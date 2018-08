Das Kreuzworträtsel als PDF

Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

7 Ganz oben in der Liste der Sonnenwonnenversprecher 13 Fabelhaftes Vorbild der Fernreiseszene 15 Wer Erfolge nicht geheim hält, was wird er machen? 16 Das passt zum 7 waagerecht wie der Platzregen zum Grillfest 17 Werden prompt bearbeitet in den Sphären der Beamten – es sei denn, man gerät ... 20 Zwischen Toulouse und Mer gegeben, wenn man den Kanalnamensgebern folgt 21 Sie machen’s nicht aus reinigender Nächstenliebe oder Neptun zum blanken Gefallen 22 Könnte auch Zimmerer heißen, wäre der Name nicht schon vergeben 24 Ziemlich unbekannt als Schülerkommentar zum Ferienanfang 26 Versuch der Produktplatzierung im Film vorm inneren Auge 28 Zum ami gesprochen, auch einer Lady zweimal vorgesungen 29 Mit dem Urlauberstrom schwimmen heißt: mehr oder weniger solchen Kurs halten 31 Neuzeittechnische Herzstückchen 33 Blumiger Anteil am exorbitant großen Gürtel 34 Vergleichsweise häufig gelesen, wo’s um ein Mehr oder Weniger geht 35 Bodenständig bezüglich des 42 senkrechts, höhenfliegerisch bezüglich des Gesangs 37 Je länger die 46 waagerecht, desto aufnahmebereiter wünscht man sich die 39 Zeitmessergebnis, auch vom Handel gern gesehen 44 Bietet Mehrfachsitzgelegenheit, wie wir den Reden von Gemeinsamkeitsbeschwörern entnehmen 45 Schnell: einer der häufigeren Champagnerduscher 46 Bewegt die Beweglichen in ihrem Drang ins Anderswo 47 Sein Dilemma: Erinnyengrimm auf sich ziehen oder das Walten der Bösen ungerächt lassen? 48 Findet sich irgendwie in einem Saftreigen wieder, morgens am Frühstücksbuffet 49 Geflügeltes Wort, den Konsum von seinen Hauptpersonen unterscheidend

Senkrecht:

1 Bunter Kakadukumpel, tarnfarbiger Gorillanachbar 2 Sinne bannend bis hin zur Gänsehautpflege 3 Treibende Kraft beim Produzieren von Ofenware hier, Fässerware dort 4 Inklusivantwort zur Suchanfrage nach Naturfasern 5 Nicht immer leicht beim Termin, durchaus kräftezehrend beim Strandkorb 6 Wie der Bissen, der zu beißen gibt, so die Verhandlung, die in die x-te Runde geht 7 Experten für Schmunzologie 8 Hilfreich für Leute vom Entschlüsseldienst 9 Von Natur aus stellenweise verantwortlich fürs schwarze Meer 10 Wie der Besucherstrom beim Volksfest, so Publikums Liebling auf der Showbühne 11 Bis jenseits Herbstanfang nur gültig mit Zusatz-S wie Sommer 12 In der Sammlerargumentation: Was so ist, verträgt auch Preisaufschläge 14 Strebt die ... zum ..., geht’s ihr vermutlich weniger um Reinlichkeit als ums Suhlen 16 Graue Eminenz der Sprung- und Plantschspiele auf Meereshöhe 18 Beschreitet den Holz-Weg, Wohnlichkeit herzustellen 19 Es gibt auch welche für Freunde der Ungereimtheiten 23 Anstrengung im Studieren zu dokumentieren ist sein Zweck 25 Nur Teil vom Teil, dennoch alles für Roms Musensöhne 27 An denen, gar vor denen kennen sich Wattbewanderte aus 30 Konkurrentin der 33 waagerecht im späten Prachtentfalten 32 Zum-Wohl-Tat fürs Ohr des Durstigen 36 Als Frankreichs Randgebiete von zentralem Interesse en vacance 38 Elementarer Auftakt zur Bierbestellung auf Mallorca 40 In MacDonalds Ensemble here and there 41 Standardmäßig aussagefähig in alten Belichtungs-Zeiten 42 Stadtflüchters Titel für sein Urlaubsumfeld 43 Besser geht’s, glänzt sie durch Abwesenheit

Und das sind unsere Preise:

1. Preis: Drei Nächte im Hotel Haus am Meer auf Norderney

An der Westküste der ostfriesischen Insel Norderney, umgeben vom Unesco-Weltkulturerbe Wattenmeer, befindet sich das Hotel Haus am Meer. Zu zweit wohnen Sie in einem der hell und modern eingerichteten Zimmer (inkl. Frühstück) und entspannen im Pool mit Blick auf die Nordsee. Zum Abendessen geht es einmal ins Restaurant Esszimmer

2. Preis: Rollei City Traveler Stativ und Rollei Actioncam 530

Perfekt für den Ausflug: Mit nur 799 Gramm und einem Packmaß von 39 cm passt das Carbon-Stativ in jeden Rucksack. Die Actioncam 530 mit 4K-Videoauflösung und dem Super-Weitwinkel-Objektiv nimmt im 170°-Bereich alles auf







3. bis 7. Preis: Je ein Reiseführer "Mecklenburg-Vorpommern"

Das Reisebuch von Sabine Becht und Sven Talaron aus dem Michael Müller Verlag enthält bewährte, aber auch unerwartete Tipps (Useriner See!) und eine herausnehmbare Faltkarte







Lösung von Nr. 2441 (Sommerpreisrätsel Folge 2, ZEITmagazin Nr. 29/2018):

Waagerecht:

6 ROLLKOFFER 12 SOFIA, Bulgarien und Infantin Sofia 15 GEBAERDE-nsprache 16 FLAUSEN 17 BEI-spiel 18 GENIE 19 EREIGNISSE 20 MELDE-gesetze, -wesen 21 SOIR = Abend (franz.) 22 TADEL 23 BERSTEN 25 EMIR in ...entdeck-e mir ... 26 BANKER 27 NADELKISSEN mit Kleid 29 Physiker Alessandro VOLTA in Tra-volta 31 ZEHN beim Fußball 32 SENSE 33 GLI = die (Plural, ital.), in Ran-gli-ste 34 SINA in Ret-sina 35 DEKADENT 40 BEAMTE und beamte ("Raumschiff Enterprise") 41 SUOMI = Finnland (finn.) 42 BINOKEL, Zweiglasbrille und Kartenspiel 44 "jmdm. aus der SEELE sprechen" 45 "Studien-Rat" und STUDIENRAT

Senkrecht:

1 ZOBEL 2 RODEO 3 HELI(-kopter) 4 ROSI in Don Quichottes Rosi-nante 5 EINSAM 6 REGENBOGEN 7 LANDEN 8 LEIERKASTEN 9 Garten-, Brunnen-KRESSE 10 FERIENHAUS 11 RAG in Rag-narök 12 SUN = Sonne (engl.) 13 FESTESSEN 14 TEGERNSEE 16 Abba, "FERNANDO" 17 BEDIENT 23 Ball + Ast = BALLAST 24 Pferde: TRENSEN 28 SENOR = Herr (span.), aus R-o-s-e-n 30 H. G. Wells, "The TIME Machine" 31 ZIEL 36 EMU in Wag-emu-t 37 KIDS 38 ABI in St-abi-lität 39 DIEB 43 KAI Pflaume, "Kaum zu glauben"