Ohne Einwanderer gäbe es die Vereinigten Staaten nicht; über Jahrhunderte haben sie sich das Siedlungsgebiet der Ureinwohner Nordamerikas unter den Nagel gerissen. Dennoch hat die Immigrantenfeindlichkeit in den USA eine lange Tradition. Immer wieder haben Nachfahren von Einwanderern Stimmung gegen weitere Neuankömmlinge gemacht – nicht erst in der Ära Trump.

Linda Gordon ist Historikerin und lehrt an der New York University. Kürzlich erschien ihr Buch "The Second Coming of the KKK" (Liveright, 288 S.)

Die Speerspitze dieses "Nativismus" bildete in den 1850er-Jahren die "Know Nothing"-Bewegung, die ihren Namen, "Nichtswisser", der Tatsache verdankte, dass sie ursprünglich geheim war und ihre Mitglieder jede Verbindung zu ihr bestritten. Auf sie folgte Ende des 19. Jahrhunderts die eher elitäre American Protective Association. Die wohl größte Kampagne gegen Neueinwanderer aber rollte in den Zwanzigerjahren über die USA hinweg – unter der Führung des 1915 wiedererstandenen Ku-Klux-Klans (KKK).

Nach dem Bürgerkrieg und der Befreiung der Sklaven 1865 hatte sich der Klan als eine Geheimgesellschaft maskierter Männer gegründet, um die weiße Vorherrschaft durch Lynchmorde und andere Gewalttaten gegen Afroamerikaner zu verteidigen. Er war eine Terrororganisation im Wortsinne: Er griff einzelne Personen an, um eine ganze Bevölkerung einzuschüchtern. 1871 wurde er verboten.

Über diesen "ersten Klan" ist viel geschrieben worden. Weithin bekannt ist auch, dass er in den Fünfzigern wieder auf der Bildfläche erschien, als die schwarze Bürgerrechtsbewegung einsetzte. Der "zweite Klan" hingegen, wie die Organisation der Zwanzigerjahre genannt wird, ist in Vergessenheit geraten – obwohl er der bei Weitem größte war. Seine Mitgliederzahl wird auf drei bis sechs Millionen geschätzt, zu denen anderthalb Millionen im dazugehörigen Frauen-Ku-Klux-Klan kamen. Anders als sein Vorgänger, der fast ausschließlich in den Südstaaten aktiv war, hatte er Sektionen in jedem Bundesstaat, von Maine bis Kalifornien, ja sein Schwerpunkt lag im Norden.

Nach außen hin ähnelte dieser zweite Klan dem ersten: Die Kapuzengewänder, die brennenden Kreuze, die rassistische Propaganda – das alles behielt er bei. Gewalttätig blieb er ebenfalls.

Attraktiv für breite bürgerliche Schichten aber machte ihn etwas anderes: seine neue Frömmelei und der rabiate Nationalismus. Als Massenbewegung radikaler weißer Protestanten läutete der revitalisierte Klan eine evangelikale Renaissance ein – und suchte sich neue Betätigungsfelder. Sein Hass richtete sich nun nicht mehr nur gegen Schwarze, sondern auch gegen Mexikaner und Asiaten, gegen osteuropäische Juden, südeuropäische Katholiken, Griechisch-Orthodoxe und Muslime. Religiöse und ethnisch-rassistische Vorurteile gingen dabei Hand in Hand: Viele Amerikaner sahen Italiener, Griechen, russische und polnische Juden damals noch nicht als "weiß" an. Amerika aber war der Klan-Lehre nach von jeher ein weißes, "nordisches", protestantisches Land. Ein Pfarrer des Klans predigte gar, das Erscheinen des Klans zur Verteidigung dieser göttlichen Bestimmung sei in der Bibel prophezeit worden. "Würde Jesus heute leben, wäre er ein Klansmann", lautete ein beliebter Slogan.

40.000 Pfarrer will der KKK damals unter seinen Mitgliedern gehabt haben. Das ist vermutlich übertrieben, einige Tausend aber werden es gewesen sein. Etliche von ihnen betätigten sich als sogenannte Kleagles: Sie waren in einem bestimmten Gebiet für die Anwerbung neuer Mitglieder zuständig. Von den recht stolzen Aufnahmegebühren und Jahresbeiträgen befreite man sie. Die Tatsache, dass sie den Klan in ihren Predigten priesen und sogar Mitglieder ihrer Gemeinden zum Beitritt drängten, machte die fehlenden Zahlungen mehr als wett. Landauf, landab verkündeten sie es von der Kanzel: Nur weiße, protestantische, im Land geborene Männer und Frauen können "wahre Amerikaner" sein! Katholiken hingegen seien niemals loyale Bürger gewesen – ein Argument, das noch 1960 gegen den Präsidentschaftskandidaten John F. Kennedy vorgebracht wurde.