Dieses Verbrechen verstörte die Stadt: Am 1. August 2017 verschwand die 48-jährige Prostituierte Maria A. vom Hansaplatz in St. Georg. In den darauf folgenden Wochen fanden Spaziergänger an verschiedenen Orten in der Stadt Teile ihrer Leiche, erst am Elbufer, dann in anderen Gewässern wie dem Goldbekkanal und der Bille. Jetzt, ein Jahr später, hat die Polizei mit großem Aufwand die letzten Stunden im Leben von Maria A. rekonstruiert. Die Ermittler wissen, wo genau der Täter die Leichenteile ins Wasser warf. Doch bei der Lösung des Falls brauchen sie nun Hilfe.

Das Naturschutzgebiet Wittenbergen in Rissen gehört mit seinem Sandstrand an der Elbe zu den schönsten Ecken der Stadt. An warmen Sommertagen picknicken hier tagsüber Familien, Kinder planschen im Wasser, abends feiern Jugendliche am Strand mit Musik und Lagerfeuer, am Horizont die hellen Lichter der Stadt.

Am Dienstag, den 1. August 2017, ist das Wetter sommerlich. Am Abend sitzen zwei 15-jährige Mädchen auf einer Bank am Strand, sie schauen auf den ehemaligen Fähranleger, erzählen sich Geschichten.

Um 21.14 Uhr geht die Sonne unter. Einige Zeit später hören die Mädchen ein Platschen. Es ist inzwischen nach 22 Uhr und fast dunkel, aber die Mädchen sehen, wie am beleuchteten Fähranleger, etwa 150 Meter entfernt, ein Mann etwas ins Wasser wirft. Sie geraten in Panik, rennen über den Strand und den Parkplatz zu ihren Fahrrädern. Auf dem Weg bemerken sie einen Lieferwagen.

Die Mädchen gehen zur Polizei, kurz nachdem sie gehört haben, dass Leichenteile gefunden worden sind. Acht Monate später wird klar: Ihre Aussage ist die bis heute wichtigste in einem der mysteriösesten Kriminalfälle der jüngeren Hamburger Geschichte.

Mord an Maria A. Zeugen und Hinweise gesucht Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Tod von Maria A. aufzuklären. Möglich ist, dass viele Menschen den Täter gesehen haben, denen bisher gar nicht bewusst ist, dass sie ein Verbrechen beobachtet haben. Folgende Fragen hat die Polizei, die Maria A. in der neuen Öffentlichkeitsfahndung bei ihrem Arbeitsnamen »Rosa« nennt: Maria A. war am 1. August in St. Georg unterwegs, später möglicherweise in anderen Teilen Hamburgs. Maria A., dunkelhäutig, 1,75 Meter groß, vollschlank, kurze schwarze Rastazöpfe bis zu den Ohren, trug ein auffälliges buntes Minikleid mit tiefem Ausschnitt, dazu Flipflops und eine braune Umhängetasche. Wer hat am 1. August vor einem Jahr Maria A. in Hamburg – besonders im Bereich St. Georg – gesehen? Zuletzt traf Maria A. einen Mann, der vermutlich unauffällig aussah. Mit wem war sie unterwegs? Wer hat Hinweise auf mögliche Freier, die mit Gewalt oder Gewaltfantasien in Kontakt zu Maria A. traten? Oder: Wer hat davon gehört? Wer war am späten Abend des 1. August 2017 am Anleger in Wittenbergen? Wer parkte dort oder nächtigte dort mit seinem Pkw oder Wohnmobil? Wer ging dort spazieren? Wer hat in der Nähe der Brücke über den Goldbekkanal oder am Wanderweg neben dem Kanal in der Nacht zum 2. August oder in den Tagen danach etwas bemerkt? Wer hat im Gewerbegebiet nördlich der Norderelbe in dieser Zeit etwas bemerkt? Wer hat einen Fußgänger mit einer Tasche oder ein haltendes Fahrzeug gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 040/42 86-567 89. Die Polizei wird am Hansaplatz, an einem Ort, der nicht von allen Besuchern eingesehen werden kann, außerdem einen Briefkasten aufstellen. Sowohl hier als auch am Telefon können Hinweise anonym abgegeben werden. Die Belohnung beträgt 5.000 Euro.

Zwei Tage nachdem die Mädchen an der Elbe saßen, am 3. August, findet ein Angler 600 Meter stromabwärts des Fähranlegers am Elbufer einen Teil eines weiblichen Unterleibs, Kleidung und eine Tasche, darin ein Plastikkärtchen. Es ist ein Fahrausweis der Verkehrsbetriebe von Saragossa in Spanien, darauf ein Foto und ein Name: Maria A. Noch einmal 200 Meter stromabwärts wird ein Oberschenkel gefunden.

Die Besitzerin des Ausweises, das finden die Beamten schnell heraus, kam aus Äquatorialguinea und arbeitete in St. Georg als Prostituierte. Sie gehörte zu denen, die vieles mit sich machen lassen, mehr als die meisten ihrer Kolleginnen.

Die Aussage der Mädchen allerdings passt nicht zu jener Theorie, die die Polizei Anfang August 2017 entwickelt hat. Sie vermutet, dass der Täter die Leichenteile am Ufer abgelegt hat, das heißt, die Teile nicht ins Wasser warf, wie es die Mädchen gesehen haben wollen. Das Ufergestrüpp wird durchsucht, ohne Ergebnis.

Dann tauchen weitere Leichenteile auf, an verschiedenen Orten in Hamburg, tagelang beherrschen die Funde die Schlagzeilen. Warum musste Maria A. sterben? Und warum verteilt der Täter die Leichenstücke in der Stadt?