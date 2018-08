Kerstin M. 59, arbeitet als Ärztin in Süddeutschland.

Bevor ich mir Hilfe gesucht habe, konnte ich durch meine 90-Quadratmeter-Wohnung kaum durchgehen. An jeder freien Wand standen Regale, die bis an die Decke reichten, ich habe immer neue Kästen und Kisten angeschafft, beschriftet und vollgeräumt. Auf dem Boden und auf allen Möbeln stapelten sich Spraydosen, Glasflaschen, Pappschachteln, Reinigungsmittel, Körpercremes, Armbanduhren. Ich bin eine Impulskäuferin, die an praktischen Dingen nicht vorbeigehen kann. Wenn der Discounter Klebepistolen anbietet, habe ich sofort eine Idee, wozu ich die gebrauchen kann – zum Beispiel für die Kinder-Bastelkurse, die ich gebe und für die ich auch Kronkorken oder die Toilettenpapierrollen sammle. Zu Hause merke ich dann, dass ich schon drei oder vier Klebepistolen habe, originalverpackt.

Schon als Kind habe ich gesammelt: Schneckenhäuser, Muscheln, Käfer. Auch die Wohnung, in der ich mit meinem Exmann lebte, war etwas voller als normal. Das war nie ein Problem, und getrennt haben wir uns aus anderen Gründen. Ohne die Trennung wäre meine Sammelwut allerdings nie so eskaliert – da gab es noch die "soziale Kontrollfunktion": Ich habe mich stärker zurückgehalten, wollte ihm nicht alles zumuten. Das war nach der Scheidung vorbei. Irgendwann war mein Bett so vollgeräumt, dass ich nicht mehr darin schlafen konnte. Aus Messie-Sicht ist das logisch: Erst stellst du was aufs Sideboard. Wenn das voll ist, kommen Schränke und Regale, dann der Küchentisch, dann die Stühle, der Boden und zuletzt eben das Bett. Es ist wie ein Rückzugsgefecht: Man macht Kompromisse mit sich selbst, gibt Platz auf, um noch was abzulegen. Ich weiß von Leuten, die neben ihren Betten auf Campingstühlen übernachten. Wenn ich essen wollte, habe ich mir ein kleines Eckchen vom Esstisch freigeräumt. Sitzen konnte ich aber nicht, die Stühle waren ja belegt.

Irgendwann habe ich niemanden mehr reingelassen – aus Scham. Selbst das Putzen wurde schwierig. Dabei putze ich eigentlich gern! Andere Messies fühlen sich in so einer Wohnung beschützt, aber für mich war es furchtbar. Ich bin dann nach langer Recherche auf Helfer gestoßen, die mit mir aufgeräumt und ausgemistet haben. Heute wehre ich den Anfängen. Ich zwinge mich, alles sofort wegzuräumen. Ich werfe weg, was nicht mehr funktioniert. Und setze mir Fristen: Wenn dieses oder jenes nicht bis nächste Woche verstaut ist, geht alles in große Müllsäcke. Denn latent bleibt man Messie, die Gefahr ist immer da.

