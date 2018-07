Gerade wird die Hauptstadt wieder um eine Galerie ärmer. Christian Siekmeier, Gründer von Exile, gibt seine Räume im August auf und zieht nach Wien. Die Galerien Crone und Croy Nielsen, beide lange in Berlin verankert, sind auch schon dorthin umgezogen. Alle drei haben betont, dass ihre Entscheidung nicht rein wirtschaftliche, sondern auch persönliche Motive hatte. Dennoch fällt auf, dass wichtige Akteure die viel beschworene Kunstmetropole gegen das weit kleinere, beschauliche Wien tauschen.

Es ist paradox, dass ausgerechnet der kulturelle Reichtum Berlins blind macht: Die Geschäfte scheinen, gemessen an der Zahl der Kunsthändler, zu florieren. Die Stadt ist stolz und wirbt mit ihrer kulturellen Vielfalt, während sie gleichzeitig jene finanzielle Förderung streicht, die Galeristen bei der Etablierung ihrer Künstler auf dem internationalen Markt half. Das war keine große Summe, zuletzt insgesamt nur 80.000 Euro pro Jahr. Aber doch ein Anreiz, sich einen Stand auf den Kunstmessen in Seoul oder Miami zu leisten.

Auch sonst gelten Galerien als rein kommerzielle Unternehmen. Da mag der Landesverband der Berliner Galerien noch so oft auf jene rund 3000 Ausstellungen hinweisen, die Berlins Galeristen bei freiem Eintritt jährlich finanzieren – obgleich viele von ihnen laut einer aktuellen Studie gerade genug für ihre Existenz verdienen. Es ist jene "politische Blindheit", wie sie auch Siekmeier der Stadt attestiert, die Galeristen unter anderem nach Österreich treibt. Dort sind Neuankömmlinge willkommen. Während Berlin die Mittelstandsförderung auf Start-ups fokussiert, führt Wien sein Förderprogramm für Messeteilnahmen im Ausland fort. Belohnt wird auch die Präsenz in der Stadt. Alljährlich findet hier "Curated by" statt: Bekannte Kuratoren werden für Ausstellungen in Galerien eingeladen, das Programm ist staatlich mitfinanziert.