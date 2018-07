Der Umweltsenator steht am Herd und lächelt. Genau genommen ist es ein Grinsen, kurz davor, zur Grimasse zu werden. Jens Kerstan grient also vor sich hin, während Presseleute filmen und knipsen.

Einweihung der ersten Hamburger Open-Air-Küche, eine Veranstaltung im Rahmen des Bürgerprojekts "Deine Geest". Fünf Millionen Euro (vier vom Bund, eine von Hamburg) gibt es für eine "Grün-, Biotop-, Erlebnis- und Mobilitätsverbindung vom Hauptbahnhof bis in den Öjendorfer Park", wie es in der offiziellen Mitteilung heißt.

Ines Aubert, Architektin und Gestalterin der mobilen Küche © Daniel Feistenauer für DIE ZEIT

Dass ausgerechnet hier der neun Kilometer lange "Grünzug" anfangen soll, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich stehe auf dem zugigen Lindenplatz in St. Georg, zwischen Siemens-Zentrale und dem halb fertigen Cube, einem schicken und sehr hohen Wohnturm. Eigentlich ist es mehr eine Schneise als ein Platz, und eine Anwohnerin sagt: "Wenn der Cube erst mal fertig ist, wird das ein richtiger Windkanal hier. Dann fliegen wir weg."

Theresa Michel und Judith Bartelt, Mitarbeiterinnen von Open Köök © Daniel Feistenauer für DIE ZEIT

Heute Abend fliegt keiner weg. Windstille. Brütende Hitze.

Vier kleine Stände sind aufgebaut, je einer fürs Grillen, Kochen, Spülen und Verstauen. Das ist das Open-Köök-Projekt: mobile, abschließbare Stationen, die man ab jetzt einen Monat lang mieten kann, jeden Freitag, um gemeinsam mit Freunden und Anwohnern auf dem Platz zu kochen.

Ines Aubert, 39, ist aus Berlin angereist. Die Architektin hat die Idee mit entwickelt. "Es geht um eine Reibungsfläche zwischen Menschen und Objekten der Stadt", sagt sie. Ursprünglich sollte es nur eine Grillbude werden, aber Fleisch braten galt als nicht interaktiv genug. "Das ist zu individuell, die Leute bringen dann nur ihre eigene Wurst mit", sagt Aubert. Stimmt das?, frage ich mich. Wird so ein Vorhaben sozialer, wenn die Leute einen Kürbis statt Koteletts anschleppen?

Pepe Daya, den die Presse-Einladung als "Kochkünstler" auswies und der an diesem Abend quasi als Gastgeber und Impresario auftritt, Daya sagt, es sei hier wie bei ihm zu Hause in Manila. Dort treffe man sich am späten Nachmittag an einer Ecke, jeder bringe was mit, und man esse gemeinsam.

Eröffnungsgäste auf dem Lindenplatz in St. Georg © Daniel Feistenauer für DIE ZEIT

Kerstan steht weiter am Herd und rührt Currypampe in einen Brei dampfender Zucchini hinein.

Ich sage: "Das ist übrigens unser Umweltsenator."

Daya: "Oh, wie nett! Ich mag es, wenn Politiker kochen. Kochen verbindet das Denken mit dem Handeln. Das entspannt."

Ich schaue mir Kerstan genauer an. Ja, da könnte was dran sein. Das Grienen ist weg. Auch das nervöse Hin- und Hergucken, ob irgendwelche Presseleute einen O-Ton brauchen. Stattdessen: rühren, schmurgeln, warten.

"Jetzt die Cashews dazu, ja?", sagt Kerstan.

"Sie sind der Koch", sagt Daya.

Kerstan schüttet geröstete Cashews in die Pfanne hinein. Das Grün der Zucchini, gesprenkelt mit Gelb. Es sieht stimmig aus, natürlich.

Im Hintergrund umlauern Hunde die Grillstation.