Kürzlich habe ich, zum Zwecke des Angebens, alle Länder gezählt, die ich bereist habe: 101. Doch die erste Frage, die mir gestellt wurde, nachdem ich angegeben hatte, war: "Wo sind denn all deine Souvenirs?" Theoretisch müsste meine Wohnung vor Kühlschrankmagneten, afrikanischen Masken und asiatischen Kunstblütenarrangements platzen. Tut sie aber nicht.

Eine der schwierigsten Fragen, die sich Reisende stellen, ist, ob sie sich ein Souvenir kaufen sollen oder nicht. Meine Eltern haben mir früh geraten, nach Souvenirs erst am letzten Tag einer Reise zu suchen, sonst würde man sich den ganzen Aufenthalt versauen. Und sie haben recht. Wenn ich mit Freunden reise, dann wird bereits an Tag eins begonnen, Ausschau zu halten nach Dingen, die als Erinnerungsstellvertreter des Landes dienen können. Leider sind nur die wenigsten dieser "Souvenirs" eines Kaufs würdig. Meistens handelt es sich um Schrott, billigen Tinnef, gekauft in hektischer Not in lieblosen Hotelshops. Und genauso lieblos werden diese Souvenirs hergestellt. Die in Thailand beliebten Silberreife kommen aus China. Die T-Shirts daneben aus Indien. Die Fischerhosen aus Myanmar. Ein einfaches Nachfragen genügte, und ich erfuhr die Adresse des Großhändlers.

Deswegen sehen wir auch überall dieselben Souvenirs. Das Tiger-Beer-Shirt aus Thailand. Den Eierwärmer-Hahn aus Portugal. Den Reisbauern-Hut aus Vietnam. Ich habe mal angefangen, stattdessen Blüten zu sammeln und sie zu pressen. Mit dem Ergebnis, dass sich die Rahmen zu Hause stapelten, ohne dass ich sie je aufhängte. Und dann hatte ich eine Erkenntnis. Im Amazonas stach mich eine sogenannte 24-Stunden-Ameise, der Schmerz des Stiches ist vergleichbar mit dem Schmerz, den ein glühender Nagel auslöst. Ich saß dort, schlug nach der Ameise, tötete sie im Affekt und verabschiedete mich vom Leben, meine Lymphknoten schwollen an, und mir ging es elend. 24 Stunden später ging es mir wieder besser, ich trug das platte Tier mit nach Deutschland, nahm eine myanmarische Blüte aus ihrem Rahmen und platzierte stattdessen die Ameise darin.

Thilo Mischke ist 150 Tage im Jahr unterwegs. Hier gibt er in loser Folge im Wechsel mit Stefan Nink seine Tipps und Erfahrungen weiter.

Seitdem nehme ich nur Dinge mit, die tatsächlich etwas mit mir zu tun haben. Meine Lieblingsnudeln aus Japan oder ein gestempeltes Dokument, das mir in Kongo mal das Leben gerettet hat. An meinen Souvenirs hängen eigene Erfahrungen und Geschichten. Sie haben nicht zwingend etwas mit dem Land zu tun, in dem ich war. Aber sie erinnern mich daran. Wenn ich eine Sehnsucht empfinde, dann betrachte ich diese kleinen Reliquien aus meinem Leben. Und das Beste daran: Sie passen alle in einen Schuhkarton.