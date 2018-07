"Eigentlich dürfte das Eis sich da nicht so schnell bewegen." Ein Nachmittag im August vergangenen Jahres, Anders Levermann spricht über das "große Rätsel". Es geht um Grönland, seinen Eispanzer und die Frage, warum Forscher an den Mündungen der Gletscher ein Eistempo messen, das sie verblüfft. "Die Physik in unseren Modellen erlaubt das nicht." Levermann – Physiker, Eisspezialist und einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher – sagt: "Warum das Eis es trotzdem tut, ist ein großes Rätsel." Die Natur verhält sich einfach nicht so wie in den Computersimulationen.

Dies ist keine Kuriosität. Es ist eine quälende Wissenslücke. Denn es erschwert Prognosen zu einer der unmittelbarsten Folgen der globalen Erwärmung, dem Anstieg des Meeresspiegels. Grönland birgt tiefgefroren das Potenzial für siebeneinhalb Meter Anstieg im globalen Durchschnitt, theoretisch. Für jede praktische Vorhersage ist es aber entscheidend, wie schnell Eis vom Inland ins Meer gelangen kann.

Man muss sich die größte Insel der Welt als einen Trog aus Felsen vorstellen. Höhenkarten, erstellt mit Daten aus Radarmessungen, zeigen im Landesinneren eine ziemliche Delle, ringsum entlang der Küsten verlaufen hingegen Bergketten. Nur wo diese eine Lücke aufweisen, können die Eisströme aus dem Landesinneren ins Meer gelangen. Von "Auslassgletschern" sprechen die Glaziologen, sie sind die Pforten für Eisströme, die zu Eisbergen zerbrechen, hinaus aufs Meer treiben und dort schmelzen. Rund 240 solcher großer Auslassgletscher zählt Grönland. Allein auf das Konto der drei gewaltigsten von ihnen – Jakobshavn, Kangerlussuaq und Helheim – gehen zwei Fünftel des Verlusts an Eismasse.

In einer Fleißarbeit haben die Geologin Leigh Stearns und der Geograf Cornelis van der Veen diese drei und viele weitere große Gletscher analysiert. In der vergangenen Woche berichteten sie in Science davon, dass sich das Eis an 140 untersuchten Orte schneller ins Meer bewegt, als es die Simulationen vorhersagen. Diese enthielten eine Formel, welche die Bewegung systematisch unterschätze, schreiben die beiden Forscher von der Universität Kansas: "Wir zeigen, dass die übliche Form der Gleit-Gleichung, wie sie in vielen Modellen zur Eisschild-Prognose eingesetzt wird, nicht für Grönlands Gletscher gilt."

Die Forscher schlagen darum vor, künftig mit einer anderen Formel zu rechnen, deren Resultate der Realität näher kommen. Die Details sind zwar kompliziert, aber die Annahme dahinter ist naheliegend: Die Reibung an der Unterseite des Eises sei bislang falsch modelliert worden – womöglich sei vielerorts der Untergrund einfach glatter.

Stearns und van der Veen suchen also nach einer Lösung für das Eis-Rätsel, indem sie ein Detail des Modells variieren. Vielleicht ist die Antwort aber viel grundsätzlicher. Vielleicht geht es gar nicht darum, wie das Eis gleitet. Vielleicht geht es darum, wie es fließt. Das ist keine Wortklauberei: Gleiten bezieht sich auf das Geschehen unter dem Eis, Fließen auf die Vorgänge im Eis. Wie bedeutend dieser Unterschied ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit.

Der gigantische Eisschild Grönlands erstreckt sich heute mehr als tausend Kilometer von Osten nach Westen und zweieinhalbtausend von Norden nach Süden, im Durchschnitt ist er anderthalb Kilometer dick. Ein solcher Gigant mag Gefühle von Ewigkeit hervorrufen. (Ohnehin fällt es ja im Angesicht von Eismassen schwer, diese als bewegliche Riesen zu verstehen.) Wie stabil der Eisschild aber in der jüngeren Erdgeschichte war, dafür gab es lange nur wenige Anhaltspunkte – und entsprechend viele Ansichten.