So etwas macht man nicht, sagten sie ihm. "Unsere Ausstellungen werden fünf Jahre im Voraus geplant", erklärten sie ihm. "Künstler rufen nicht selbst bei Museen an", belehrten sie ihn. Sighard Gille, 77, tat es trotzdem.

Vor einem halben Jahr klingelte er bei Museen im Westen durch, bei einem nach dem anderen. Um sich ins Gespräch zu bringen: in Frankfurt, Bonn, Hannover. Er fragte, ob sie seine Werke ausstellen wollten. Ob sie seine Kunst kennen würden. Ob sie überhaupt etwas über Leipziger Malerei wüssten. "Aber keiner hat mich gekannt", sagt Gille. "Kaum einer hat sich interessiert." Der Maler Sighard Gille ist ein wenig in Vergessenheit geraten.

Ein bisschen, muss man sagen, ist das sein Schicksal – und das vieler Kollegen seines Alters aus dem Osten. Es gab die berühmte erste Generation Leipziger Maler, die Begründer der figurativen DDR-Malerei, der Leipziger Schule: Bernhard Heisig, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer. Das waren die Lehrer von Sighard Gille, jeder kennt sie.

Es gibt, außerdem, die noch berühmtere dritte Generation Leipziger Maler: die Künstler der Neuen Leipziger Schule um Neo Rauch, dessen Gemälde teils Millionen wert sind. Rauch und die Kollegen seiner Generation – das sind die Schüler von Sighard Gille.

Gille aber gehört eben zur Generation dazwischen. Zu jenen, die Pech hatten. Die bis heute um den Ruhm kämpfen, den sie so sehr verdient zu haben glauben. Für Gille und seine Kollegen kam der Mauerfall zur falschen Zeit: Sie waren zu jung, um ausgesorgt zu haben. Und zu alt, um noch als Entdeckungen zu gelten. "Die Wende kam für diese Jahrgänge zehn Jahre zu spät, wenn nicht gar zwanzig Jahre", so hat es Neo Rauch gesagt, als er über seinen Lehrer Arno Rink sprach, der im vorigen Jahr gestorben ist. Rink und Gille waren zur gleichen Zeit Professoren an Leipzigs Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB). Ihre Art der Malerei, sagt Rauch, sei für den westlichen Blick unmittelbar konnotiert mit DDR-Verhältnissen gewesen, "wenn nicht gar kontaminiert durch vermeintliche Systemnähe". Zudem hätten sie sich "nobel zurückgehalten, wenn es darum ging, im rechten Moment am rechten Ort zu sein, die rechte Hand zu schütteln".

Der Ort von Gille ist bis heute sein Atelier im Leipziger Westen, nicht weit von der Baumwollspinnerei, wo Neo Rauch und seine Kollegen arbeiten. Gille hat sich in eine große Industriehalle eingemietet: zwischen Tischler und Ingenieurbüro, zwischen Medizintechniker und Fotostudio. Seine Tür unterscheidet sich von den anderen nur darin, dass sie kein Firmenschild trägt. Einer der erfolgreichsten DDR-Künstler hat seinen Namen auf eine klebestreifengroße Plakette geschrieben.

Gille ist optisch ein Typ wie Peter Lustig. Runde Brillengläser, weißes Stoppelhaar und Bart, Herrensandalen aus Leder. Die Standventilatoren in den Ecken seines Ateliers können wenig ausrichten gegen das Gewächshausklima. Aber das stört ihn nicht. Oder es ist egal. "Ich kann nicht anders, ich muss hier sein, ich muss malen", sagt er. Dann zeigt er ein vollgestopftes Holzregal. Auf die Bretter sind Sprüche gekritzelt: "Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können." Nietzsche. Da steht auch eine durchsichtige Plastikbox voll kaputter Walnussschalen, von Gilles Hof auf dem Land, den er sich als Student kaufte. Sein Professor Bernhard Heisig lieh ihm das Geld. "9000 Mark", sagt Gille, "zinslos." Seinetwegen sei er zur Kunsthochschule gegangen. "Nur bei ihm wollte ich Malerei studieren", sagt Gille.

Dem Idol hat Gille auch sein bekanntestes Werk zu verdanken. Als in Leipzig 1980 das neue Gewandhaus gebaut wurde, hatte Heisig nämlich die Idee, dessen Decke mit einem Kunstwerk zu veredeln. Der Meister selbst hatte nur keine Zeit, es zu malen. Da gab er den Auftrag an Gille weiter, seinen früheren Schüler. Auf 714 Quadratmetern malte der den Gesang vom Leben, sozusagen kopfüber auf einem Gerüst. Ein Arzt hatte ihn angewiesen, alle zwanzig Minuten herunterzusteigen und Übungen zu machen. Gille hielt sich nicht daran. Gille ist niemand, der sich an so etwas hält. Gille macht. Nach dem Malen musste er nach Sotschi, zur Rückenkur. Aber sein Gemälde kann man, vom Leipziger Augustusplatz aus, noch immer durch die Glasfront des Gewandhauses sehen. Das Deckenfresko ist bis heute berühmt. Anders als sein Maler. Wieso hat Gilles Ruhm die Wendezeit nicht überstanden?

Am Anfang, erinnert er sich, sei er unsicher gewesen. "Die Wende war eine Einbahnstraße", sagt er. Westdeutsche Künstler hätten die Ostmuseen und den Markt geflutet. Sie waren die Neuen, die Spannenden, sie expandierten in den Osten. Die Ostkünstler blieben, wo sie waren, nur mit zusätzlicher Konkurrenz. Die Westkünstler hätten die Ostkollegen "weggebissen", so hat Gille es schon früher formuliert, der Kunstbetrieb habe ihn und seine Kollegen "abgewatscht". Ist das wahr?