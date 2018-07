Eigentlich liebt die Schauspielerin Simonida Selimović gute Krimis. Als ihre Agentin vom Vorsprechen für eine Rolle in einer neuen Krimiserie erzählt, klingt das wie ein Angebot, das man nicht so schnell ablehnt. Es ginge darum, eine Frau mit Roma-Hintergrund zu spielen, das hat die 39-jährige Wienerin in ihrer Karriere schon oft gemacht. "Aber dann hieß es, ich müsse unbedingt zahnlos sein, in einem Wohnwagen leben und betteln", sagt Selimović. Sie lehnt sich in ihrem Gartenstuhl nach vorn und verschränkt die Arme: "Warum immer diese Klischees?"

Wenn es um die Darstellung von Roma geht, dann gibt es bei Simonida Selimović keine Kompromisse. Weil sie, eine gebürtige Serbin, selbst eine Romni ist. Weil Teile ihrer Familie im Konzentrationslager ums Leben kamen. Weil der Wind nicht nur in Italien wieder schärfer weht gegenüber ihrer Volksgruppe. Und weil ihre Erfolgsgeschichte das einseitige Bild, das man von Roma hat, auf den Kopf stellt.

Selimović ist Schauspielerin, aber nicht nur. Sie war in der Serie Soko Donau zu sehen, im letzten Film der Regisseurin Nina Kusturica und auf Bühnen wie dem Berliner Maxim Gorki Theater. Selimović spielt Saxofon, sie rappt, tanzt und fährt gerne schnelle Autos. Zugleich ist Selimović politische Aktivistin. 2013 hat sie vor einem Stand der FPÖ so lange protestiert, bis die Polizei kam. Im Juni hat sie Wiens erstes Roma-Festival organisiert, dann wieder hält sie politische Plädoyers im Radio. Über ihr Leben sagt sie, dass sie sich lange nur anpassen wollte, wie ein Chamäleon. "Aber irgendwann habe ich das aufgegeben."

Selimović sitzt in ihrem Garten nahe des Wiener Kahlenbergs. Vor der Türe erstreckt sich der bürgerliche Charme der Vorstadt: gepflasterte Gehsteige, mit Efeu bewachsene Villen, spitze Gartenzäune aus Schmiedeeisen. Selimović trägt die langen, schwarzen Haare offen und Flipflops an den Füßen. Der kleine Sohn hält Mittagsschlaf, während die vierfache Mutter lacht und schimpft und hie und da wienerische Ausdrücke wie "ur g’schissen" benutzt.

Das Roma-Festival E Bistarde – Vergiss mein nicht im Juni organisierte Selimović mit dem Theaterverein Romano Svato, den sie mit ihrer Schwester Sandra, ebenfalls Schauspielerin, ins Leben gerufen hatte. "Wir wollen uns selbst Rollen geben und mit Klischees brechen", sagt Selimović. Sie weiß, dass viele Roma ihren Hintergrund leugnen, weil sie sich schämen. Ihr ging es ja selbst so. In der Schule erzählte sie, dass sie Inderin oder Brasilianerin sei. Weil "draußen, in der Welt mit den Weißen, warst du als Roma-Kind nur aufgeschmissen".

Roma sind mit rund zwölf Millionen Menschen die größte ethnische Minderheit Europas. Ihre Vorfahren stammen aus Indien und dem heutigen Pakistan, wanderten nach Europa aus, wo sie sich unterschiedliche Bezeichnungen gaben. In Mitteleuropa und Norditalien nannten sie sich Sinti. In Spanien und Portugal Calé. Doch gleichgültig wo, von der Mehrheitsbevölkerung wurden sie als "Zigeuner" stigmatisiert, verfolgt und ausgegrenzt.

Der grausame Höhepunkt war der Nationalsozialismus, dem eine halbe Million Roma zum Opfer fiel. Der Völkermord an ihnen wird Porajmos genannt, übersetzt bedeutet das: Verschlingen. In Selimovićs Familie schwieg man lange über diese Zeit, die junge Simonida durfte keine Fragen stellen. Erst viel später fiel ihr ein Buch in die Hände, das ihr Leben auf den Kopf stellte. Es war die Biografie des deutschen Sinto Hugo Höllenreiner, der als Kind das "Zigeunerlager" in Auschwitz überlebt hatte. Auf einmal kamen in Selimović Bilder hoch von den Tätowierungen auf dem Unterarm der Großmutter. "Wir Roma haben keine Geschichte, weil unsere Bibliotheken die Menschen waren", sagt Selimović. "Und diese Menschen wurden verbrannt, gelyncht oder vergast."

Nicht erst seit dem Rechtsrutsch in Europa gelten Roma vielerorts einmal mehr als unerwünscht. In Ungarn, der Slowakei und Rumänien werden sie in Ghettos an den Rand der Gesellschaft gedrängt und aus Siedlungen vertrieben. Der italienische Innenminister Matteo Salvini will Roma zählen lassen und Illegale abschieben. Den Rest müsse man "leider behalten", meinte er. Dass eine österreichische Regierungspartei nun mit Politikern wie Salvini gemeinsame Sache machen will, hält Selimović nicht nur für höchst gefährlich. "Populismus muss strafbar werden!", ruft sie. Hetze und Gewalt dürften nicht gleichgültig sein.