Über keine andere Partei kennt die Politik so viele Lehrsätze wie über die SPD. Ein besonders beliebter lautet: Wenn nichts mehr zieht, dann zieht bei den Sozis immer noch Geschichte. Schon 1981 war das so, als die Partei ziemlich benommen durch die letzten Monate des sozialdemokratischen Jahrzehnts (1969 bis 1982) stolperte. Programmatisch war die SPD erledigt, rechts liefen ihr die Arbeiter davon und links die Jugend. Die Partei müsse wieder zu sich selbst finden, hieß es damals. Also rief der Vorstand eine Historische Kommission ins Leben, mit deren Hilfe die Partei auf der Grundlage ihrer Vergangenheit darüber nachdenken sollte, wer sie in Zukunft sein wolle.

Heute ist die Lage wie damals, nur schlimmer. Doch mit der Bedeutsamkeit der Geschichte sieht es plötzlich anders aus. Nach einem Beschluss des Parteivorstandes plant die SPD, ihre Historische Kommission zu schließen. Die Partei müsse das Geld beisammenhalten, heißt es, sie sei kaum noch kampagnenfähig. 20.000 Euro würde die Partei so einsparen, heißt es, so viel gab die Partei bislang jährlich aus, um die ehrenamtliche Arbeit renommierter Historiker zu koordinieren. Ob diese Ersparnis für bessere Kampagnen sorgen wird, ist fraglich. Denn bräuchte es für packende Plakate nicht zuallererst eine packende Idee?

Überall lässt sich gerade beobachten, wie die Suche nach ebensolchen Ideen die Parteien zurück in die Vergangenheit führt. In der CDU streitet man darüber, welche Rolle Konservatismus und Liberalismus in der Union einmal spielten. In der CSU gibt es plötzlich eine ganze Reihe neuer Strauß-Exegeten, die den Ex-Ministerpräsidenten entweder zum glühenden Europäer oder zum strammen Nationalkonservativen umdeuten wollen. Und die Grünen machen gleich eine ganze geschichtspolitische Sommerreise zu deutschen Erinnerungsorten, während derer sie mit dem emphatischen Heimatbegriff aus ihrer Gründungszeit wedeln.

Die SPD verfuhr mit ihrer Geschichte in den letzten Jahren indes nach der Methode Kachelofen. Läuft es schlecht für die Partei, dann werden die alten Helden herbeizitiert. Willy Brandt natürlich, als Stichwort-Allzweckwaffe, denn mehr Demokratie wagen, das will man ja irgendwie immer. Oder Otto Wels und sein Widerstand gegen das Ermächtigungsgesetz, wenn es darum geht, wie tapfer und unnachgiebig Sozialdemokraten "schon immer" gewesen seien. Oft wirkten diese Beschwörungen ein wenig aus der Zeit gefallen, die NS-Zeit war schließlich lange her. Doch gerade heute, wo es ziemlich gute Gründe gäbe, darüber nachzudenken, wogegen man wann Widerstand leisten sollte, ist die Geschichte in der SPD zum leeren Ritual geworden. Die Partei redet sich zwar heiß an einstigen Erfolgen, aber sie vergisst, was die Vergangenheit auch sein könnte: ein Ort nüchterner Selbstbefragung, ein Medium kritischer Reflexion. Die lange Geschichte der SPD böte dafür die ein oder andere Gelegenheit.

Die SPD könnte sich etwa den vergessenen Parteitheoretiker Eduard Bernstein vornehmen und von ihm erfahren, dass Reformismus und Radikalismus keinesfalls Gegensätze sein müssen. Sie könnte danach fragen, wie aus den vielen kühnen Ideen für eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik heute Olaf Scholz und seine schwarze Null werden konnten. Oder sie könnte mit dem Mythos aufräumen, erst durch die Hartz-Reformen oder irgendeine "postmoderne Wende" habe die SPD den Kontakt zu "den einfachen Leuten" verloren.

Die Geschichte stellt die Gegenwart infrage, sie relativiert, was scheinbar als "alternativlos" gilt, und liefert Anstöße für eine Politik jenseits der Tagesroutinen. Was eine Partei ausmacht, wofür sie kämpft und wofür sie schließlich auch gewählt wird, das entsteht im Dreieck zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die SPD im Jahr 2018 aber scheint die Zukunft vor allem als Bedrohung zu sehen und ihre Geschichte als Ballast. Zumindest dann, wenn diese über Heldenverehrung hinausgeht. Sie ist eine Partei der permanenten Gegenwart, die die Kurzatmigkeit zwar gelegentlich beklagt, aber bei jedem Anflug von Langatmigkeit wegzudösen droht. Und in diesem Sinne hat der Parteivorstand schon recht: Eine solche Sozialdemokratie braucht dann auch keine Historische Kommission.