

Gut möglich also, dass die Jänschwalder Rinder irgendwo in einem Stall in Polen stehen, leckere Milch abgeben und ein glückliches Leben haben.

Torsten Herbst, der Polizeisprecher, ist sich nicht sicher, ob sich diese Frage jemals wird klären lassen. Ob noch Kühe lebend zu retten seien, könne er nun wirklich nicht sagen. "Aber darum ging es ja auch gar nicht."

Sondern darum, zu zeigen, dass es sich nicht lohnt, Kühe zu klauen und über die Grenze zu fahren. Ein für alle Mal.