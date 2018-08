Im vergangenen Jahr bekam ich eine Einladung zu einer Veranstaltung in einem renommierten Theater. Ich sollte dort mit einer Expertin für Islamische Religionspädagogik über Muslime in Europa diskutieren. Plakate und Flyer waren fertig, die Einladungen verschickt, auch auf Twitter und Facebook wurde die Veranstaltung beworben. Als der Termin näher rückte, ohne dass die Anreisedetails geklärt worden wären, schrieb ich eine E-Mail und schaute bei der Gelegenheit noch einmal auf die Internetseite des Theaters. Mit Verwunderung stellte ich fest, dass mein Name verschwunden war. Zunächst vermutete ich, es sei etwas durcheinandergeraten. Dann bekam ich eine E-Mail mit der Bitte um eine Telefonkonferenz.

Der Veranstalter klang unsicher und nervös. Offenbar wusste er nicht, wie er das Thema ansprechen sollte. Man habe vor, mich für einen anderen Termin im kommenden Jahr einzuladen, sagte er. Aber ich hörte heraus, dass es eigentlich um etwas anderes ging. Ich blieb hartnäckig: Warum wollte man mich nun doch nicht auf dem Podium haben? Nach und nach rückte er mit der Sprache heraus.

Jemand hatte ihn kontaktiert und vor mir gewarnt. Ich sei ein Islamist, der die Mainstream-Medien unterwandere, ein türkischer Nationalist, der eine versteckte Agenda verfolge. Der konkrete Vorwurf lautete, ich würde den "Osmanen Germania" nahestehen. Diese rockerähnliche Gruppierung ist im vergangenen Jahr durch ihre ultranationalistische, gewaltverherrlichende Rhetorik aufgefallen. Gegen die inhaftierte Führung laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen Waffenhandels. Mittlerweile hat der Innenminister die Gruppe verboten.

Eren Güvercin – ein Journalist, der mit einer Hells-Angels-artigen Organisation verbandelt ist? Da wundert es nicht, dass ein Veranstalter erst mal schockiert ist.

Der "Beweis" allerdings stammte aus dem Blog einer Frau, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, öffentlich präsente Muslime zu "enttarnen". Es handelte sich um ein Foto aus dem Jahr 2016, auf dem ich mit Freunden in einer Fußballhalle zu sehen bin. Während die anderen Trikots verschiedener Vereine tragen, habe ich ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Osmanen Support" an, das mir ein Bekannter geschenkt hatte. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich weder die Gruppe "Osmanen Germania", noch war mir bewusst, dass es sich bei meinem T-Shirt um eines ihrer Merchandising-Produkte handelte. Ich fand nur den Kontrast zwischen dem brachialen Stil des Shirts und meiner schmalen Statur witzig.

Der Bloggerin reichte das Bild als Indiz für meine "wahre Gesinnung". In ihrem Blog warf sie mir vor, mich mit gewaltbereiten nationalistischen Organisationen zu solidarisieren. Auf die Idee, mich zu kontaktieren und mit dem Foto zu konfrontieren, kam die vermeintliche Expertin nicht.

Dabei habe ich mich in zahlreichen Vorträgen und Artikeln intensiv mit dem türkischen Nationalismus auseinandergesetzt. Mehr noch: Gerade wegen meiner Kritik an der Hetze türkischer Nationalisten werde ich in diesen Kreisen als Vaterlandsverräter gebrandmarkt. In Ankara hat mich der Vertreter einer türkischen Organisation aus Deutschland sogar schon als "Agent des deutschen Staates" angeschwärzt. Ein Abgeordneter der AKP versuchte daraufhin, mich am Telefon einzuschüchtern. Meine nächste Einreise in die Türkei werde ich sehr gut überdenken müssen.

Bevor der Veranstalter mir, dem Referenten, Gelegenheit gab, zu den Gerüchten Stellung zu nehmen, hatte er mich ausgeladen. Mein Angebot, mich zusammen mit der Person, die mich angeschwärzt hatte, auf das Podium zu setzen, um öffentlich über die erhobenen Vorwürfe zu sprechen, wurde abgelehnt. Man müsse den Fall noch einmal intern beraten, hieß es. Wenig später kam die Entschuldigung: Die Veranstaltung könne wie geplant stattfinden.

Als Journalist kann man es nie allen recht machen. Man sollte das auch gar nicht wollen. Aber gerade als muslimischer Journalist, der nicht nur in öffentlichen Debatten mitmischt, sondern auch zwischen Muslimen bitter nötige Auseinandersetzungen in Gang bringen will, werde ich zunehmend mit einer debattenfeindlichen Assoziationslogik konfrontiert, die jede Diskussion im Keim erstickt.