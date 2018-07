Die Idee ist heute, mit Katja Kipping fernzusehen, also mit jener Katja Kipping, die oft wie das gute, aber nicht ganz so aufregende Pendant ihrer populismusbereiten Parteikollegin Sahra Wagenknecht wirkt und von der man stellenweise den Eindruck hat, sie sei eine der wenigen seriösen Figuren in der Linkspartei. Ein Mensch, den man jederzeit in irgendeinen Elternbeirat wählen würde, so ein Mensch scheint Katja Kipping zu sein, was natürlich toll ist, aber den Nachteil hat, dass man mit solchen Menschen privat eigentlich nichts zu tun haben will. Deswegen also der Plan, einen Film (und nicht irgendeinen, sondern den Film ihres Lebens) zu gucken, um Katja Kipping von einer ganz anderen, vielleicht sogar einer toll menschlichen Seite kennenzulernen. Wobei allen Beteiligten die Unmöglichkeit klar ist, eine Profi-Politikerin hautnah oder gar ungeschminkt bei einem Pressetermin zu erleben.

Die Frage ist also: Wie kriegen wir diesen Uneigentlichkeits-Salto hin, bei dem es ja um das Gegenteil gehen soll, nämlich um Eigentlichkeit und – Verzeihung – Authentizität?

Bundestagsbüro, zwei einander gegenüberstehende Schreibtische, der eine gehört Katja Kipping (darunter ein Fußmassagegerät aus Holz), der andere ihrer freundlichen Büroleiterin, die damit befasst ist, das Fernsehgerät in Gang zu bringen. Zwischen den Schreibtischen ein Sofa, gegenüber ein Fernseher. Auf einer Art Couchtisch stehen Getränke und freundlich arrangierte Plätzchen. Plätzchen, Büroleiterin und Anlass des Treffens sind also in erster Linie freundlich und völlig sozialdemokratisch, so auch Katja Kipping, die, etwas unsicher lächelnd, auf dem Sofa sitzt und mit beiden Händen eine Teetasse umschließt, so wie das sensible, nachdenkliche Frauen im Fernsehen immer tun. In der Teetasse ist Salbeitee, was zum Fußmassagegerät passt, aber auch zur angeblichen Angewohnheit Katja Kippings, Teebeutel zweimal zu benutzen. Benjamin von Stuckrad-Barre hatte diesen Fakt einst in seiner Late-Night-Show enthüllt und ihr benutzte Teebeutel serviert, mit denen sie sich einen Tee aufgießen konnte, oder sollte, jedenfalls tat sie es, komisch vorgeführt, aber tapfer, und dieser Fernsehmoment war ein schmerzhafter, in seiner Schmerzart vergleichbar mit der Demütigung, die ein willensstarkes Mädchen hinnimmt, um auf dem Schulhof nicht ausgeschlossen zu werden.

Ferner ist bekannt, dass Katja Kipping gerne tanzt (zu Time of my Life, zum Beispiel), für "offene Grenzen" und das bedingungslose Grundeinkommen eintritt und in der Linken dafür zuständig ist, junge, urbane Universitätsmenschen zu mobilisieren.

Die Beteiligten sitzen nun etwas ratlos in gemessenem Abstand nebeneinander auf der Couch, Katja Kipping trinkt behutsam Tee, lächelt und fragt, ob man denn wirklich keinen Kaffee oder Saft wolle. "Wir haben", sagt sie fast kichernd, "überlegt, ob wir Popcorn besorgen sollen", "aber", nun ernst, "das wäre bei dem Film ja irgendwie unpassend gewesen." Genau, der Film läuft inzwischen. Katja Kipping hat sich tatsächlich den Fernsehfilm (erstmalig 2016 ausgestrahlt in ARD und ORF 2) Kästner und der kleine Dienstag ausgesucht, ein an historischen Fakten orientiertes Drama über Erich Kästner und seine Freundschaft zu dem kleinen Hans Albrecht Löhr, die von den Nazis zerstört wird.

Hans Albrecht (Nico Kleemann) ist ein Fan von Emil und die Detektive und schreibt Kästner einen ziemlich süßen Fan-Brief. Derweil sieht man Kästner (Florian David Fitz) dabei zu, wie er im Berliner Künstlermilieu Spaß hat, es wird getrunken, getanzt und geraucht (dazu Katja Kipping: "Die Kostüme sind schon fesch"). Hans Albrecht (Scheidungskind) will Kästner als Ersatzvater gewinnen, und es gelingt ihm, zumindest sein Freund zu werden.

Der Zuschauer sieht zunächst vor allem deutsche Millennial-Schauspieler in Vintage-Kleidern. Dann ein bisschen von der sogenannten Berliner Schnauze, keck-jungenhafte Niedlichkeit (Hans Albrecht) und chaotisch-niedliches Junggesellentum (Kästner), alles wirklich total zum Gernehaben. Der Zuschauer versteht bis hierhin, dass Deutschland ohne diese Nazis wirklich super war, und fragt sich außerdem, wie Katja Kipping unter der Überschrift Film meines Lebens auf die Idee kommen konnte, diesen öffentlich-rechtlichen Langweiler-Film auszuwählen, der von deutschen Langweiler-Kritikern naturgemäß überwiegend wertvoll gefunden wurde, weil er ein wichtiger Beitrag zu der sogenannten deutschen Erinnerungskultur leiste. Und das muss man wahrscheinlich jetzt gleich einfach mal mit ihr besprechen.

Sie sitzt in die rechte Seite des Sofas gedrängt, die Beine übergeschlagen, die rote Teetasse in der Hand, und wenn man ihr so zusieht, will man ihr eigentlich wirklich nichts tun. Sie wirkt selbst jetzt, da sie einfach nur dasitzt und nichts tut, rechtschaffen und vernünftig. Selbstverständlich provozieren Menschen, die so sind, andere Menschen, die nicht so sind, weil sie die vermeintlich Unvernünftigen immer an ihr Defizit erinnern, weswegen man jetzt sehr aufpassen muss, dass man Katja Kipping gegenüber nicht ungerecht wird.

Nächstes Problem: Gemeinsam einen Film gucken ist etwas Intimes. Das Schweigen, das Stillsitzen, das einander Ausgeliefertsein, das diese Tätigkeit bedingt, muss man aushalten, und so sitzen die Anwesenden gemeinsam auf dem Sofa und sind in mehrfacher Hinsicht gefesselt: von der künstlich hergestellten Authentizitäts-Fessel, von den direkten Auswirkungen dieser Authentizitäts-Fessel, also der Peinlichkeits-Fessel und letztlich der Langweiliger-Film-Fessel, die man auch die Pflicht-zur-Langeweile-Politiker-Fessel nennen kann.